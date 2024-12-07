Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Вы узнаете:
- В каком месяце Тельцы начнут жизнь с нуля
- Какие периоды 2025-года будут прибыльными
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Тельцов на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году какая-то ситуация будет повторяться у Тельцов три раза. Перед вами откроются новые возможности, и вы с радостью пойдете им навстречу.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Телец
Карты: Королева Пентаклей, Императрица
В январе у Тельцов будет все хорошо с финансами. Ожидается прибыль. Ситуация стабильная. Вы уверены в себе и довольны.
Вы будете получать подарки. Будет успех в бизнесе. Вы можете купить недвижимость. Не исключена беременность.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Телец
Карта Звезда
Ваше желание исполнится в феврале. Случится то, чего вы на самом деле хотите. Может появиться новая мечта, которая реализуется. К некоторым Тельцам придет популярность, известность. Настанет ваш звездный час.
Гороскоп Таро на март 2025 - Телец
Карта 10 жезлов
Месяц будет загруженным в плане работы, обязанностей. Кто-то окажет помощь.
Если у вас есть цель, то в марте вы достигнете результата.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Телец
Карты: 7 кубков, 7 мечей
Тельцам нужно будет делать выбор. Возможно вы пребываете в иллюзиях, поэтому не знаете, что выбрать. Вам стоит сфокусироваться на чем-то одном.
Есть риск воровства. Стоит проявить бдительность.
Кто-то что делает за вашей спиной, и это откроется.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на май 2025 - Телец
Карты: Королева кубков, Шут
Девушка (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Тельцов. Она окажет помощь, проявит сочувствие, поддержку.
Вы можете начать что-то с нуля. В вашу жизнь придет новое - работа, отношения и т.д. Возможно вы отправитесь в путешествие.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Телец
Карта Рыцарь пентаклей
Вас ждет продвижение в финансах, прогресс. Вы получите повышение зарплату, новую прибыльную работу. Появятся новые клиенты. Возможно вы поедете в командировку.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Телец
Карта 7 жезлов
Будет много дел, задач, забот, обязательств. Возможно кто-то не согласен с вашими идеями и проектами, но вы уверены в себе и в том, что идете по правильному пути.
Гороскоп Таро на август 2025 - Телец
Карта 4 жезлов
Карта праздника, новоселья. Вы получите хорошую новость, которая будет связана с недвижимостью, семьей, переездом.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Телец
Карта Суд
Кармическая карта. Вас ждет новость, момент просветления. Откроется тайна.
Вы поймете в чем смысл жизни, чем вы хотите заниматься и в каком направлении двигаться.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Телец
Карта 2 пентаклей
Вы будете балансировать в финансах. Появится подработка, будет общий бюджет, продажи и покупки.
Перед Тельцами откроются новые финансовые возможности.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Телец
Карта Шут
Вы шагнете в неизвестность, что-то начнете с нуля. Это может быть новая должность, новая работа, переезд в новую страну. В ноябре может повториться ситуация, которая была в мае.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Телец
Карты: 3 мечей, Шут
Что-то вас разочарует. Вы получите новость, которая вас расстроит. Не исключено расставание с кем-то.
Возможно вам нужно будет делать операцию.
В третий раз за год перед Тельцами откроются новые двери, и вы с радостью пойдете навстречу новым возможностям.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Тельцов от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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