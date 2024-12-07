Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Таролог прогнозирует для Тельцов шикарный год, который откроет новые возможности и перспективы.

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Гороскоп Таро на 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

В каком месяце Тельцы начнут жизнь с нуля

Какие периоды 2025-года будут прибыльными

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Тельцов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2025 году какая-то ситуация будет повторяться у Тельцов три раза. Перед вами откроются новые возможности, и вы с радостью пойдете им навстречу.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Телец

Карты: Королева Пентаклей, Императрица

В январе у Тельцов будет все хорошо с финансами. Ожидается прибыль. Ситуация стабильная. Вы уверены в себе и довольны.

Вы будете получать подарки. Будет успех в бизнесе. Вы можете купить недвижимость. Не исключена беременность.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Телец

Карта Звезда

Ваше желание исполнится в феврале. Случится то, чего вы на самом деле хотите. Может появиться новая мечта, которая реализуется. К некоторым Тельцам придет популярность, известность. Настанет ваш звездный час.

Гороскоп Таро на март 2025 - Телец

Карта 10 жезлов

Месяц будет загруженным в плане работы, обязанностей. Кто-то окажет помощь.

Если у вас есть цель, то в марте вы достигнете результата.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Телец

Карты: 7 кубков, 7 мечей

Тельцам нужно будет делать выбор. Возможно вы пребываете в иллюзиях, поэтому не знаете, что выбрать. Вам стоит сфокусироваться на чем-то одном.

Есть риск воровства. Стоит проявить бдительность.

Кто-то что делает за вашей спиной, и это откроется.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на май 2025 - Телец

Карты: Королева кубков, Шут

Девушка (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Тельцов. Она окажет помощь, проявит сочувствие, поддержку.

Вы можете начать что-то с нуля. В вашу жизнь придет новое - работа, отношения и т.д. Возможно вы отправитесь в путешествие.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Телец

Карта Рыцарь пентаклей

Вас ждет продвижение в финансах, прогресс. Вы получите повышение зарплату, новую прибыльную работу. Появятся новые клиенты. Возможно вы поедете в командировку.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Телец

Карта 7 жезлов

Будет много дел, задач, забот, обязательств. Возможно кто-то не согласен с вашими идеями и проектами, но вы уверены в себе и в том, что идете по правильному пути.

Гороскоп Таро на август 2025 - Телец

Карта 4 жезлов

Карта праздника, новоселья. Вы получите хорошую новость, которая будет связана с недвижимостью, семьей, переездом.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Телец

Карта Суд

Кармическая карта. Вас ждет новость, момент просветления. Откроется тайна.

Вы поймете в чем смысл жизни, чем вы хотите заниматься и в каком направлении двигаться.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Телец

Карта 2 пентаклей

Вы будете балансировать в финансах. Появится подработка, будет общий бюджет, продажи и покупки.

Перед Тельцами откроются новые финансовые возможности.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Телец

Карта Шут

Вы шагнете в неизвестность, что-то начнете с нуля. Это может быть новая должность, новая работа, переезд в новую страну. В ноябре может повториться ситуация, которая была в мае.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Телец

Карты: 3 мечей, Шут

Что-то вас разочарует. Вы получите новость, которая вас расстроит. Не исключено расставание с кем-то.

Возможно вам нужно будет делать операцию.

В третий раз за год перед Тельцами откроются новые двери, и вы с радостью пойдете навстречу новым возможностям.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Тельцов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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