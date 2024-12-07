Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

В новом году у Раков будет больше сил и энергии. Появятся новые перспективы и возможности.

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Гороскоп Таро на 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда начнется период везения

Какие месяцы будут самыми прибыльными

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Раков на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у представителей этого знака зодиака будет очень активный год, однако не стоит забывать об отдыхе, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Рак

Карта: 6 пентаклей

Январь будет денежным месяцем. Возможна сделка, крупные покупки, значительные поступления денег. Также у Раков будут траты и вложения денег.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Рак

Карта: Влюбленные

Февраль - месяц, полный любви. Возможен брак, знакомство, заключение контрактов.

Начнутся как романтические, так и деловые или бизнес отношения.

Гороскоп Таро на март 2025 - Рак

Карты: 7 жезлов, Шут

Март станет месяцем роста, движения и управления своей жизнью. Вы будете проявлять активность.

Не исключена поездка, переезд, переход с одной работы на другую. Возможно вы начнете что-то с нуля, на новом месте. Будете делать то, что раньше не делали, пойдете на риск.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Рак

Карта: Сила

Месяц пройдет под девизом: "Мне все под силу". Вы преодолеете свои страхи. Возможно повышение в карьере.

Гороскоп Таро на май 2025 - Рак

Карта: Рыцарь пентаклей

Май - прибыльный месяц. Вас ждет хороший доход, финансовый прогресс. Вы выйдете на новый финансовый уровень.

Возможно состоится путешествие, поездка.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рак

Карты: 4 мечей, Король кубков, 6 жезлов

Месяц отдыха, паузы и праздника.

Вам нужно пойти в отпуск, выспаться, отдохнуть. Возможно это будет и декретный отпуск. Не исключено, что у вас будет запланирована операция на это время.

Раки достигнут результата и будут принимать поздравления. Вы сможете повести за собой людей.

К слову, в июне 2025 года Юпитер войдет в знак Рака. Наступит период везения с 10 июня и до лета 2026 года.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Рак

Карты: 5 мечей, 10 кубков, 7 пентаклей

Месяц перемен. Возможны препятствия, что-то может идти не по план. Могут измениться планы.

Вы получите хорошие новости, семейные праздники, денежный рост.

Гороскоп Таро на август 2025 - Рак

Карта: 8 кубков

Вы настолько наполнены, что хотите нового. Вы будете следовать движениям души.

В августе Раки будут принимать решения. Вы будете ставить перед собой новые цели, открывать новые горизонты. Возможно вы начнете обучение, будет продвижение вперед.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рак

Карты: 7 жезлов, 10 пентаклей

Ракам стоит отстаивать свои личные границы и интересы. Вы точно знаете, чего хотите, и стоите на своем.

Раки получат хорошие деньги, наследство. Результат превзойдет ваши ожидания.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рак

Карта: Верховная Жрица

Слушайте свою интуицию. Вам будут сниться вещие сны, откроется тайна. Раки станут мудрее и поймут свое предназначение. Возможно вы встретите своего наставника. Что-то перевернет ваше сознание.

Не исключена беременность.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рак

Карта: 7 пентаклей

Месяц финансового роста. Вас ждет получение прибыли, большой финансовый поток. То, во что вы вложились в июле, даст результаты в ноябре.

Раков ждет пополнение в семье, рост бизнеса.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рак

Карты: Королева жезлов, четверка мечей

Женщина (Овен, Лев, Стрелец ) сыграет роль в жизни Раков.

В целом, месяц будет активным. Вы можете заняться спортом, пойдете в поход, будете принимать участие в организации мероприятия.

Вам стоит отдохнуть, взять паузу в делах и работе. Иначе вы можете "выгореть".

Может начаться курортный роман, в отношениях наступит медовый месяц.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Раков от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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