Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

Вы узнаете:
- Когда начнется период везения
- Какие месяцы будут самыми прибыльными
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Раков на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у представителей этого знака зодиака будет очень активный год, однако не стоит забывать об отдыхе, пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Рак
Карта: 6 пентаклей
Январь будет денежным месяцем. Возможна сделка, крупные покупки, значительные поступления денег. Также у Раков будут траты и вложения денег.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Рак
Карта: Влюбленные
Февраль - месяц, полный любви. Возможен брак, знакомство, заключение контрактов.
Начнутся как романтические, так и деловые или бизнес отношения.
Гороскоп Таро на март 2025 - Рак
Карты: 7 жезлов, Шут
Март станет месяцем роста, движения и управления своей жизнью. Вы будете проявлять активность.
Не исключена поездка, переезд, переход с одной работы на другую. Возможно вы начнете что-то с нуля, на новом месте. Будете делать то, что раньше не делали, пойдете на риск.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Рак
Карта: Сила
Месяц пройдет под девизом: "Мне все под силу". Вы преодолеете свои страхи. Возможно повышение в карьере.
Гороскоп Таро на май 2025 - Рак
Карта: Рыцарь пентаклей
Май - прибыльный месяц. Вас ждет хороший доход, финансовый прогресс. Вы выйдете на новый финансовый уровень.
Возможно состоится путешествие, поездка.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рак
Карты: 4 мечей, Король кубков, 6 жезлов
Месяц отдыха, паузы и праздника.
Вам нужно пойти в отпуск, выспаться, отдохнуть. Возможно это будет и декретный отпуск. Не исключено, что у вас будет запланирована операция на это время.
Раки достигнут результата и будут принимать поздравления. Вы сможете повести за собой людей.
К слову, в июне 2025 года Юпитер войдет в знак Рака. Наступит период везения с 10 июня и до лета 2026 года.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Рак
Карты: 5 мечей, 10 кубков, 7 пентаклей
Месяц перемен. Возможны препятствия, что-то может идти не по план. Могут измениться планы.
Вы получите хорошие новости, семейные праздники, денежный рост.
Гороскоп Таро на август 2025 - Рак
Карта: 8 кубков
Вы настолько наполнены, что хотите нового. Вы будете следовать движениям души.
В августе Раки будут принимать решения. Вы будете ставить перед собой новые цели, открывать новые горизонты. Возможно вы начнете обучение, будет продвижение вперед.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рак
Карты: 7 жезлов, 10 пентаклей
Ракам стоит отстаивать свои личные границы и интересы. Вы точно знаете, чего хотите, и стоите на своем.
Раки получат хорошие деньги, наследство. Результат превзойдет ваши ожидания.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рак
Карта: Верховная Жрица
Слушайте свою интуицию. Вам будут сниться вещие сны, откроется тайна. Раки станут мудрее и поймут свое предназначение. Возможно вы встретите своего наставника. Что-то перевернет ваше сознание.
Не исключена беременность.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рак
Карта: 7 пентаклей
Месяц финансового роста. Вас ждет получение прибыли, большой финансовый поток. То, во что вы вложились в июле, даст результаты в ноябре.
Раков ждет пополнение в семье, рост бизнеса.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рак
Карты: Королева жезлов, четверка мечей
Женщина (Овен, Лев, Стрелец ) сыграет роль в жизни Раков.
В целом, месяц будет активным. Вы можете заняться спортом, пойдете в поход, будете принимать участие в организации мероприятия.
Вам стоит отдохнуть, взять паузу в делах и работе. Иначе вы можете "выгореть".
Может начаться курортный роман, в отношениях наступит медовый месяц.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Раков от Анжелы Перл:
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