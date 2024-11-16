Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача

Анна Ярославская
16 ноября 2024, 12:38
243
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц уходящего года Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в жизни Весов начнется новый этап. Скорпионам стоит не забывать о радостях жизни. Перед Стрельцами откроются новые перспективы, пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Весы

Повешенный Таро - значение

Вас ждет какая-то подвешенная ситуация. Вы застрянете в каком-то месте. Финансы будут заморожены.

Туз жезлов Таро - значение

Карта нового начала и новых возможностей. Если вы чего-то ждете, то вы это получите.

Колесо фортуны Таро - значение

Поездка, путешествие, переезд.

Вы что-то начнете с нуля - отношения, работу, бизнес. Возможно ничем подобным вы ранее не занимались. У вас нет опыта в каком-то деле.

Что-то необычное начнется в жизни Весов - им придется пойти на риск. В результате вы не пожалеете о своем решении.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Скорпион

10 пентаклей Таро - значение

Это шикарная карта для получения денег. Вы получите прибыль в бизнесе, премию.

Возможно состоится удачная сделка.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста. Вы получите результат своих трудов. Ваша идея воплотится в жизнь.

Паж кубков Таро - значение

Романтическая карта, которая советует Скорпионам не забывать радоваться жизни. Ходите в театр, слушайте музыку, смотрите кино.

В декабре у вас будет такой момент, когда вы ощутите наслаждение и счастье.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Стрелец

Король кубков Таро - значение

Мужчина водной стихии - Рак, Рыба, Скорпион. Чувственный, творческий и внимательный, который способен выслушать. По профессии - психолог, врач. Этот человек сыграет роль в жизни Стрельцов в декабре.

7 пентаклей Таро - значение

Кто-то вас критикует, обсуждает за спиной. Стоит этого опасаться.

Есть риск кражи. Причем украсть могут не только вещи, но и идеи. Не рассказывайте никому о ваших планах в декабре.

В вашу жизнь могут вернуться ситуации из прошого.

Туз кубков Таро - значение

Вы получите подарок, предложение, приглашение. Перед вами откроются новые возможности.

Колесо фортуны Таро - значение

Стрельцов ждут новые перспективы, связанные с работой, карьерой, любовью. Фортуна вам улыбнется. Таролог советует купить лотерейный билет с 15 по 31 декабря.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на декабрь гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы таро карты таро гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

12:46Украина
Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:29Синоптик
Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

11:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Последние новости

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная.

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

Реклама
11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

Реклама
09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

08:10

О культе личности Трампамнение

07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

03:34

Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

03:00

Уверенный или творческий: что о человеке может рассказать порода его собаки

02:30

Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

00:34

Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico

00:05

"Путин хочет разрушения": Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны

15 ноября, пятница
23:39

"У меня большое сердце": женщина спасла более чем 350 000 детей

22:53

Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

Реклама
22:17

"Нет российскому режиму": в Грузии начались массовые простестыВидео

21:42

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасыватьВидео

21:41

Принцесса умерла: в Японии скончалась 101-летняя Юрико

21:22

Громко и с удовольствием: Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым

21:20

Китай впервые передал РФ "смертоносное оружие" для войны против Украины - FAZ

21:02

Доллар начал расти, евро - "просело": официальный курс на 18 ноября

20:47

Довел до истерики: муж Тодоренко публично опозорил ее во время шоу

20:29

"Мне было приятно узнать": Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным

19:50

"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

19:33

После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять