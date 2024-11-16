Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в жизни Весов начнется новый этап. Скорпионам стоит не забывать о радостях жизни. Перед Стрельцами откроются новые перспективы, пишет Главред.
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Гороскоп Таро на декабрь 2024 Весы
Повешенный Таро - значение
Вас ждет какая-то подвешенная ситуация. Вы застрянете в каком-то месте. Финансы будут заморожены.
Туз жезлов Таро - значение
Карта нового начала и новых возможностей. Если вы чего-то ждете, то вы это получите.
Колесо фортуны Таро - значение
Поездка, путешествие, переезд.
Вы что-то начнете с нуля - отношения, работу, бизнес. Возможно ничем подобным вы ранее не занимались. У вас нет опыта в каком-то деле.
Что-то необычное начнется в жизни Весов - им придется пойти на риск. В результате вы не пожалеете о своем решении.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Скорпион
10 пентаклей Таро - значение
Это шикарная карта для получения денег. Вы получите прибыль в бизнесе, премию.
Возможно состоится удачная сделка.
7 пентаклей Таро - значение
Карта финансового роста. Вы получите результат своих трудов. Ваша идея воплотится в жизнь.
Паж кубков Таро - значение
Романтическая карта, которая советует Скорпионам не забывать радоваться жизни. Ходите в театр, слушайте музыку, смотрите кино.
В декабре у вас будет такой момент, когда вы ощутите наслаждение и счастье.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Стрелец
Король кубков Таро - значение
Мужчина водной стихии - Рак, Рыба, Скорпион. Чувственный, творческий и внимательный, который способен выслушать. По профессии - психолог, врач. Этот человек сыграет роль в жизни Стрельцов в декабре.
7 пентаклей Таро - значение
Кто-то вас критикует, обсуждает за спиной. Стоит этого опасаться.
Есть риск кражи. Причем украсть могут не только вещи, но и идеи. Не рассказывайте никому о ваших планах в декабре.
В вашу жизнь могут вернуться ситуации из прошого.
Туз кубков Таро - значение
Вы получите подарок, предложение, приглашение. Перед вами откроются новые возможности.
Колесо фортуны Таро - значение
Стрельцов ждут новые перспективы, связанные с работой, карьерой, любовью. Фортуна вам улыбнется. Таролог советует купить лотерейный билет с 15 по 31 декабря.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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