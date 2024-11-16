Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц уходящего года Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в жизни Весов начнется новый этап. Скорпионам стоит не забывать о радостях жизни. Перед Стрельцами откроются новые перспективы, пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Весы

Повешенный Таро - значение

Вас ждет какая-то подвешенная ситуация. Вы застрянете в каком-то месте. Финансы будут заморожены.

Туз жезлов Таро - значение

Карта нового начала и новых возможностей. Если вы чего-то ждете, то вы это получите.

Колесо фортуны Таро - значение

Поездка, путешествие, переезд.

Вы что-то начнете с нуля - отношения, работу, бизнес. Возможно ничем подобным вы ранее не занимались. У вас нет опыта в каком-то деле.

Что-то необычное начнется в жизни Весов - им придется пойти на риск. В результате вы не пожалеете о своем решении.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Скорпион

10 пентаклей Таро - значение

Это шикарная карта для получения денег. Вы получите прибыль в бизнесе, премию.

Возможно состоится удачная сделка.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста. Вы получите результат своих трудов. Ваша идея воплотится в жизнь.

Паж кубков Таро - значение

Романтическая карта, которая советует Скорпионам не забывать радоваться жизни. Ходите в театр, слушайте музыку, смотрите кино.

В декабре у вас будет такой момент, когда вы ощутите наслаждение и счастье.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Стрелец

Король кубков Таро - значение

Мужчина водной стихии - Рак, Рыба, Скорпион. Чувственный, творческий и внимательный, который способен выслушать. По профессии - психолог, врач. Этот человек сыграет роль в жизни Стрельцов в декабре.

7 пентаклей Таро - значение

Кто-то вас критикует, обсуждает за спиной. Стоит этого опасаться.

Есть риск кражи. Причем украсть могут не только вещи, но и идеи. Не рассказывайте никому о ваших планах в декабре.

В вашу жизнь могут вернуться ситуации из прошого.

Туз кубков Таро - значение

Вы получите подарок, предложение, приглашение. Перед вами откроются новые возможности.

Колесо фортуны Таро - значение

Стрельцов ждут новые перспективы, связанные с работой, карьерой, любовью. Фортуна вам улыбнется. Таролог советует купить лотерейный билет с 15 по 31 декабря.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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