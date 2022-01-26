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Гороскоп Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов

26 января 2022, 02:38

Стрельцам нужно остерегаться воровства и злых языков, Овны рискуют что-то потерять или разбить, а Львы поймут свое предназначение, говорит гороскоп 2022.

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Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц февраль 2022 для трех огненных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов и Львов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Стрельцам нужно остерегаться воровства и злых языков, Овны рискуют что-то потерять или разбить, а Львы поймут свое предназначение.

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Стрельцов

Королева жезлов Таро - значение

Женщина огненной стихии будет присутствовать в жизни Стрельцов. Либо это сами Стрельцы, которые будут заниматься вопросами финансов. Но прихода прибыли нужно будет подождать. Если вы инвестируете деньги, купите что-то ценное - впоследствии это принесет плоды, говорит гороскоп Таро.

Паж кубков Таро - значение

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Стрельцов ждет радость, приятное событие, прибыль. Не исключена беременность.

"В каком-то деле Стрельцы будут чувствовать себя учениками, придется заняться получением знаний", - рассказала астролог.

Король мечей Таро - значение

Мужчина воздушной стихии - Близнецы, Весы или Водолей - сыграет роль в жизни Стрельцов в феврале, говорит гороскоп 2022. Это может быть преподаватель, врач, юрист, чиновник. Стрельцы обратятся к нему за помощью или советом.

7 мечей Таро - значение

Астролог предупредила Стрельцов об опасности - им угрожает кража, причем не только материальных вещей, но и идей. Также стоит остерегаться злых языков - кто-то говорит что-то неприятное за вашей спиной. Астролог советует никому не рассказывать о своих планах.

6 пентаклей Таро - значение

В феврале Стрельцы получат подарки, вознаграждение, премию. Деньги могут поступить из любого источника.

Жрица Таро - значение

Эта карта говорит о том, что Стрельцы получат всю нужную информацию в интересующем их вопросе. Откроется тайна.

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Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Овнам

2 кубков Таро - значение

Овнов в феврале 2022 ждет важная встреча, знакомство, договоренность, романтическое свидание, говорит гороскоп 2022.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования. Есть риск что-то потерять или разбить, например, телефон. Совет карты: потеря не стоит ваших переживаний, смотрите в будущее, а не в прошлое.

4 кубков Таро - значение

Овнам поступит предложение, но представители знака будут сомневаться в том, нужно ли им это.

Также Овнов могут позвать на романтическое свидание, но они скорее всего откажутся из-за неприятных впечатлений от первой встречи.

Подробный Таро-прогноз для Овнов на второй месяц 2022 года можно прочитать тут.

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Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Львов

Карта Суд Таро - значение

Если Львы ждут судебное заседание, то феврале оно состоится. Остальные представители знака получат важную информацию. У некоторых Львов будет момент пробуждения и просветления - они поймут свое предназначение. Это серьезная кармическая карта.

7 кубков Таро - значение

У Львов будет много предложений и возможностей, но выбрать нужно только что-то одно - то, что получается лучше всего.

Совет от карты: всегда выбирайте самое важное - то, что имеет значение именно для вас, а не для окружающих.

3 пентаклей Таро - значение

Договоренность, контракт, собеседование и получение работы. Хорошая карта для представителей творческих профессий.

Подробный Таро-прогноз для Львов на февраль 2022 года можно прочитать тут.

Читайте такжеДостаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 год

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