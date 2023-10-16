Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет отстаивать свои границы, мнение, интересы. Тельцы обратятся за советом к опытному человеку, а у Близнецов исполнится желание.
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Овен
3 жезлов Таро - значение
Это карта движения, действий, путешествия. Вы стоите на старте чего-то нового. Возможно вы будете это делать с кем-то втроём.
Некоторые Овны отправятся в поездку, будут учиться в группе или коллективе.
7 жезлов Таро - значение
Овны справятся с препятствиями, придётся отстаивать свои границы, мнение, интересы.
Возможно вы будете сдавать экзамены, защищать диссертацию. Кто-то будет вас критиковать, а вам придется побороться за свой выбор.
Умеренность Таро - значение
Все идет своим чередом, всему свое время. Овнам нужно разобраться, что приносит им негативные эмоции или является вредным и отказаться от этого.
При этом хорошего тоже должно быть в меру.
Таролог советует быть благодарными за везение и поддержку.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Телец
10 кубков Таро - значение
Карта исполнения желаний, рождения ребенка, гармонии в семье. У Тельцов в ноябре будет праздник, и все вокруг будут довольны.
Император Таро - значение
Мужчина, у которого есть власть. Возможно это муж, отец, начальник. По гороскопу - Овен. Этот человек поделится с Тельцами своей мудростью и опытом, даст совет.
Повешенный Таро - значение
Какая-то ситуация находится в подвешенном состоянии. Тельцам придется подождать.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Близнецы
10 жезлов Таро - значение
Близнецы взяли на себя неподъемную ношу. Будет много работы, клиентов. Но вы со всем справитесь, осталось совсем немного до финиша.
Карта также говорит о том, что нужно попросить о помощи, делегировать обязанности.
Некоторые Близнецы получат повышение в должности.
Туз мечей Таро - значение
Близнецы избавятся от всего ненужного и того, что мешает.
Прояснится ситуация, которая ранее была непонятна.
9 кубков Таро - значение
Как только вы избавитесь от всего лишнего - придет удовлетворение и счастье. Вам будет, чем гордиться. Исполнятся желания.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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