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Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышение

Анна Ярославская
16 октября 2023, 09:40 обновлено 16 октября, 10:12
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет отстаивать свои границы, мнение, интересы. Тельцы обратятся за советом к опытному человеку, а у Близнецов исполнится желание.

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Овен

3 жезлов Таро - значение

Это карта движения, действий, путешествия. Вы стоите на старте чего-то нового. Возможно вы будете это делать с кем-то втроём.

Некоторые Овны отправятся в поездку, будут учиться в группе или коллективе.

7 жезлов Таро - значение

Овны справятся с препятствиями, придётся отстаивать свои границы, мнение, интересы.

Возможно вы будете сдавать экзамены, защищать диссертацию. Кто-то будет вас критиковать, а вам придется побороться за свой выбор.

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом, всему свое время. Овнам нужно разобраться, что приносит им негативные эмоции или является вредным и отказаться от этого.

При этом хорошего тоже должно быть в меру.

Таролог советует быть благодарными за везение и поддержку.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Телец

10 кубков Таро - значение

Карта исполнения желаний, рождения ребенка, гармонии в семье. У Тельцов в ноябре будет праздник, и все вокруг будут довольны.

Император Таро - значение

Мужчина, у которого есть власть. Возможно это муж, отец, начальник. По гороскопу - Овен. Этот человек поделится с Тельцами своей мудростью и опытом, даст совет.

Повешенный Таро - значение

Какая-то ситуация находится в подвешенном состоянии. Тельцам придется подождать.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Близнецы

10 жезлов Таро - значение

Близнецы взяли на себя неподъемную ношу. Будет много работы, клиентов. Но вы со всем справитесь, осталось совсем немного до финиша.

Карта также говорит о том, что нужно попросить о помощи, делегировать обязанности.

Некоторые Близнецы получат повышение в должности.

Туз мечей Таро - значение

Близнецы избавятся от всего ненужного и того, что мешает.

Прояснится ситуация, которая ранее была непонятна.

9 кубков Таро - значение

Как только вы избавитесь от всего лишнего - придет удовлетворение и счастье. Вам будет, чем гордиться. Исполнятся желания.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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