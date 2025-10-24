Укр
Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт

Анна Ярославская
24 октября 2025, 05:30
87
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Раков, Львов и Дев / скриншот

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака устроит праздник для семьи и друзей
  • Кто встретит своего учителя
  • Кому нужно будет принять решение

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки достигнут цели, Львы будут погружены в свой внутренний мир. Девы должны быть готовы к "качелям", пишет Главред.

видео дня

Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рак

10 кубков Таро - значение

В семье или в кругу семьи будет праздник. Вы достигнете цели. У вас будет, что отметить. Раков будет переполнять радость и счастье.

10 жезлов Таро - значение

Раки достигнут пика. Вы несете тяжелую ношу, ответственность. Но вы получите нужный результат. Как бы вам сложно не было, но вы достигнете вершины в ноябре.

2 пентаклей Таро - значение

Вы буде считать свои доходы и расходы, переинвестировать. Возможно, у вас будут два источника дохода.

Не исключено партнерство, коллаборация.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Лев

Отшельник Таро - значение

Карта медитаций, ретрита, самопознания, изоляции, мудрости. Вы больше времени будете проводить наедине с собой.

Некоторые Львы лягут в клинику. Кто-то встретит своего учителя или просто будет много времени посвящать чтению книг.

Иерофант Таро - значение

Львы найдут единомышленников. Может быть, вы пойдете учиться или заниматься йогой, медитациями.

Туз пентаклей Таро - значение

Вас ждет новая идея и новое начало. К вам придет популярность. Львы получат деньги, инвестиции.

Перед вами откроются новые финансовые возможности, появится шанс заработать и получить прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Дева

9 жезлов Таро - значение

Вы как будто защищаетесь от чего-то или кого-то. Возможно, в реальности опасности нет, и все страхи лишь в вашей голове.

6 кубков Таро - значение

Девы получат цветы, комплименты. Вас ждет встреча с друзьями, теплые воспоминания. Вы поедете в родные места. Кто-то проявит свою любовь к вам.

5 мечей Таро - значение

Энергия прыгает то верх, то вниз. Существует риск конфликта. Вы как будто не можете договориться, найти общую точку зрения.

В целом, это карта перемен. Вам нужно принять решение. Скорее всего, вас никто не поддерживает и кто-то осуждает.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

