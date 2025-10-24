Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Ракам, Львам и Девам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-noyabr-2025-rakam-prazdnik-lvam-mudrost-devam-konflikt-10708970.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Раков, Львов и Дев / скриншот

Вы узнаете:

Какой знак зодиака устроит праздник для семьи и друзей

Кто встретит своего учителя

Кому нужно будет принять решение

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки достигнут цели, Львы будут погружены в свой внутренний мир. Девы должны быть готовы к "качелям", пишет Главред.

видео дня

Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рак

10 кубков Таро - значение

В семье или в кругу семьи будет праздник. Вы достигнете цели. У вас будет, что отметить. Раков будет переполнять радость и счастье.

10 жезлов Таро - значение

Раки достигнут пика. Вы несете тяжелую ношу, ответственность. Но вы получите нужный результат. Как бы вам сложно не было, но вы достигнете вершины в ноябре.

2 пентаклей Таро - значение

Вы буде считать свои доходы и расходы, переинвестировать. Возможно, у вас будут два источника дохода.

Не исключено партнерство, коллаборация.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Лев

Отшельник Таро - значение

Карта медитаций, ретрита, самопознания, изоляции, мудрости. Вы больше времени будете проводить наедине с собой.

Некоторые Львы лягут в клинику. Кто-то встретит своего учителя или просто будет много времени посвящать чтению книг.

Иерофант Таро - значение

Львы найдут единомышленников. Может быть, вы пойдете учиться или заниматься йогой, медитациями.

Туз пентаклей Таро - значение

Вас ждет новая идея и новое начало. К вам придет популярность. Львы получат деньги, инвестиции.

Перед вами откроются новые финансовые возможности, появится шанс заработать и получить прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Дева

9 жезлов Таро - значение

Вы как будто защищаетесь от чего-то или кого-то. Возможно, в реальности опасности нет, и все страхи лишь в вашей голове.

6 кубков Таро - значение

Девы получат цветы, комплименты. Вас ждет встреча с друзьями, теплые воспоминания. Вы поедете в родные места. Кто-то проявит свою любовь к вам.

5 мечей Таро - значение

Энергия прыгает то верх, то вниз. Существует риск конфликта. Вы как будто не можете договориться, найти общую точку зрения.

В целом, это карта перемен. Вам нужно принять решение. Скорее всего, вас никто не поддерживает и кто-то осуждает.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред