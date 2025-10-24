Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака устроит праздник для семьи и друзей
- Кто встретит своего учителя
- Кому нужно будет принять решение
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки достигнут цели, Львы будут погружены в свой внутренний мир. Девы должны быть готовы к "качелям", пишет Главред.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рак
10 кубков Таро - значение
В семье или в кругу семьи будет праздник. Вы достигнете цели. У вас будет, что отметить. Раков будет переполнять радость и счастье.
10 жезлов Таро - значение
Раки достигнут пика. Вы несете тяжелую ношу, ответственность. Но вы получите нужный результат. Как бы вам сложно не было, но вы достигнете вершины в ноябре.
2 пентаклей Таро - значение
Вы буде считать свои доходы и расходы, переинвестировать. Возможно, у вас будут два источника дохода.
Не исключено партнерство, коллаборация.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Лев
Отшельник Таро - значение
Карта медитаций, ретрита, самопознания, изоляции, мудрости. Вы больше времени будете проводить наедине с собой.
Некоторые Львы лягут в клинику. Кто-то встретит своего учителя или просто будет много времени посвящать чтению книг.
Иерофант Таро - значение
Львы найдут единомышленников. Может быть, вы пойдете учиться или заниматься йогой, медитациями.
Туз пентаклей Таро - значение
Вас ждет новая идея и новое начало. К вам придет популярность. Львы получат деньги, инвестиции.
Перед вами откроются новые финансовые возможности, появится шанс заработать и получить прибыль.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Дева
9 жезлов Таро - значение
Вы как будто защищаетесь от чего-то или кого-то. Возможно, в реальности опасности нет, и все страхи лишь в вашей голове.
6 кубков Таро - значение
Девы получат цветы, комплименты. Вас ждет встреча с друзьями, теплые воспоминания. Вы поедете в родные места. Кто-то проявит свою любовь к вам.
5 мечей Таро - значение
Энергия прыгает то верх, то вниз. Существует риск конфликта. Вы как будто не можете договориться, найти общую точку зрения.
В целом, это карта перемен. Вам нужно принять решение. Скорее всего, вас никто не поддерживает и кто-то осуждает.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
