Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

Алена Кюпели
9 сентября 2025, 14:51
59
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 сентября
Гороскоп Таро на 10 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Рыцарь Пентаклей

Овен, сегодняшняя карта Таро — Рыцарь Пентаклей, и она призывает к практичному, взвешенному и, возможно, спланированному подходу к задачам, которые вам предстоит выполнить сегодня.

Вы обычно работаете по календарю и знаете, что и когда нужно сделать? Или предпочитаете действовать спонтанно, даже когда дело касается важных дел?

Лучше не импровизировать, иначе можно упустить некоторые элементы своей работы. Послание сегодняшней карты Таро довольно простое: планируйте успех, и всё получится замечательно.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Тройка Мечей, перевёрнутая

Телец, сегодняшняя карта Таро — об исцелении. Тройка Мечей, перевёрнутая, помогает преодолеть боль предательства близкого человека.

Теперь вы готовы двигаться к чему-то большему и лучшему, оставив прошлое позади.

Сегодня ваша самооценка повысится, несмотря на вашу от природы уверенность в себе. Приятно осознавать, что ваша жизнь начинает налаживаться.

Вы достигли своей цели, и, пройдя целую главу, вы уже начинаете видеть будущее светлее.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Семерка Жезлов, перевернутая

Близнецы, ваша карта Таро на сегодня — Семерка Жезлов, перевернутая, что подтверждает любое чувство подавленности, которое вы можете испытывать на этой неделе.

Сегодняшний день может стать поворотным моментом в вашей жизни, когда подавленность снизится, и вы обретете более глубокое понимание того, почему всё произошло именно так.

Ваш ум острый и хорошо анализирует людей, места и вещи. Вы проницательны и быстро связываете все точки воедино. 10 сентября вы завершите день с ответами, которые принесут вам спокойствие.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Башня

Рак, ваша ежедневная карта Таро – Башня, символизирующая внезапную катастрофу, в том числе и то, как вы удивлены её приходом.

Вы испытываете сильную потребность в безопасности и сохранности. Вы чувствуете себя наиболее комфортно, когда жизнь предсказуема, а случайные события сведены к минимуму.

Однако вы можете контролировать лишь ограниченное количество вещей, и сегодня вы можете столкнуться с чем-то неожиданным. Сюрпризы могут быть шокирующими, но помните, что, несмотря ни на что, часто ситуация, которая, казалось бы, быстро развивается, может так же быстро разрешиться. Будьте терпеливы.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Влюблённые, перевёрнутая

Лев, сегодняшняя карта Таро, Влюблённые, перевёрнутая, говорит о дисгармонии в отношениях, но также и о чувстве, что ваша жизнь была бы лучше где-то в другом месте, с новыми друзьями или другой второй половинкой.

Вы предпочитаете всё делать определённым образом. Вам может не нравиться, когда другие пытаются изменить вас. Вы знаете, что подходит именно вам, и хотите взять инициативу в свои руки.

Но 10 сентября вам может показаться, что кто-то с вами не согласен. Возможно, пришло время поговорить и посмотреть, как вернуть всё в нужное русло.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Дева, ваша сегодняшняя карта Таро — Двойка Жезлов, перевёрнутая, и это знак футуристического мышления.

В этом месяце, в который вы отмечаете свой день рождения, вам может быть полезно начать жить настоящим и не проецировать беспокойство или тревогу на другой день или время.

Вы можете планировать будущее, но очень сложно точно его предсказать. Всё меняется. Всякое случается.

Вы можете быть открыты для некоторых из этих тенденций, а можете и нет. Вам нужно почувствовать сердцем, что лучше для вас.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Девятка Мечей

Весы, ваше послание от Девятки Мечей — перестать беспокоиться и обрести уверенность в себе.

Возможно, в вашей жизни происходят перемены, которые заставляют вас задуматься о том, что готовит вам будущее, понравится оно вам или нет.

Вы можете сомневаться во многих вещах, и некоторые из них будут касаться вашей личности. Возможно, лучше отстраниться от происходящего и сделать шаг назад, чтобы увидеть общую картину.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Шестерка Кубков

Скорпион, сегодняшняя карта Таро может передавать энергию бывшей любви или друга, который думает о вас сейчас. Шестерка Кубков рассказывает о детской дружбе и людях, которые помогли вам стать тем, кто вы есть сейчас.

Возможно, вы задаетесь вопросом "что, если?" и как вспомнить те ностальгические моменты, которые так много для вас значили.

Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы записать что-то в дневник или подумать о том, что вы хотите сделать, чтобы снова разжечь искру. Это хороший день для размышлений о прошлых уроках и увидеть, как они влияют на ваше настоящее и будущее.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Десятка Мечей, перевернутая

Стрелец, вы очень честны, когда размышляете о своем жизненном опыте. Именно это чувство подлинности делает сегодняшнюю карту, Десятку Мечей в перевёрнутом положении, такой особенной для вас.

Речь идёт об отпущении прошлого и понимании того, почему оно произошло. Возможно, вам казалось, что вы никогда не справитесь с чувством грусти, но вы готовы отстраниться от душевной боли и двигаться вперёд.

Возможно, вы никогда не забудете, что пережили, но вы усвоите эти жизненные уроки и отдадите их честно и порядочно.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Четвёрка Кубков

Козерог, если вам нужно что-то волнующее в жизни, то это часть сегодняшнего послания.

Четвёрка Кубков символизирует скуку и апатию; возможно, вы чувствуете, что вам нужно заняться чем-то новым, чтобы оживить дух приключений или пробудить воображение.

Сегодняшнее послание и совет — выбрать что-то, что даст вам ощущение вызова. Вы можете стать волонтёром или вернуться к старому хобби.

Вы можете заняться чем-то, чего никогда раньше не делали, или завершить проект, который был отложен и который нужно завершить на этой неделе.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Звезда, перевёрнутая

Водолеи, на этой неделе у вас много дел, и ваша карта Таро, Звезда, перевёрнутая, говорит о чувстве, что вы не успеваете всё.

Возможно, вы будете немного разочарованы нехваткой времени или энергии на общение с семьёй или на что-то для себя. У вас есть мечты, и вы не хотите упустить их.

Сегодняшний совет — не терзать себя из-за этих эмоций. Вместо этого проявите сострадание, как вы это делали бы с другом.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Жезлов

Рыбы, сегодняшняя карта Таро на 10 сентября напоминает вам, что в вашем сердце есть творческая искра, которой нужно пространство для роста.

Сегодняшний совет — питать своё воображение. Обращайте внимание на искусство. Слушайте музыку, которая вам нравится. Проводите время на природе. Дайте своей душе простор и пищу для ума.

Посмотрите, что произойдёт, когда вы это сделаете: возможно, вы отправитесь в невероятное путешествие.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

