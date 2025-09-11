Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Десятка Мечей

Овен, сегодня тот день, когда вы начинаете видеть свет. Когда возникают трудности, вы понимаете, что в жизни каждого, включая вашу, наступил переломный момент. Тяжёлые уроки даются труднее, и вы не позволяете себе терять ни минуты, чтобы стать сильнее.

Итак, если вам предстоит пережить нечто подобное Десятке Мечей, испытание, которое заставит вас почувствовать, что ваш мир рухнул, вы не поддадитесь ему. Вместо этого вы научитесь превращать худшие времена в период великих преобразований.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Четверка Пентаклей, перевёрнутая

Телец, да, материальные вещи важны, и вы наслаждаетесь хорошей жизнью, но они никогда не должны контролировать вас или определять вашу личность. Ваш характер — единственное, что должно заставить вас чувствовать, что ваша жизнь именно такая, какой она должна быть.

Сегодняшнее предостережение от карт, и то, что Таро считает нужным вам знать из перевёрнутой Четвёрки Пентаклей, — не беспокойтесь о деньгах. Они придут и уйдут; вы можете зарабатывать больше и найдёте множество способов увеличить своё состояние.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Кубков, перевёрнутая

Близнецы, ваша сегодняшняя карта Таро хочет, чтобы вы знали, что временами вы можете чувствовать себя одиноким. Тройка Кубков, перевёрнутая, символизирует изоляцию от друзей.

Если вы подумывали о том, чтобы отгородиться от мира, возможно, эта карта Таро здесь, чтобы сказать вам не делать этого. Возможно, это последнее, что вам следует делать. Вместо этого протяните руку и наладьте контакт, чтобы избежать падения на скользкую дорожку одиночества.

Так легко подумать, что люди слишком заняты, чтобы разговаривать, или что вы были слишком заняты в последний раз, когда проводили время вместе. Вместо того, чтобы делать поспешные выводы, спросите. Лучше разобраться с недопониманием, чем прятаться от конфликта.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Башня

Рак, сегодняшняя карта Таро для тебя — Башня, и это может означать, что тебе нужно знать, что может возникнуть проблема, особенно если ты невнимателен или не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг.

Ситуация может выйти из-под контроля, когда ты рассеян или сосредотачиваешься на отвлекающих факторах, когда должен быть полностью сосредоточен. Перенаправляй своё внимание, когда ловишь себя на том, что мысли блуждают. Задавай вопросы, чтобы поддерживать связь во время разговора. Помните, что присутствие — это ключ.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Пятёрка Мечей, перевёрнутая

Не держи обиду, Лев. Обиды могут быть связаны со всевозможными нездоровыми изменениями в твоём теле. Вместо этого постарайся освободиться от эмоциональной составляющей и сосредоточиться на реакции. Ты можешь принимать решения, которые защитят твой разум и сердце в будущем. Отсутствие эмоциональной реакции не делает неприятные события приемлемыми или неважными; это просто означает, что ты не позволяешь им управлять твоей жизнью.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Пятёрка Жезлов, перевёрнутая

Прощай, трудности, здравствуй, мирные времена. Дева, вы ждали этого момента, когда трудности видны только в зеркале заднего вида. Этот момент настал, и вот-вот начнётся лучшее в вашей неделе.

Вам нужно знать следующее: даже когда трудности заканчиваются, может потребоваться время, чтобы мысленно отстраниться от пережитого. Бывает трудно поверить, что трудный момент позади; позвольте себе пережить его и принять новую, улучшенную реальность.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Император, перевёрнутая

Весы, никто не любит, когда ему говорят, что делать, и когда в вашей жизни есть человек, который постоянно пытается контролировать ваше время, это вызывает у вас чувство разочарования и даже избегания.

Сегодняшнее послание от Императора, перевёрнутая, и вам нужно знать, что вы не должны позволять кому-то давить на вас и создавать ощущение, будто у вас нет выбора. Именно так и поступают!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Мир, перевёрнутая

Скорпион, вы так близки к тому, чтобы получить от жизни то, чего хотите. Возможно, вы даже чувствуете зуд в ладони, что говорит о том, что времена меняются к лучшему. Сегодняшняя карта Таро, Мир, перевёрнутая, — это знак, показывающий, насколько хорошей может быть ваша жизнь.

Делаете ли вы то, что мешает вам двигаться вперёд? Возможно, вы сосредотачиваетесь на не тех делах или откладываете дела на потом из-за страха (а не лени).

Разработайте план действий и неукоснительно следуйте ему, чтобы преодолеть этот эмоциональный кризис. Вы увидите, как прогресс наступит, даже если вы не в настроении делать то, что, как вы знаете, должны делать.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Десятка Кубков

Стрелец, сегодня вы на волне успеха, и всё, что вы делаете, кажется, превращается в золото. Сегодняшняя карта Таро — Десятка Кубков, и она отражает великие свершения, которые ждут вас в жизни.

Поскольку Кубки символизируют эмоции, приготовьтесь к радости. Вот что вам нужно знать о 12 сентября.

Вы вступаете в прекрасный период жизни, когда любовь, дружба и личные мечты исполняются. Вы почувствуете, что достигли цели! Вы достигли!

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Четверка Жезлов

Козерог, похлопайте себя по спине за то, что проделали такую ​​замечательную работу в жизни. Согласно Четвёрке Жезлов, вы должны знать, что проделали невероятную работу, строя жизнь своей мечты. Вы заслужили поддержку друзей.

Вы создали надёжные и крепкие связи с семьёй и коллегами. Вы готовы к успеху. Теперь вам нужно лишь повторять то, что вы делаете, каждый день. Будьте последовательны.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Девятка Жезлов

Водолеи, удивительно, как вы всегда находите хорошее в любой ситуации. И что вам нужно знать о Девятке Жезлов 12 сентября, так это то, что ваш оптимизм заразителен.

Вы будете оказывать вдохновляющее влияние, потому что хорошо справляетесь со всеми жизненными вызовами. Вы видите потенциал во всём и вместо того, чтобы уклоняться от тяжёлой работы, бежите к нему.

Рыбы

Карта Таро на сегодня для Рыб: Дьявол

Рыбы, не позволяйте искушениям опустить вас на уровень, на котором, как вы знаете, вам никогда не быть. Карта Таро на сегодня, Дьявол, хочет напомнить вам, насколько распространены искушения.

Вам всегда будет кто-то или что-то пытаться привлечь ваше внимание. Не все возможности хороши. Вам следует отпускать некоторые вещи, особенно если вы не чувствуете с ними связи. Оставайтесь верны себе.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

