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Гороскоп Таро на сегодня 22 мая: Близнецам - любовь, Ракам - экономический успех

Алена Кюпели
22 мая 2025, 00:05
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на сегодня
Гороскоп Таро на сегодня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Семерка Кубков

Обратите внимание на то, чего вы хотите, Овен. Сегодня Семерка Кубков предсказывает множество предстоящих выборов, и один может показаться лучше других. Будьте осторожны, чтобы не делать поспешных выводов об определенных ситуациях из-за их поверхностной привлекательности или многообещающих результатов.

Вместо этого копайте глубже, ища факты о каждой ситуации. Вам нужно будет думать о долгосрочной перспективе. Хотя жить настоящим — это здорово, не делайте этого сегодня. Вам нужен здоровый баланс между вашим разумом и вашей интуицией. Не позволяйте одному стать больше другого.

Телец

Карта Таро: Паж Мечей

Позвольте людям задавать вам вопросы. Вопрос может прийти к вам от человека, которого вы считаете наивным, или, может быть, даже от человека, которого вы не уважаете. Вы можете посчитать их вопросы посягательством на ваш авторитет, согласно Пажу Мечей.

Однако постарайтесь не позволять своему эго блокировать процесс исследования и любопытства. Этот день может стать шансом укрепить отношения и продемонстрировать свои наставнические способности.

Вопрос — это открытая дверь для разговора. Посмотрите, что произойдет, если вы позволите процессу разворачиваться, не блокируя его.

Близнецы

Карта Таро: Влюбленные

Что-то необычное и уникальное в вас сегодня привлекает особого любовника. Вы можете обнаружить, что человек влюблен в вас. Он может посчитать ваши недостатки прекрасными, а ваши самые странные черты — тем, что он хочет видеть в человеке. Карта Таро Влюбленные означает равновесие и гармонию между двумя людьми, которые встречаются и влюбляются.

Часть вас может искать причину не верить в то, что вы нашли, но постарайтесь не позволить себе зайти туда. Успокойтесь и наслаждайтесь моментом; позвольте любви проникнуть в самые глубокие уголки вашего сердца.

Рак

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Ты сделал это, Рак. Ты собираешься достичь важной позиции, которая будет надежной и безопасной в финансовом плане.

Девятка Пентаклей символизирует экономическую стабильность, достигнутую упорным трудом и настойчивостью. Этот человек — ты, Рак, и ты тот, кто принесет в свою жизнь то, что тебе нужно.

Если ты чувствуешь себя обескураженным текущими экономическими обстоятельствами, не унывайте! Скоро все наладится!

Лев

Карта таро: Восьмерка Жезлов

Обрати внимание, Лев, потому что тебе приходит очень особенное сообщение, и произойдет это быстро... так быстро, что ты можешь его пропустить.

Восьмерка в Жезлах символизирует сложную ситуацию, но как только ты справишься с проблемой, ты будешь вознагражден за свои усилия.

Жезлы в таро связаны с воздухом и разумом, как воздух, который движется быстро и стремительно. Возможно, ты слишком много думаешь о процессе и слышишь от человека, возможно, Близнеца или Девы, что тебе нужно знать. Не игнорируй то, что ты услышишь сегодня, и читай между строк.

Дева

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Вы склонны беспокоиться, Дева? Сегодняшние заботы становятся основой силы и выносливости. Слишком много беспокоясь, вы учитесь тому, что нужно позволять людям жить своей жизнью и отпускать контроль.

Девятка Мечей, когда она перевернута, является символом мира. Вы обретете мир, когда сможете примириться с тем, что каждый человек должен жить своей жизнью, независимо от того, будут ли последствия не такими, как вы хотите. Это сложно, но вы можете это сделать.

Весы

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Вы ждете до последней минуты, чтобы что-то спланировать?

Здорово импровизировать; иногда это кажется захватывающим и свободным, чтобы плыть по течению. Но если вы знаете, что у вас намечается что-то важное, не ждите слишком долго, чтобы сделать важные вещи. Вы хотите и должны записать детали, чтобы быть готовым.

Двойка Жезлов, перевернутая, призывает вас быть готовым заранее и чрезмерно к успешному исходу события, которого вы с нетерпением ждете. Прислушайтесь к предупреждению и приступайте к работе.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Кубков

Избегайте негативных людей, Скорпион, потому что сегодня их отношение может отразиться на вас, и у вас нет места для чего-либо, что отвлекает вас от того, чтобы быть позитивной силой в мире прямо сейчас. Слишком много вещей в вашей жизни требуют от вас лучшего.

Если вы не уверены, как распознать негативного человека, просто послушайте, что он говорит и когда. Всегда ли его взгляды мрачны или сосредоточены на темной стороне жизни, или он стремится к позитиву и видит хорошее?

Вы все еще можете быть рядом с людьми, которые находятся в сложной эмоциональной ситуации, но вам не нужно подпитывать энергию своим присутствием. Будьте открыты для дистанцирования, пока атмосфера не улучшится.

Стрелец

Карта Таро: Дурак

Неизвестность в жизни может пугать, но она также может быть волшебной и великолепной, потому что это чистый лист, который позволяет вам написать любую историю, которую вы захотите написать. Сегодняшняя карта Таро Дурак — это разрешение исследовать мир на своих условиях.

Да, вы можете слышать, как люди говорят вам не делать то, что вы хотите делать, и хорошо прислушиваться к их советам.

Однако вы не должны позволять этому контролировать вас. Вместо этого следуйте своему сердцу, будьте мудры и живите так, как считаете нужным сегодня.

Козерог

Карта Таро: Пятерка Кубков

Угрызения совести и сожаления можно предотвратить в большинстве случаев, Козерог. Вам не придется жить в сожалениях о том, что произошло в прошлом, если вы будете действовать проактивно в отношении своего будущего.

Пятерка Кубков — это предупреждение о сожалениях, но это не обязательно должно быть предсказание, которое сбывается. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее. Когда вы видите будущее и думаете о последствиях своего выбора, в тот момент, когда вам нужно его сделать, вы можете выбрать поступки, которые, как вы знаете, трудно сделать, но необходимо.

Отделите себя от эго. Выберите высшую дорогу и совершите самый любящий поступок, какой только сможете.

Водолей

Карта Таро: Маг

Проявление кажется простым, но это не так просто, как вы можете прочитать в Интернете или услышать в видео TikTok. Вам нужно работать над созданием желаемого результата, который кажется недостижимым.

Подумайте о том, чтобы попробовать разные методы, чтобы творить магию в своей жизни. Не ограничивайтесь постоянными размышлениями о результате. Делайте то, что делает вашу жизнь живой мантрой, которая привлекает то, что вы хотите.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Одно дело — поставить большую цель, но совсем другое — неправильно применить действие и не попасть в цель.

Сегодня стремитесь к желаемому, используя логику и разум. Как узнать, сработают ли ваши действия? Изучите людей, которые пробовали что-то подобное и добились успеха в прошлом.

Если история может повторяться, то это может быть то, что лучше всего подходит вам.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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