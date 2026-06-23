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Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Тельцам - много денег, Раку - свобода

Алена Кюпели
23 июня 2026, 10:54обновлено 23 июня, 12:59
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 21 февраля
Гороскоп Таро на 24 июня/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Башня

Карта "Башня" часто ассоциируется с внезапными неприятностями, но не пугайтесь, Овны.

Преимущество этой карты для вашего гадания 24 июня, особенно когда Луна меняет знаки, заключается в том, что любое событие, вызывающее смятение, не может причинить большого вреда. Однако вы поймете, что с небольшим терпением большинство проблем часто решаются сами собой.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Девятка Пентаклей

В среду, 24 июня, вам выпадет карта Таро "Девятка Пентаклей", которая очень позитивна в финансовых вопросах. Девятка символизирует победу и очень хорошее положение дел.

Пентакли обещают изобилие денег. Телец, если это гадание верно, вы можете вскоре получить деньги, которые приятно пополнят ваш кошелек.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Семерка Пентаклей

Вы невероятно терпеливы, Близнецы, и в среду у вас есть что-то, что вы очень хотите сделать, но чувствуете, что не можете из-за ограничений.

24 июня вам нужно принять решение. Семерка Пентаклей призывает вас проявлять настойчивость перед лицом трудностей. Вы сможете это сделать, независимо от выбранного вами пути.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Перевернутая Девятка Кубков

Нелегко добиться желаемого, но где есть воля, там найдется и способ. В среду ваша перевернутая карта Таро, Девятка Кубков, указывает на несбывшиеся желания или ожидания.

Но то, что ваша карта Таро предсказывает проблему, не означает, что она может подавить вашу свободную волю. Вы сами себе хозяин, Рак!

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Мир, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Мир" указывает на задержки в достижении успеха в жизни, а это значит, что иногда нужно просто подождать, пока произойдет самое лучшее.

В среду вы легко можете впасть в уныние, когда кажется, что у всех вокруг все хорошо, а вы отстаете от графика. В данный момент это может так казаться, но ваша удача быстро ускорит ваши благословения.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Паж Пентаклей

Вам нужен новый старт, Дева, и немного больше денег очень бы помогли. Карта Таро "Паж Пентаклей" указывает на финансовые изменения, которые также являются улучшением, поэтому вы можете с оптимизмом смотреть в будущее.

То, что вы делаете сейчас, может не подойти вам в будущем. Попробуйте внести небольшие изменения, чтобы проверить новые возможности.

Весы

Карта Таро для Весов на среду: Паж Мечей

Весы, вы очень цените честность и знаете, как трудно говорить горькую правду, когда есть большая вероятность задеть чьи-то чувства.

В среду, с картой Таро Паж Мечей, вам следует быть осторожными в формулировках, даже когда единственный способ высказать свое мнение — быть максимально откровенным.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Колесница

В вашем сердце столько самодисциплины, что вы знаете, что сможете выдержать любые испытания, с которыми столкнетесь в будущем. Ваша ежедневная карта Таро, Колесница, часто выпадает, когда вы чувствуете искушение поддаться давлению и сдаться.

В среду, не позволяя негативным мыслям о себе победить, вы сможете преодолеть свои внутренние страхи. Вскоре вы поймете, что давление на самом деле является отличным учителем стойкости и выносливости.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Перевернутый Король Кубков

Будут времена, когда даже вы, Стрельцы, будете испытывать внутреннюю печаль.

Трудно представить, что один из самых позитивных знаков зодиака в астрологии может оказаться в таком положении, но именно это подчеркивает ваша перевернутая карта Таро "Король Кубков" в среду: печаль.

Если вы вдруг почувствуете себя немного менее радостным, не игнорируйте это чувство. Спросите себя, почему у вас возникли эти эмоции, чтобы разобраться в своих чувствах.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Король Пентаклей

То, чего вы надеетесь достичь в среду, 24 июня, превосходит даже ваше собственное понимание, Козерог. У вас большие цели, и к ним стоит стремиться.

Ваша ежедневная карта Таро, Король Пентаклей, говорит о том, что одна из ваших мечт — наслаждаться жизнью, которую вы сами для себя создали. Вместо того чтобы вести себя так, будто деньги не имеют значения, скажите, что имеют. Отнеситесь к этому серьезно, чтобы организовать свою жизнь для накопления богатства.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Тройка Пентаклей

Вы можете научиться делать то, что хотите. Тройка Пентаклей символизирует совершенствование определенного навыка, за который другие готовы платить вам.

Вам рекомендуется предлагать свои услуги людям в вашей жизни, которые, как вы знаете, захотят вас нанять. Среда может стать очень хорошим днем ​​для вашего будущего, и это только начало.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Семерка Мечей

Давайте, проявите немного заботы о себе, Рыбы. Вы — ваш главный защитник и самый важный союзник в жизни.

Вам даже не нужно показывать людям, что вы в курсе происходящего, когда случаются сомнительные события. В среду обращайте внимание на то, что говорят и делают другие, но не показывайте, что вы знаете о проблеме, пока не будете готовы.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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