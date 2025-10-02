Укр
Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

Алена Кюпели
2 октября 2025, 08:51
41
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 3 октября
Гороскоп Таро на 3 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Восьмёрка Мечей, перевёрнутая

Ты всё повидал, Овен. Ты пережил столько приключений, что мог бы написать на эту тему целую книгу, которая, вероятно, стала бы бестселлером.

Поэтому, когда ты слышишь, как друг или коллега жалуется на проблему, ты сопереживаешь ему, но иногда забываешь, каково это – быть в ловушке.

Ваше видение 20/20 помогает тебе увидеть, что человек находится в ловушке ровно настолько, насколько он сам позволяет себе это. Сегодняшнее послание от Восьмёрки Мечей, перевёрнутой, заключается в том, чтобы помогать людям развивать собственное понимание, даже если сложно позволить им учиться в своём собственном темпе.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Кубков

Сегодня новый день, Телец, и у тебя есть возможность взглянуть на старую проблему свежим взглядом и проницательностью. Возможно, тебе придётся преодолеть давнее желание вернуться к шаблонам, которые когда-то были проверены и проверены. Возможно, вам придётся решить, что вы не позволите своему разуму загнать вас в колею.

Пора быть счастливым. Туз Кубков символизирует поворотный момент, сигнализируя об изменении точки зрения и призывая развивать новые способы мышления. Воспользуйтесь возможностью, которая вам дана сегодня. Дайте себе шанс открыть для себя новую любовь и новые впечатления.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Двойка Пентаклей

Близнецы, вы многозадачны, и делаете это настолько естественно, что никто не замечает, как вы с каждым часом нагружаете себя всё новыми задачами. Это нелегко, но вы находите способ справиться, и вас это не волнует. Задачи, которые необходимо выполнить, выполняются.

Двойка Пентаклей — воодушевляющая карта, поскольку она напоминает вам о важности каждой ответственности, с которой вы сталкиваетесь. У вас не всегда есть необходимые ресурсы, но вы можете найти энергию. Для вас сегодня это может быть всё, что имеет значение.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Иерофант

Рак, вы глубоко верующий человек и верите в духовные вопросы. Даже если вы не считаете себя религиозным человеком, вы, вероятно, переживали моменты, которые казались предопределёнными или предначертанными судьбой. Вы знаете, что многие ваши отношения были дарованы вам Вселенной не просто так.

Сегодняшняя карта Таро, Иерофант, напоминает вам о необходимости восстановить связь с высшими силами через медитацию или времяпрепровождение на природе. Позвольте себе соединиться с любовью и энергией, чтобы вы могли ощутить свою жизненную силу и услышать свой внутренний голос чётче и громче.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Пятёрка Мечей

Лев, вы целеустремлённый человек, который предпочитает побеждать несмотря ни на что. Хотя вы, возможно, и не считаете себя любителем соперничества, во многом вы им являетесь. Вы ставите цель, достигаете её, а затем начинаете всё сначала.

Карта Таро Пятёрка Мечей рассказывает о том, как найти достойного соперника, когда речь идёт о проявлении вашей конкурентоспособности. Вы можете встретить того, кто захочет превзойти вас в вашей игре, и вы будете прилагать больше усилий, чтобы удержаться на вершине. Будьте осторожны и не забывайте о том, что для вас важнее всего: о победе в каком-либо виде спорта или о поддержании здоровых отношений.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Восьмёрка Жезлов

Дева, вам есть что сказать. У вас прекрасный ум, и благодаря вашей заботливой натуре вы часто делитесь с другими, проявляя заботу. Вам легко быть заботливой матерью; это в вашей ДНК! Сегодня вы можете почувствовать, что жизнь движется быстрее. Вы можете заметить, что у друзей или членов семьи много дел и дел.

Восьмёрка Жезлов — это энергия быстрого темпа, символизируемая восемью жезлами, одновременно развевающимися в воздухе. Это предупреждение даёт вам время заранее мысленно подготовиться и принять тот факт, что день будет продуктивным (и, вероятно, напряжённым). Каждому (включая вас) нужно будет быть добрым к себе и окружающим.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Мир, перевёрнутая

Весы, вы терпеливы и легко проявляете доброту, потому что понимаете, что жизнь движется в своём собственном темпе. Обстоятельства не торопятся; не всегда можно торопить процесс.

Сегодняшняя карта Таро, Мир, перевёрнутая, предполагает более медленный, чем обычно, подход к делам. Вы можете задуматься, не оказываете ли вы медвежью услугу, не стремясь к более быстрому выполнению задач.

Вы можете задаться вопросом, стоит ли вам прилагать больше усилий. Совет: не позволяйте планам рушиться, ведь поворот в правильном направлении уже не за горами.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Двойка Мечей, перевёрнутая

Скорпион, вы точно не из тех, кто долго ждёт, чтобы принять решение. Вы знаете, нравится вам что-то или нет. Вы можете судить по тому, как что-то вас тревожит. Полезно следовать своим инстинктам.

Двойка Мечей в перевёрнутом положении — это энергия, противоречащая вашему обычному образу действий. Вы можете чувствовать неуверенность в том, в чём когда-то были уверены. Вам может казаться, что вам нужно немного больше времени для принятия решения. Принимая сложные решения, вам, возможно, стоит довериться своей интуиции, даже если она неопределённа. Действуйте и следуйте своим инстинктам.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Восьмёрка Пентаклей, перевёрнутая

Стрелец, вы свободолюбивы, но, с другой стороны, вы также можете быть своим собственным строжайшим критиком. Вы можете стремиться делать всё идеально или стараться выполнять свою работу на более высоком уровне, чтобы избежать критики со стороны окружающих — неприятный для вас опыт.

Восьмёрка Пентаклей, перевёрнутая, призывает вас не напрягаться и не позволять себе чрезмерно обременять себя необходимостью всегда делать всё правильно. Даже стремясь к совершенству, вы будете совершать ошибки.

Возможно, у вас всё ещё будут моменты, когда ваши усилия можно было бы улучшить. Больше наслаждайтесь процессом и оставляйте место для человеческих ошибок.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Жезлов, перевёрнутая

Козероги, не каждый человек рождён с врождённой уверенностью в себе. Некоторых нужно учить чувствовать себя комфортно, и у вас могут быть моменты или уязвимости, когда вам придётся поступать так же.

Король Жезлов, перевёрнутая, призывает вас поразмышлять о своём внутреннем мире. Вопрос дня заключается в том, как достичь точки, когда беспокойство уменьшится, и вы почувствуете себя достаточно смелым, чтобы пробовать новое, даже если не уверены в своих талантах или способностях.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Король Мечей, перевёрнутая

Водолей, у вас острый ум и тонкая способность понимать, когда вы находитесь в ситуации, требующей повышенной бдительности. Вы умеете отстраняться от ситуаций, которые могут вас сломить. Вы умеете держаться и сближаться с ситуациями или людьми, которые вас поддерживают.

Король Жезлов в перевёрнутом положении Таро — это предупреждение о лидерах, которые могут не делать то, что им предназначено. Вместо этого они будут способствовать задержкам или создавать путаницу. Они будут пытаться сбить вас с толку, и вам нужно знать, как это отличить. Оставайтесь сильными.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четвёрка Кубков в перевёрнутом положении

Рыбы, сохраняйте оптимизм. Подумайте обо всех замечательных вещах, которые вы хотите сделать на этой неделе. Вам нужно поставить перед собой цели. Стремитесь к большему, чем когда-либо прежде. Не бойтесь мечтать по-крупному и верьте в себя.

Четвёрка Кубков в перевёрнутом положении Таро поможет вам добиться успеха с изяществом и радостью. Вы сможете выйти за рамки старых методов и переосмыслить своё будущее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

