Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доход

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц для Раков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знака зодиака Рак.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первый месяц осени будет очень активным у Раков.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогресс.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак

Колесница Таро - значение

Мощная карта старшего аркана. Символизирует поездку, путешествие. Раки будут сами управлять и руководить своей судьбой. Это карта триумфа и прогресса, а также продвижения вперед.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы будете планировать будущее. В этом вам поможет молодой человек, - Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Карта обозначает дальнейшее действие, следующий шаг.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Раки будут проходить духовные или эзотерические практики. Возможно вы встретите своего учителя, человека, к которому вы будете прислушиваться.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Удачное продвижение финансовых дел, постоянный доход. Если вы ищете работу, то вы ее найдете. Зарплата будет хорошей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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