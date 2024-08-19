Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доход

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знака зодиака Рак.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первый месяц осени будет очень активным у Раков.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогресс.
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак
Колесница Таро - значение
Мощная карта старшего аркана. Символизирует поездку, путешествие. Раки будут сами управлять и руководить своей судьбой. Это карта триумфа и прогресса, а также продвижения вперед.
Рыцарь мечей Таро - значение
Вы будете планировать будущее. В этом вам поможет молодой человек, - Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Карта обозначает дальнейшее действие, следующий шаг.
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости. Раки будут проходить духовные или эзотерические практики. Возможно вы встретите своего учителя, человека, к которому вы будете прислушиваться.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Удачное продвижение финансовых дел, постоянный доход. Если вы ищете работу, то вы ее найдете. Зарплата будет хорошей.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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