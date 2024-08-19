УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доход

Анна Ярославская
19 августа 2024, 05:22
91
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц для Раков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знака зодиака Рак.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первый месяц осени будет очень активным у Раков.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогресс.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак

Колесница Таро - значение

Мощная карта старшего аркана. Символизирует поездку, путешествие. Раки будут сами управлять и руководить своей судьбой. Это карта триумфа и прогресса, а также продвижения вперед.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы будете планировать будущее. В этом вам поможет молодой человек, - Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Карта обозначает дальнейшее действие, следующий шаг.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Раки будут проходить духовные или эзотерические практики. Возможно вы встретите своего учителя, человека, к которому вы будете прислушиваться.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Удачное продвижение финансовых дел, постоянный доход. Если вы ищете работу, то вы ее найдете. Зарплата будет хорошей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на сентябрь гороскоп Рак таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ

"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ

04:05 Мир
Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

01:37 Война
Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

00:52 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости 8653

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

Страну трусит почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря 6798

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

Увезли на скорой : что случилось с путинисткой Наташей Королевой 6463

Увезли на "скорой": что случилось с путинисткой Наташей Королевой

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты 5171

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

Последние новости

06:28

Четыре задачи Курской операции

05:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доходВидео

04:05

"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФВидео

03:33

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимикаВидео

03:00

"Это ненормальная жизнь": Елена Зеленская сделала громкое признание об отношениях с мужем

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
02:20

Британия запустила в космос первый военный спутник - он поможет Украине

01:37

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

00:52

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

00:11

Британия открыто заявила об использовании своего оружия на Курщине - детали

Реклама
00:03

Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

18 августа, воскресенье
23:42

В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах"

23:26

Осудили "Курскую операцию": Кто поддерживает РФ и против Украины

23:13

"Будет еще несколько этапов": ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская ГВА

23:05

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

22:45

Положительные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронтаВидео

22:12

Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту

22:03

Чего Путин боится больше всего: Маломуж раскрыл его "призраки прошлого"

21:36

Восьмой полк "затрофеил" на Курщине вражескую "Рапиру": она работает на ВСУ

21:14

Разведка без риска для жизни: Азов показал нового боевого робота

21:01

ВСУ готовят "сюрприз" для россиян возле Покровска: что известно

Реклама
20:45

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

20:42

Великобритания начала срочное расширение поддержки Украины - The Times

20:00

Младшая дочь Веры Брежневой в платье-мини показалась в объятиях бойфренда

19:57

Огонь не могут потушить до сих пор: в ГУР раскрыли детали "бавовны" в Ростовской области

19:42

ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области: в AP раскрыли неожиданный сценарий

19:30

"Адская" жара возвращается: где будет почти +40, а какие регионы будут заливать дожди

19:08

Лишь люди с высоким IQ смогут найти золотую маску фараона: на поиски есть 30 секунд

18:50

"Бровастая баба": известный российский шоумен размазал путинистку Анастасию Волочкову

18:30

Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: есть жертвы, под завалами люди

18:25

Головоломка, которую разгадают только гении: надо найти носок за 7 секунд

18:22

Исчезнут до конца сезона: садовод назвал самое эффективное средство против сорняковВидео

18:12

Нардеп Дмитрук, который дрался с военным ВСУ, отличился новым "фейлом"

18:03

Отключения света возвращаются по всей территории Украины: график на 19 августа

17:55

"На грани Третьей мировой": в КНДР панически отреагировали на ситуацию в Курской области

17:35

"Фронт пылает": РФ применила новую тактику возле Покровска - это не "мясные штурмы"

17:19

Эти кабачки разметают даже на праздничном столе - рецепт просто огоньВидео

17:14

Даже следа не останется: 5 самых простых способов, как отмыть руки после чистки орехов

17:07

Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной: в ГПСУ отреагировали

16:52

"Смена власти в России": Гельман раскрыл жесткие последствия после операции на КурщинеВидео

16:52

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает

Реклама
16:25

Наступление в Курской области: у Герасимова осталось 2 варианта - полковник ВСУ

16:17

Почему венгры не смывают унитаз? Откуда "ноги" у странного мифа

15:41

Церковный праздник 19 августа: что запрещено делать на Андрея Стратилата

15:33

Почему Галкин и Пугачева уехали из РФ на самом деле - детали

15:33

РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции - The Times

15:00

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

14:05

Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

13:52

В вашу жизнь придет большая беда: что нельзя одалживать 19 августа - приметы

13:33

Атака дронов: на Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции

13:30

Софию Ротару уличили на махинациях - росСМИ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять