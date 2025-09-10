Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 11 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Суд (перевёрнутая)

Овен, иногда вы откладываете свои личные потребности в сторону, чтобы сосредоточиться на долгосрочной цели, но время идёт, а вы так и не живёте по-настоящему. Сегодняшняя карта Таро, Суд (перевёрнутая), напоминает вам о необходимости позволить логике руководить вашими мыслями и действиями.

Если вы слышите, как люди советуют вам сделать перерыв или оставить то, что вы делаете, потому что это может подождать до завтра, внимательно прислушайтесь к их мнению.

Они могут заметить, что вы перерабатываете; вы можете подумать, что это признак продуктивности. Обязательно спросите себя, когда вы работаете, насколько?

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Двойка Пентаклей

Телец, вы очень хорошо умеете управлять несколькими проектами одновременно. Ваша преданность делу и целеустремлённость безупречны.

Вы — человек, к которому обращаются, потому что заслужили это положение в мире. Однако Двойка Пентаклей призывает вас пересмотреть своё личное время.

Позволяете ли вы работе проникать в те сферы, куда ей не место? Обязательно соблюдайте чёткие границы дома, которые вы соблюдаете на работе и в личной жизни. Вы можете добиться успеха в обеих сферах.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Паж Кубков, перевёрнутая

Близнецы, вас считают вечно юным знаком зодиака. Возможно, вы не осознаёте, насколько вы молоды душой, но зачастую именно ваша детская непосредственность делает вас такими стойкими и игривыми.

Сегодняшняя карта Таро призывает вас осознать, когда пришло время взрослеть. Вы не хотите, чтобы старые привычки влияли на ваше будущее, если они делают это невыгодно. Время, присутствие и ситуационная осведомлённость важны для вашей жизни.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Туз Жезлов

Рак, вы можете многое предложить миру, но часто скрываете свой потенциал. В вашем сегодняшнем гороскопе Таро, Туз Жезлов, полезно вспомнить, кто вы есть.

Знание себя поможет вам оставаться на связи со своей жизненной целью и мечтами. Когда вам кажется, что что-то не так, это знак обратить внимание внутрь себя.

Счастье и несчастье говорят на одном языке. Оба они подсказывают вам, по какому пути вы идёте и что вам нужно делать дальше.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Семерка Пентаклей, перевёрнутая

Лев, все иногда выгорают. Когда вы работаете очень усердно ради достижения цели и делаете это долго, вы можете устать. Потребность в отдыхе свойственна человеку, и её следует уважать. Вам не нужно постоянно заставлять себя что-то доказывать миру. Человек, которого вы пытаетесь впечатлить, в конечном счёте — это вы сами.

Начиная с 11 сентября, вам следует быть осторожными в расходах на решение проблем. Не создадут ли траты для вас больше работы в неправильном направлении? Спросите себя, необходимо ли то, что вы делаете сейчас, или этого достаточно.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Восьмёрка Кубков, перевёрнутая

Дева, вы, как правило, не любите перемен, если они не имеют смысла. Вы предпочитаете ничего не делать, если ваши действия не приносят пользы или не решают проблему. Но сегодняшняя карта Таро, Восьмёрка Кубков, перевёрнутая, напоминает вам о необходимости использовать стресс в качестве мотиватора.

Вы можете чувствовать себя некомфортно и ощущать неизбежность перемен. Будьте открыты тому, что открывает вам Вселенная, даже если в данный момент кажется неподходящим моментом.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Мечей, перевёрнутая

Весы, есть одна вещь, которую вы не любите больше всего на свете, — это ощущение застоя в колее, особенно в отношениях. Поэтому, когда друг предлагает что-то, вы можете сомневаться, стоит ли ему следовать.

Сегодня сложно решить, что делать, особенно если вы сами не обдумали ситуацию как следует. Совет на сегодня — найти время, чтобы разобраться в своих чувствах и решить, что нужно делать, а не ждать.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Девятка Жезлов

Вся эта внутренняя энергия, Скорпион, у вас есть не просто так. Вы обладаете силой, мужеством и неиссякаемой энергией, которые делают вас силой природы. Помните, кто вы, и поймите, почему вы делаете то, что делаете.

Потому что 11 сентября, согласно карте Таро Девятка Жезлов, вы можете столкнуться с трудностями и захотеть сдаться вместо того, чтобы бороться за свои мечты. Не делайте этого, Скорпион. Оставайтесь верными своим целям, особенно в трудные времена. Вы были созданы такими, какие вы есть, не просто так.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Рыцарь Кубков, перевёрнутая

Стрелец, у вас есть одно главное преимущество — ваша способность быть предельно честным. Но иногда человек может видеть эту прямолинейность и называть её эмоциональной нестабильностью.

Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Кубков, перевёрнутая, даёт вам сигнал, чтобы вы могли быть толстыми и не позволять чьей-либо негативной энергии проникать вам под кожу. Вы гораздо лучше этого, и вы знаете, кто вы. Это всё, что важно сегодня.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Восьмёрка Жезлов

Козероги, жизнь движется так быстро, и порой сложно понять, что происходит, когда информация передаётся с такой скоростью.

Согласно сегодняшней карте Таро, Восьмёрке Жезлов, вы можете быть подвержены риску рассеянности. Когда на вас обрушивается слишком много событий одновременно, ваше внимание легко теряется из-за информационной перегрузки.

Начиная с 11 сентября, вместо того, чтобы следовать трендам или позволять миру решать, как вам распоряжаться своей энергией, сосредоточьтесь на своих планах. Вы управляете своим временем, а не отношениями.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Король Пентаклей

Водолей, всему своё время и место, включая то, когда и как проявлять щедрость. Для вас естественно давать, но даже благотворительность требует определённой стратегии, когда вы делитесь изобилием.

Сегодняшний вопрос от ежедневного расклада Таро, Короля Пентаклей: даёте ли вы то, что нужно, чтобы удовлетворить потребности? Или вы даёте то, что хотите дать, потому что вам так удобно? Есть разница, и ваши действия должны соответствовать ситуации.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четверка Пентаклей

Рыбы, вы верите в чудеса, и когда вы что-то делаете, это словно творите магию силой намерения.

Вот почему ваша карта Таро, Четверка Пентаклей, так особенна для вас. Это предсказательная карта, раскрывающая, какой дар Вселенная преподнесёт вам в ближайшем будущем.

Вы обретёте всё необходимое упорным трудом и усилиями. Если вы стремитесь к материальной безопасности и чувству выполненного долга, то желаемое воплотится в вашей жизни.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

