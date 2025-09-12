Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-13-sentyabrya-rakam-byt-svobodnymi-lvam-udacha-10697366.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 13 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Солнце, перевёрнутое

Овен, ваша сегодняшняя карта Таро — Солнце, перевёрнутое, и она призывает вас быть смелым и сохранять оптимизм, даже если вы боитесь, что жизнь однажды сложится не так, как вы надеялись. То, что вы делаете сейчас, может быть частью уроков, которые вам необходимо усвоить.

Возможно, вы идёте по сложному пути, который поможет вам стать сильнее и выносливее. Вы учитесь доверять Вселенной и её силам. Возможно, сейчас вы так не чувствуете, но со временем вы будете видеть всё гораздо яснее.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Десятка Жезлов

Телец, послание сегодняшней ежедневной карты Таро, Десятки Жезлов, — отпустить часть бремени, которое вы несёте. Вам может казаться, что вы должны всё делать сами. Но это не так, и вам не следует этого делать. Вы можете позволить другим помогать вам, даже если вам придётся просить об этом.

Не бойтесь просить о помощи, даже если не уверены в ответе. Вы можете проверить, кто из вас поддержит, и понять, кто будет рядом.

Откажитесь от того, что вам больше всего не нравится, и благословите человека, который любит делать то, что вам не нравится.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Король Кубков, перевёрнутая

Сегодняшняя карта Таро на день, Король Кубков, перевёрнутая, говорит о терпении и понимании по отношению к другим. Иногда, общаясь с кем-то (незнакомцем или знакомым), вы осознаёте, что ему не хватает эмоциональной зрелости.

Возможно, он не научился справляться со своими страхами или происходит что-то ещё. В любом случае, постарайтесь не принимать чью-то чрезмерную реакцию на свой счёт, особенно если вы ясно видите, что так быть не должно.

Вместо этого постарайтесь понять и, по возможности, подумайте, как вы можете помочь.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Шестёрка Мечей

Рак, вы такой миролюбивый знак зодиака, поэтому, когда вам выпадает Шестёрка Мечей, добрая и нежная карта Таро, символизирующая вашу потребность быть собой.

Иногда мир требует от вас быть начеку или делать вид, что всё не так ранит вас, как на самом деле. Однако 13 сентября нормально быть уязвимым и раскрыть свою мягкую сторону. Позвольте себе почувствовать, каково это — быть собой, свободным от чужого осуждения.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Туз Пентаклей, перевёрнутый

Сохраняйте позитивный настрой, Лев, потому что при правильном настрое всё встаёт на свои места. 13 сентября, с Тузом Пентаклей, перевёрнутым в Таро, у вас может возникнуть соблазн впасть в пучину отчаяния, но не позволяйте этому случиться.

Осознайте, кто вы есть, и как жизнь часто проводит вас через тёмную ночь души, чтобы показать вам новый взгляд на себя. Вы осознаете, насколько вы невероятны, и обретёте уважение к своей внутренней силе в моменты слабости.

С чем бы вы ни столкнулись сейчас, Лев, всё получится.

Дева

Карта Таро на сегодня для Девы: Тройка Пентаклей

Дева, когда вы работаете с другими, могут происходить удивительные вещи, особенно когда люди, с которыми вы объединяетесь, решают помогать друг другу совершенствоваться и добиваться успеха.

Карта Таро на сегодня, 13 сентября, Тройка Пентаклей, символизирует коллективную энергию людей, стремящихся создать атмосферу успеха.

Позвольте себе поверить в потенциал единения. Не позволяйте прошлому опыту помешать вам строить позитивное будущее.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Кубков, перевёрнутая

Весы, обратите внимание на то, что происходит, когда вы разговариваете с кем-то. Сегодняшняя Двойка Кубков, перевёрнутая, символизирует повторяющийся конфликт. Поэтому, если спор постоянно возникает, спросите, почему.

Не уклоняйтесь от ответа и не притворяйтесь, что его нет. Вместо этого используйте свою сильную способность устанавливать связь с другими и работайте над исцелением через честность и эмоциональную связь.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Император

Скорпион, часто ли вы берёте на себя роль лидера в компании друзей или семьи? Император — это сильный тип личности, который любит руководить и иногда может быть немного более властным или авторитетным, чем другие.

Сегодня обратите внимание на свою роль в дружеских отношениях или в отношениях с членами семьи. Если вы ловите себя на том, что немного доминируете, прислушайтесь к мнению окружающих. Обязательно оцените ситуацию и постарайтесь быть лидером, не ущемляя способность других управлять своей жизнью.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Шестёрка Кубков, перевёрнутая

Стрелец, перевёрнутая Шестёрка Кубков часто означает, что кто-то немного застрял в прошлом.

Вспоминать о том, как всё было раньше, приятно, но важно не ожидать, что прошлое останется неизменным.

Перемены происходят постоянно, и они не делают одну ситуацию лучше или хуже другой; они лишь означают, что вы развиваетесь.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Дурак, перевёрнутая

Козерог, куда вы направляетесь? Сегодняшняя карта Таро, Дурак, перевёрнутая, говорит о чувстве потерянности и бесцельности. Вы добиваетесь лучших результатов, когда у вас есть чёткая цель и вы знаете, к чему стремитесь.

Сегодня подумайте, что вам нужно сделать, чтобы достичь своих нынешних жизненных целей и мечтаний. Нужно ли вам остановиться и что-то обдумать, прежде чем что-то менять? Работает ли то, что вы делаете сейчас? Возьмите это на заметку.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Восьмёрка Пентаклей

Водолей, вы отлично справляетесь, и Восьмёрка Пентаклей говорит о том, что ваши навыки продолжают совершенствоваться.

Если вы пытаетесь улучшить свою работу или карьеру, оттачивая какой-то навык, продолжайте стремиться. То, что вы делаете сейчас, поможет вам получить желаемую работу или признание.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Рыцарь Жезлов

Рыбы, ваша сегодняшняя карта Таро — Рыцарь Жезлов, и она связана со страстью и творчеством.

Сегодня ваша цель — заниматься делами, которые пробуждают чувство удивления жизнью и миром. Стремитесь к тому, что приносит вам наибольшее счастье и помогает вам чувствовать себя наиболее связанными со своим истинным "я".

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред