Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Ракам - верить в себя, Рыбам - испытание

Алена Кюпели
13 сентября 2025, 12:12
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 сентября
Гороскоп Таро на 14 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Туз Жезлов, перевёрнутая

Овен, что вам нужно знать другим? Существует множество способов самовыражения, и вам, возможно, не захочется подходить к каждой аудитории одинаково. Вместо этого полезно проявить творческий подход.

Сегодняшняя карта Таро, Туз Жезлов, перевёрнутая, призывает вас мыслить нестандартно. Когда вы размышляете о природе человека, люди склонны замечать и обращать внимание на необычное. Что вы можете сделать, чтобы повысить ценность своего послания? Что можно считать привлекающим внимание?

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Семёрка Пентаклей

Телец, вас часто считают упрямым, и вы можете быть немного зажаты в своих привычках. Однако сегодняшняя карта Таро призывает вас остановиться и поразмыслить над тем, что вы делаете и почему.

Остановка и размышление помогут вам увидеть всю картину целиком, а не только свою точку зрения. Как, по-видимому, чувствовали себя другие люди? Какие чувства вы испытали после общения с ними? Используйте свои наблюдения, чтобы глубже понять себя и ситуацию.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Мечей

Близнецы склонны всё анализировать, поэтому душевная боль, затрагивающая ваше сердце, — это серьёзная проблема. Сегодняшняя карта Таро, Тройка Мечей, рассказывает о боли, причинённой человеком, которому вы доверяли, и вы до сих пор чувствуете эту боль и печаль.

Понять, что могло заставить любимого человека сделать что-то, что может причинить вам боль. Вам может казаться, что вы больше никогда не позволите кому-то быть так близко к вам. Сейчас, возможно, ещё слишком рано для того, чтобы вы исцелились, но со временем это возможно.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов

Рак, вы чувствительный и добрый человек, поэтому, когда вы ставите перед собой цель, вы делаете это не только ради себя, но и ради каждого человека в вашей жизни, которому вы помогли.

Тройка Жезлов служит напоминанием о необходимости постоянно стремиться к своим мечтам, включая любые долгосрочные цели, которые вы лелеете в сердце. Они существуют для вас не просто так; верьте в них и, что ещё важнее, верьте в себя.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Смерть, перевёрнутая

Лев, вы не негибкий человек. Вы верите в необходимость перемен, и часто именно вы делаете их возможными.

Сегодняшняя карта Таро на каждый день, Смерть, перевёрнутая, напоминает о том, что вам нужно делать больше в своей жизни. Вы увидите те сферы жизни, о которых раньше не задумывались.

Вы выберете занятия, которые помогут вам ощутимо соприкоснуться со своей жизнью, например, ведение дневника или медитация. Вы сможете полностью присутствовать в настоящем моменте и позволить себе быть в нём.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей, перевёрнутая

Дева, вы когда-нибудь ставили других выше себя? Вы склонны заботиться о других больше, чем показываете, и тем не менее, часто меняете свой график или уделяете время людям, потому что хотите быть другом, на которого можно положиться.

Начиная с 14 сентября, ваша карта Таро, Королева Пентаклей в перевёрнутом положении, предлагает вам разобраться, почему вы принимаете такие решения.

Желание нравиться или потребность чувствовать себя принятым другими через угождение людям? Вы можете удивиться, когда проанализируете свои мотивы и обнаружите то, что обнаружите.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Императрица в перевёрнутом положении

Весы, вы знаете, что, когда дело касается денег, нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Поэтому перевёрнутая Императрица в вашем ежедневном раскладе Таро напоминает вам, почему важно избегать финансовых проблем, если вы можете их предотвратить.

Не позволяйте незначительным проблемам перерастать в более серьёзные. Если вы видите, что начинает происходить что-то, что, как вы знаете, может привести к неприятностям, остановитесь и исправьте ситуацию.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Паж Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, насколько мотивированными вы себя чувствуете в последнее время? Столько всего требует вашего внимания, что вам может быть сложно решить, чему именно направить своё время и внимание.

Перевёрнутая карта Таро Паж Пентаклей может указывать на потерю концентрации. Найдите смысл в том, что вы делаете. Постарайтесь поддерживать интерес, уделяя внимание тому, что вам нравится. Ищите то, что вам ближе всего.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, чего вы надеетесь достичь сегодня? Может быть сложно делать то, что вы знаете, что нужно делать, если вы чувствуете, что ваши усилия не будут приняты должным образом или не принесут никакой пользы.

Тем не менее, лучший способ преодолеть чувство застоя — это продолжать делать то, что вы знаете, что должны делать. Вот почему вам следует составить расписание и план действий. Это поможет вам преодолеть моменты, когда вы не знаете, что делать дальше или сможете ли вы это сделать.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Верховная Жрица, перевёрнутая

Козерог, вы упорны, но даже у величия есть свои пределы. Бывают моменты, когда жизнь становится настолько насыщенной, что вам может понадобиться обратиться к своему внутреннему голосу и по-настоящему его услышать, но, слушая, вы ничего не чувствуете.

Сегодняшняя карта Таро, Верховная Жрица, перевёрнутая, рассказывает о заблокированной интуиции и о том, как преодолеть подавление вашего внутреннего голоса.

Возможно, вам придётся делать небольшие вещи, чтобы раскрыть свой дух, чтобы он заговорил достаточно громко, чтобы вы его услышали. Медитация.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Пятёрка Пентаклей

Рыбы, вы хорошо справляетесь с трудностями и трудностями, потому что умеете быть гибкими и открытыми тому, чему может вас научить мир.

Итак, согласно Пятёрке Пентаклей, если вы столкнётесь с финансовыми трудностями, помните, что иногда вещи происходят, чтобы научить вас чему-то важному.

Возможно, вам предстоит одно испытание, прежде чем вы перейдёте на новый уровень в своей жизни, и вы с блеском его пройдёте.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

