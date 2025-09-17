Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

Алена Кюпели
17 сентября 2025, 15:17
151
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 18 сентября
Гороскоп Таро на 18 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Семерка Жезлов, перевёрнутая

Не стесняйся, Овен. Если ты горячо веришь во что-то, ты должен это отстаивать. Сегодня ты можешь чувствовать себя немного смущённым из-за множества факторов, которые заставят тебя задуматься, не ошибаешься ли ты в своих мыслях.

Слова трудно взять обратно, но если ты будешь осторожен с ними, ты будешь меньше сожалеть и будешь чувствовать больше уверенности. Сегодняшняя карта Таро, Семерка Жезлов, перевёрнутая, призывает тебя не торопиться и подумать.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Мечей, перевёрнутая

Телец, чего ты хочешь? Звучит так просто, но на него не так просто ответить. Сегодня тебе нужно будет хорошенько подумать и проанализировать всё, что происходит в твоей жизни.

Ментальные блоки могут быть вызваны внутренним смятением. Возможно, ты поступился принципом или ценностью. Вы не сможете разобраться в своих чувствах без самоанализа. Туз Мечей в перевёрнутом положении призывает вас сделать это сегодня.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Восьмёрка Пентаклей

Близнецы, засучите рукава и принимайтесь за дело. Сегодняшний день требует от вас многого, и даже если вы не настроены выкладываться по полной, помните, что действия всегда говорят громче слов… и они всё равно дают желаемый результат.

Вы учитесь. Вы можете получить знания, опыт и немного мудрости. Нелегко быть учеником, когда вы хотите быть лидером, но скоро настанет ваше время проявить себя. Будьте усердны!

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Дурак в перевёрнутом положении

Рак, будьте осторожны в своих действиях. Каждое ваше решение — это шаг в новом направлении. Всё, что вы делаете, — это момент, когда вам нужно решить, какой результат вы хотите получить. Но как только вы начинаете действовать, вы не всегда можете контролировать результат.

Сегодняшняя карта Таро "Дурак" в перевёрнутом положении напоминает, что осторожность и ожидание могут быть лучше, чем поспешные действия без точного понимания того, что вы делаете. Как вы думаете, что будет лучше для вас?

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Звезда

Лев, никогда не теряй надежды. Ты можешь задаваться вопросом о том, что принесёт тебе будущее. Будут моменты, когда ты будешь сомневаться или сомневаться, и задаваться вопросом, почему всё так неопределённо.

Возможно, ты не знаешь, что принесёт завтрашний день, но тебе не всегда нужно знать ответы.

Значение карты Таро "Звезда" — свет и благословение. Ты можешь чувствовать, что находишься в состоянии духовного роста. Вселенная и всё вокруг хотят соединить тебя с глубинными стихиями твоей души.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Отшельник

Дева, загляни внутрь себя. В твоём сердце — целая вселенная смысла. Карта Таро "Отшельник" — это знак пробуждения и высшей силы, говорящей с тобой, когда ты отрешаешься от мира и проводишь время в одиночестве и тишине.

Возможно, тебе захочется уединиться в своём тихом, уединённом месте и подумать о будущем. Поскольку твой солнечный сезон подходит к концу, это идеальное время, чтобы поразмышлять о своём жизненном предназначении или высшем призвании.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Шестерка Кубков, перевёрнутая

Весы, каким же прекрасным может быть детство! У вас может быть множество замечательных воспоминаний, напоминающих вам о простоте вашей юности. Полезно помнить, откуда вы родом. Это даёт вам корни и основу для старта.

Шестёрка Кубков, карта Таро, предлагает вам собрать свои воспоминания и что-то с ними сделать. Сделайте запись в дневнике. Достаньте фотографии и поместите их в рамки. Сделайте это время особенным.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Колесница

Скорпион, вы на пути к вершине, и порой вам может быть страшно от того, сколько усилий и времени требуется для достижения цели. У вас могут возникнуть моменты, когда вам захочется всё бросить или сдаться.

Именно в такие моменты карта Колесница может оказаться чрезвычайно полезной. Она научит вас бороться со своими эмоциями. Вам может захотеться сдаться, но не сдавайтесь. Пройдите через это и держитесь.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Пятёрка Кубков

Стрелец, вам не свойственно жить в сожалениях. Когда вы что-то говорите или принимаете решение, вы говорите серьёзно. Вы серьёзно и не заботитесь о том, что думают другие. Поэтому может быть странно поверить, что вы действительно можете испытывать угрызения совести за принятое решение.

Сегодняшний день может принести момент грусти, как предсказывает Пятёрка Кубков, или это может быть мимолётным. Вы — смелый Стрелец, ничто не сможет вас сломить.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Пентаклей

Козерог, будьте практичны и прагматичны. Будучи земным знаком, связанным с карьерой и социальным статусом, мало кто разделяет ваши идеалы в зарабатывании денег.

Вы можете быть безжалостны и полны решимости добиться успеха в жизни. Сегодняшняя карта Таро, Король Пентаклей, указывает на необходимость удвоить усилия.

Чтобы обрести стабильность, нужно устранить препятствия. Чтобы иметь средства, нужно работать. Всё происходит, когда вы правильно расставляете приоритеты.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Иерофант, перевёрнутая

Водолей, иногда вам нужно восстановить справедливость. Вам не обязательно следовать за лидером, если он не соответствует вашим моральным принципам и ценностям. Вы понимаете, что слепая вера в дело или личность — это шаг в неверном направлении.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Иерофант, перевёрнутая, призывает вас задуматься о том, какой тип лидерства вы предпочитаете и что вы будете делать, столкнувшись со злоупотреблением властью. Привлечёте ли вы к ответственности лидера, злоупотребляющего своей властью, или сделаете вид, что ничего не происходит?

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четвёрка Пентаклей

Рыбы, вы делаете это! Четвёрка Пентаклей символизирует финансовую стабильность, и вы так упорно трудились, чтобы достичь этого состояния, свободного от долгов и всего, что заставляет вас чувствовать себя неуверенно.

Четвёрка Пентаклей символизирует достижение баланса и структурирование вашего финансового мышления. Это прекрасный день для составления бюджета или поиска новых способов заработка, чтобы вы могли построить жизнь, о которой всегда мечтали.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
