Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

Алена Кюпели
1 ноября 2025, 16:09
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 2 ноября
Гороскоп Таро на 2 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Восьмёрка Пентаклей

Овен, вы трудолюбивы и можете быть очень напряжёнными в своей работе. Сегодняшнее гадание на картах Таро указывает на необходимость терпения. Терпение не обязательно ваша сильная сторона. Как огненный знак, оно может быть и противоположным в зависимости от обстоятельств.

Восьмёрка Пентаклей указывает на напряжение на работе, возможно, когда вам приходится осваивать новый навык, но вы хотите стать намного лучше, чем есть сейчас. Постарайтесь не воспринимать этот процесс как неудачу, если чувствуете, что зашли в тупик или застряли на месте.

Воспринимайте этот период своей жизни как возможность углубить свои навыки и в конечном итоге расцвести там, где вы выросли.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Телец, не терзайте себя эмоционально, когда чувствуете, что ситуация должна была развиться дальше, чем она есть. Время — это всё, и иногда ваше представление о развитии не совпадает с представлением Вселенной.

Сегодняшняя задача — отдаться процессу. Возможно, вы не видите, куда движется будущее, но сейчас это не обязательно.

Перевёрнутая Тройка Жезлов предлагает вам взглянуть на всю картину целиком. Как вы можете создавать небольшие, но выполнимые шаги? Как могла бы выглядеть эта временная шкала, если бы вы позволили всему идти своим чередом?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Король Жезлов

Близнецы, ваше самое глубокое желание — приносить радость другим. Вы каждый день делаете что-то незначительное, чтобы поднять кому-то настроение или вызвать улыбку на лице незнакомца. Поэтому, когда вы обнаруживаете, что накапливаете напряжение, которое трудно преодолеть, это удручает вас.

С одной стороны, вы тоже не хотите поддаваться негативу; вы также не хотите упустить возможность помочь изменить энергию.

Король Жезлов — это вы и ваша харизматичная личность. Так что не волнуйтесь, если вы немного оступитесь, пытаясь справиться с напряжением. Вы сможете прийти в норму и вернуться к своему обычному состоянию без каких-либо проблем.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Рыцарь Жезлов

Рак, вы вдумчивый и творческий человек, который преуспевает в обществе. Но вы предпочитаете не привлекать к себе внимания и не создавать конфликтов. Вам не нужно настойчиво заявлять о своих желаниях, но всегда разумно заявить о них ясно и прямо, когда появляется возможность.

Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Жезлов, призывает вас к спонтанности и действовать, когда считаете нужным. Поначалу вы можете сопротивляться своим внутренним импульсам, но позвольте им вести вас. Вы можете быть приятно удивлены тем, как легко вы получаете желаемое без каких-либо конфронтаций и ссор. Победа!

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Королева Кубков

Лев, вы — могущественный знак зодиака с огромной энергией страсти, которую вы сдерживаете, когда наступает порыв. Сегодняшняя карта Таро, Королева Кубков, призывает вас соединиться со своей интуитивной энергией.

Ваша природная склонность чувствовать и эмоционально прочувствовать различные социальные ситуации уникальна. Сегодня она может усилиться. Если вы сомневаетесь в правильности своих мыслей, совет: доверяйте себе.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Мир

Вы не чужды упорному труду. Когда дело доходит до достижения какой-либо конкретной, важной для вас судьбы, вы ставите перед собой цели, составляете план, а затем осознанно совершаете шаги, которые приносят вам победу.

Ваша невероятная самоотверженность и трудолюбие – вот почему сегодняшняя карта Таро, Мир, так важна для вас на данном этапе жизни. Вы можете задаться вопросом, получите ли вы награду за свои усилия, и, честно говоря, получите. Будьте готовы к этому!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Король Пентаклей

Весы, вы прекрасный знак зодиака как внешне, так и внутренне. Ваша личность так притягательна благодаря вашей способности быть чувственной и практичной. Вы нашли способ достичь идеального баланса между чувственностью и практичностью, и это заметно.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Король Пентаклей, напоминает вам не умалять свою внутреннюю силу, не сравнявшись с ослепительной броскостью окружающих. То, что может привлечь внимание публики, может не быть осознанным Вселенной втайне. Что для вас ценнее?

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Четверка Кубков, перевернутая

Скорпион, прислушивайтесь к своему сердцу и не забывайте о своём внутреннем голосе. Сегодня вы можете быть настолько заняты, что ваш образ жизни заглушает мудрость, когда она говорит с вашим сердцем. Оставайтесь спокойными в своём духе, и в этом неизменном состоянии бытия в вашем сердце произойдёт нечто невероятное: чувство осознания того, что вы находитесь там, где вам надлежит быть.

Перевёрнутая Четверка Кубков — карта Таро, символизирующая прорыв от ощущения застоя к восстановлению энергии. Возможно, вы не осознаёте, скольких результатов можете достичь, потому что привыкли работать на более низком уровне. Но подождите и увидите, что произойдёт, когда ваш дух почувствует себя восстановленным благодаря сердцу.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Кубков

Козерог, никто не умеет сдерживать эмоции так, как ты. Ты — самый приземлённый знак зодиака, и это часто заслужило тебе репутацию человека безэмоционального. Однако это неправда. Тебе нужно осознавать свои чувства, чтобы управлять ими. Ты — зрелость в движении, и ты не боишься её признавать.

Таким образом, Король Кубков — это ты — очень сдержанный человек, которому не нужно одобрение окружающих. Ты знаешь, почему делаешь то, что делаешь. Это очень освобождает, и ты поймёшь, что тебя совершенно устраивает то, как тебя видят окружающие. Ты знаешь истинную суть того, кто ты есть.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Мечей

Водолей, тебе придётся многое пережить, чтобы стать знаком зодиака, связанным с двумя частями интеллекта — высшим и низшим. Вы знаете, что практично и логично, но при этом понимаете, как довести мысли и идеи до результата.

Сегодняшняя карта Таро, Туз Мечей, напоминает о необходимости сохранять ментальную и эмоциональную ясность. Это означает, что вам следует оставаться открытыми к искрам озарения, которые вы получаете сегодня. Никогда не знаешь, что откроешь в ответах, которые найдешь внутри себя.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четвёрка Пентаклей

Рыбы, вы очень душевны, поэтому часто можете быть гибкими и духовно открытыми. Вы восприимчивы, чувствуете эмоции других, и бывают моменты, когда вы берёте на себя больше, чем следует.

Сегодняшнее послание карты Таро Четвёрка Пентаклей — стабилизировать свою энергию. Вы можете быть сострадательными и эмоционально интуитивными, не поддаваясь влиянию окружающей среды. Вы можете устанавливать связь, не поддаваясь контролю.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

