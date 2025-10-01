Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-2-oktyabrya-telcam-prishlo-vremya-lvam-otstupit-10702871.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 2 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Десятка Мечей, перевёрнутая

Вы способны справиться практически со всем, но в определённый момент вам может показаться, что всё кончено. Теперь, Овен, вы пережили самое худшее, и теперь, когда вы начинаете чувствовать себя немного сильнее, жизнь может начаться заново.

Десятка Мечей в перевёрнутом положении символизирует самую сложную часть ситуации, и именно тогда вы чувствуете себя хуже всего. Однако хорошая новость заключается в том, что, когда это пройдёт, вы будете рады, что не позволили себе вернуться к привычным моделям поведения, которые позволили бы избежать негативных эмоций.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Телец, у вас есть список дел, которые вы хотите осуществить в этой жизни, и вы можете не знать, когда и как вы выполните каждый пункт своих амбициозных задач. Однако незнание никогда не мешает вам быть в курсе дела каждый день. Сегодняшний день не исключение!

Перевёрнутый Туз Пентаклей может внести сумятицу в ваш график, предупредив о нежелательных (и неожиданных) задержках. Будьте гибкими, если вам придётся ждать желаемого. Считайте, что пришло время подготовиться как можно подробнее. Вы сделаете то, что нужно; конец истории!

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Туз Мечей

Близнецы, вы мыслитель. Вами управляет планета Меркурий, поэтому вы обладаете острым умом и отличным чувством юмора, которое помогает вам поддерживать остроумные мысли. Вы без проблем выражаете свои мысли и чувства. Вам это дается очень легко, и сегодня вас может осенить.

Туз Мечей символизирует озарения и развитую предусмотрительность, когда вам необходимо тщательно обдумывать свои идеи. Относитесь к своим постижениям серьёзно.

Не совершайте ошибок и не отмахивайтесь от них только потому, что считаете их неважными. Возможно, вы стоите на пороге чего-то важного — ступеньки наверх или гвоздя, на который можно положить шляпу. Этот момент может изменить ход вашего дня.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Девятка Жезлов, перевернутая

Рак, как эмоциональный знак зодиака, ваши чувства могут быть полезным инструментом или источником истощения. Вы часто находите способ справиться с чувственной перегрузкой, делая добро другим, и это может подразумевать и забвение своих потребностей.

Сегодняшняя карта Таро, Девятка Жезлов, даёт вам понять, что обида может стучаться в дверь вашего сердца. Вам может казаться, что вы делаете слишком много и не получаете того же взамен. Изменить свою точку зрения — вот лекарство, и не позволяйте тому, что вас беспокоит, оставаться невысказанным.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Девятка Кубков, перевёрнутая

Лев, вы смелы и отважны, и когда чувствуете потребность взять свою жизнь в свои руки, вы отдадите всё, и даже больше. Возможно, вы не осознаёте своей силы и мощи. Вы можете не осознавать, насколько вы влиятельны в мире.

Именно в этом осознании перевёрнутая карта Таро Девятка Кубков напоминает вам, что чрезмерное использование силы может быть негативным фактором, когда вы стремитесь к чему-то позитивному.

Не стоит злоупотреблять своим истинным намерением, слишком усердствуя. Вместо этого будьте здесь и сейчас, но знайте, когда стоит отступить.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Колесо Фортуны

Дева, каждый человек в жизни сталкивается с ситуациями, когда ему приходится задаваться вопросом, реальны ли судьба или предназначение. Возможно, вы размышляете о смысле различных переживаний, отношений и своего внутреннего мира; эти вопросы заставят вас искать взаимодействия со Вселенной и позволить ей раскрыться вам.

Колесо Фортуны учит вас ориентироваться в различных жизненных перипетиях. Вы можете не знать, чего ожидать и какой результат проявится, однако, позволить всему идти своим чередом — хорошее начало.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая

Весы, вы любите праздную жизнь и, возможно, думаете об отпуске. Вы хотите провести время с семьёй и отдохнуть от повседневной рутины. Возможно, вы надеетесь на то, что займёт деньги, но, возможно, этих денег у вас сейчас нет.

Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая, призывает вас поставить свои обязанности на первое место в списке приоритетов, даже если это означает необходимость экономить или не делать всё, что хочется прямо сейчас. Возможно, это покажется вам большой жертвой и, возможно, разочаровывает, что не всё прошло так идеально, как вы себе представляли, но ваш кошелек будет вам за это благодарен.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Туз Жезлов, перевёрнутая

Скорпион, вы предпочитаете, чтобы всё было организовано и на своих местах, чтобы вы могли планировать и предвидеть необходимые действия заранее. Однако отчасти проблема постоянной необходимости планировать заключается в том, что это может создавать у других ощущение контроля и подавлять творческий порыв.

Сегодняшняя карта Туз Жезлов, перевёрнутая, призывает вас замедлиться и насладиться процессом. Не бойтесь позволить событиям идти своим чередом, даже если у вас не всё в порядке.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Королева Жезлов

Стрелец, вы — суперзвезда, и вам не нужно об этом говорить, потому что это очевидно каждому встречному. Сегодняшний день требует от вас смелости и открытости возможностям будущего. Вы не будете разочарованы, когда попробуете свои силы.

Королева Жезлов символизирует искренность. Что может быть реальнее, чем быть собой? Можно с энтузиазмом следовать за своими мечтами. Вы будете благодарны за то, что у вас есть, и за то, чему научились на этой неделе.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Пятёрка Жезлов, перевёрнутая

Козерог, вы отлично умеете сосредотачиваться на том, что делает вас и других сияющими, особенно когда дело касается работы. Вы всегда будете придерживаться самых высоких стандартов, потому что знаете, что именно это необходимо для победы в этом мире.

Ваш настрой принесёт пользу вам и тем, кто влияет на вас сегодня. Перевёрнутая Пятёрка Жезлов предупреждает вас о потенциальной драме или конфликте на горизонте. Сохраняйте хладнокровие и не позволяйте проблемам закрадываться вам в душу.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Дьявол

Водолеи, вас нелегко соблазнить или убедить сделать что-то бессмысленное. Вы заметите искушение за милю и не поддадитесь ему. Однако этот жизненный опыт может многому научить.

И сегодня вы, возможно, получите урок стойкости перед лицом потенциальной неудачи. Карта Таро "Дьявол" здесь, чтобы предупредить вас: если вы когда-либо почувствуете себя в ловушке и что единственный выход — идти на компромисс, держитесь. Вам не обязательно это делать.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Шестерка Мечей

Вы поистине исцеляющая душа, излучающая позитивную энергию многим людям в своей жизни. Возможно, вы не всегда слышите о том, какое положительное влияние вы оказываете на других, но чувствуете, что ваша работа мотивирует вас.

Осознание того, что вы меняете мир к лучшему, оправдывает жертвы и даёт вам желание двигаться вперёд. Карта Таро "Шестёрка Мечей" напоминает вам о необходимости двигаться дальше.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред