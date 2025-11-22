Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 23 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.



Овен

Восьмёрка Мечей предполагает, что вы, возможно, сдерживаете себя из-за страха двигаться в будущее или опасаетесь пострадать от новой ситуации, а может быть, и вовсе без причины. Подумайте, чего именно вы боитесь. Истинная суть проблемы гораздо менее пугающа, чем вам кажется.

В целом, Восьмёрка Мечей говорит нам, что мы должны быть открыты поражению, чтобы когда-либо победить. Не бойтесь неизвестности; в ней таится множество благословений для вас. Проанализируйте свои мысли, речь и поведение на предмет негатива и осознайте, что ваши слова и поступки, а также ваши решения влияют на исход вашей жизни. Если вам нужна помощь в борьбе со страхами, не стесняйтесь обращаться.

Телец

Семерка Мечей может указывать на поведение человека, ведущего себя не совсем нравственно. Иногда это может означать и вмешательство в чью-то жизнь, где вам не место. Возможно, вы правы, если чувствуете, что за вами шпионят. Если у вас возникает соблазн покопаться в чужой жизни (если только это не жизнь вашего несовершеннолетнего ребёнка, который дал вам повод для беспокойства), не поддавайтесь этому соблазну. Каждый заслуживает права на личную жизнь.

Если сегодня вы участвуете в каком-либо соревновании (формальном или неформальном), вам следует внимательно следить за любым мошенничеством. Это может быть как обман в покере, так и попытка подставить вас на работе в чём-то серьёзном. Главное — прикрыть хвост, чтобы убедиться, что вы всё делаете правильно, и тогда вам не о чем будет беспокоиться, даже если кто-то будет замышлять что-то против вас.

Близнецы

Пятёрка Жезлов часто символизирует конкуренцию. Как правило, это касается карьеры или рабочих вопросов, но иногда может также указывать на соперников в романтических отношениях. Не бойтесь соревноваться.

Осознайте, что вам есть что предложить и вы можете добиться успеха. Но вам нужно стремиться к результатам. Когда появляется Пятёрка Жезлов, вам нужно верить в себя сильнее, чем когда-либо. Держите голову высоко, зная, что вы на правильном пути. Возможно, вы подумываете о смене карьеры. Знайте, что вы можете добиться успеха, если захотите.

Рак

Туз Кубков — мощное, позитивное предзнаменование, связанное с любовью, счастьем и привязанностью. Он символизирует новые начинания, и хотя обычно он означает любовь, он может также указывать на новые начинания в других сферах жизни.

Всё налаживается! Скоро люди будут отвечать вам радостью, любовью и доброжелательностью, даже больше, чем обычно. Вы должны чувствовать себя хорошо в целом. Это отличный день для того, чтобы завести друзей.

Лев

Паж Жезлов часто означает человека, который действительно присутствует в вашей жизни. В данном случае это может быть женщина моложе вас. Люди, родившиеся под знаком Жезлов, — сердечные, амбициозные и, как правило, добиваются многого. Если же Паж Жезлов не является человеком, который действительно существует, он указывает на энергию лёгкого отвлечения. Постарайтесь сосредоточиться.

В целом, Паж Жезлов указывает на то, что дела, начатые вами когда-то, начинают приносить плоды. Он также может указывать на потребность в новых впечатлениях, приключениях, подходах и идеях. Паж дарит вам позитивную энергию. Однако вы должны довести дело до конца.

Дева

Луна означает, что сейчас всё может казаться вам несколько запутанным. Вам может быть сложно понять своё происхождение, не говоря уже о том, что думают и чувствуют другие. Вам нужно смириться с неопределённостью и не принуждать вещи или людей делать что-то, прежде чем они будут к этому готовы.

Вы определённо находитесь в более развитой экстрасенсорной и интуитивной фазе, чем обычно, поэтому вам будет жизненно важно доверять своим инстинктам и впечатлениям, даже если вы не знаете, откуда они берутся. Кроме того, это не значит, что вам нужно быть недоверчивым, но вам будет полезно осознать, что, когда появляется эта карта, возможно, всё не так, как кажется. Если вы чувствуете, что не можете кому-то доверять, вероятно, так и есть. Прислушайтесь к своей интуиции. Если вы ждёте ответа от кого-то, это, к сожалению, может занять больше времени, чем вам хотелось бы. Постарайтесь сохранять терпение.

Весы

Башня — карта перемен. Она не так пугающа и зловеща, как её изображения в большинстве колод. Попытка слишком крепко держаться за статус-кво сейчас может обернуться катастрофой. Присоединяйтесь к переменам.

Некоторые люди или ситуации, на которые вы рассчитывали, могут измениться. Это не обязательно должно быть ужасно; перемены — это природа жизни, и пытаться их предотвратить — всё равно что грести против течения без весла. Если вы строили воздушные замки, то сейчас некоторые из них могут рухнуть. Это проблема только в том случае, если вы позволите этому случиться.Если сегодня какие-то фантазии рухнут, вы можете заменить их более реалистичными и достижимыми мечтами и целями. Мечтать важно, но также важно жить реальностью. Вы прекрасно переживёте этот день, особенно если будете помнить, что у вас уже есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с жизнью и добиться желаемого.

Скорпион

Десятка Мечей, как и многие масти Мечей, имеет неприятный подтекст, но она не обязательно означает конец света. Однако появление Десятки Мечей — чёткий сигнал о том, что следует быть осторожнее с тем, кому доверять.

Когда Десятка Мечей появляется в вопросе о том, можете ли вы верить словам человека или полагаться на стабильность ситуации, это довольно однозначный ответ: "нет". Однако старайтесь помнить, что всякий раз, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Вас ведут к ситуации, которая будет лучше для вас. Доверяйте себе и доверьтесь Вселенной.

Стрелец

Император показывает нам, что доминирование разума над сердцем иногда нежелательно, но в некоторых случаях необходимо и даже приветствуется, и что именно об этом мы должны думать, когда он появляется. Когда приходится делать трудный выбор, важно сохранять концентрацию и сосредоточенность; эта карта поможет вам в этом. Наслаждайтесь напористостью и уверенностью, которые приносят самообладание и сосредоточенность. Двигайтесь вперёд и делайте то, что считаете лучшим. Если вы способны владеть собой, у вас не возникнет проблем с покорением мира и всего, что в нём есть.

Похоже, что мужчина постарше может стать частью вашего сценария. Это может быть коллега по работе, ваш отец или человек, похожий на отца. Возможно, он проявит к вам романтический интерес. Если да, не исключайте его только из-за возраста. Вам может показаться, что этот человек "правит железной рукой", что порой раздражает, но он пытается помочь вам понять, что правила имеют своё место и обоснование, и это принесёт вам пользу. Прежде всего, этот человек учит — возможно, даже не прикладывая усилий — преимуществам структуры и логики, которые подавляют эмоции и низменные желания.

Козерог

Королева Мечей может указывать на женщину в вашей жизни. С ней шутки плохи. Часто у неё тёмные волосы и глаза. Если она не человек, то может указывать на необходимость быть настойчивым и честным в некоторых ситуациях, чтобы добиться удовлетворения своих потребностей. Возможно, вам придётся отстаивать свои права.

В целом, Королева Мечей может указывать на то, что ваши инстинкты вам не подводят. Вы уже знаете, чего хотите и в чём нуждаетесь. Теперь вам остаётся только добиваться этого. Однако при этом не забывайте о чужих границах. Эта Королева обладает мощной энергией, которую некоторые считают раздражающей.

Водолей

Восьмёрка Пентаклей предвещает очень тяжёлый рабочий день. Это не обязательно должно быть негативным знаком, но вы должны быть к нему готовы. Подумайте, ради чего вы работаете. Эта работа может быть личной или профессиональной. Будьте готовы обратиться за помощью, если она вам понадобится.

Когда Десятка Мечей появляется в вопросе о том, можете ли вы верить тому, что вам говорят, или полагаться на стабильность ситуации, это довольно однозначный ответ "нет". Однако старайтесь помнить, что всякий раз, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Вас ведут к ситуации, которая будет для вас лучше. Доверяйте себе и доверьтесь Вселенной.

Рыбы

Суждение — карта поспешных выводов, решений и суждений, которые принимаются слишком поспешно. Если вы склонны к такому, это явный сигнал сбавить темп, хорошенько всё обдумать и дать людям "больше шансов". Этот день также может стать днём настоящего духовного пробуждения.

Если вы склонны к поспешным выводам, вы можете положить этому конец. Если другие принимают подобные решения относительно вас или кого-то, кто вам дорог, вы мало что можете сделать, кроме как осознать, что это их проблема, а не ваша.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

