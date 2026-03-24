Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Алена Кюпели
24 марта 2026, 08:37
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 марта/ Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на среду для Овна: Десятка Мечей, перевернутая

Вы больше, чем просто выживший, Овен. Согласно перевернутой карте Таро "Десятка Мечей", вы преуспеваете во всех отношениях. Вы столкнулись со столькими серьезными трудностями, которые казались непреодолимыми. И все же вы стоите твердо, показывая себя победителем.

25 марта вы готовы оставить прошлое позади, но не как побежденный. Вместо этого вы двигаетесь вперед, потому что все закончилось. Вы идете вперед на своих собственных условиях.

Телец

Таро-гороскоп на среду для Тельца: Дьявол, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Дьявол" говорит о разрыве токсичных циклов. 23 марта вы видите ситуацию такой, какая она есть, и, что более важно, как она начинается.

Как только у вас появится четкое представление о катализаторе ситуации, вам будет гораздо легче остановить ее в корне. Вы находитесь в очень специфической точке времени, когда история переписывается, потому что вы сами управляете тем, что происходит и когда. Вперед, Телец!

Близнецы

Таро-гороскоп на среду для Близнецов: Восьмерка Пентаклей

Пришло время серьезно отнестись к тому, чего вы надеетесь достичь. Какими бы талантливыми вы ни были, всегда есть куда расти. 23 марта Восьмерка Пентаклей символизирует постоянные усилия в развитии навыков, это сигнал к тому, чтобы оставаться усердным в своей работе.

Близнецы, вам нужно изучать то, что вы делаете, и уделять пристальное внимание деталям. Чтобы стать мастером, оставайтесь любопытными и усердно работайте. Результаты, которые вы получите, могут быть не мгновенными, но когда они появятся, они будут превосходными.

Рак

Таро-гороскоп на среду для Рака: Король Кубков

Рак, поскольку вы связаны с Луной, ваши эмоции могут колебаться в зависимости от того, кто вас окружает или что происходит в вашей жизни. 23 марта Король Кубков напоминает вам о необходимости прислушиваться к своим чувствам.

Человеку свойственно чувствовать и хотеть помочь, но от вас зависит, насколько сильно. Вы можете отстраниться, чтобы ваши мысли направляли ваши действия, вместо того чтобы быть охваченными крайней печалью или даже радостью.

Лев

Гороскоп Таро на среду для Льва: Справедливость, перевернутая карта

Перевернутая карта Справедливости символизирует нечестность. Лев, обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Вы можете определить, когда человек умалчивает информацию или пытается представить ситуацию неточно или предвзято.

Трудно понять, как противостоять неправде, когда она происходит, и у вас нет фактов, чтобы подтвердить свои утверждения. Сегодня может быть день, когда вам придется довериться Вселенной, чтобы она пролила свет на ситуацию и помогла вам решить проблему самостоятельно.

Дева

Таро-гороскоп на среду для Девы: Умеренность

Дева, карта Таро "Умеренность", символизирует умеренность во всем. Действуйте терпеливо, когда чего-то хотите, и будьте осторожны, когда пытаетесь помочь другим. Вам нужно, чтобы окружающие чувствовали, что вы не придерживаетесь принципа "все или ничего" и не ожидаете, что все будут делать так, как вы хотите.

23 марта вы можете найти способ пойти на компромисс и побудить других сделать то же самое. Вы можете продемонстрировать это своими действиями и спокойным поведением.

Весы

Таро-гороскоп на среду для Весов: Сила

Есть множество способов продемонстрировать свою силу, Весы. Карта Таро "Сила" показывает, как некоторые черты вашей личности уникальным образом предназначены для решения проблем, которые других бы сломили.

Сегодня, 23 марта, может показаться обычным днем, но всегда есть что-то, что вы можете сделать, чтобы улучшить его. Вы можете заняться трудоемким проектом или помочь снизить напряжение в конфликтных отношениях. На личном уровне вы можете поработать над теми аспектами своей личности, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении, чтобы стать лучшей версией себя.

Скорпион

Таро-гороскоп на среду для Скорпиона: Колесо Фортуны

Судьба всегда готова протянуть вам руку помощи, Скорпион. Вам не нужно манипулировать жизненными обстоятельствами, чтобы подчинить их своей воле. На самом деле, все, что вам нужно сделать 23 марта, — это довериться процессу.

Когда вы прислушиваетесь к своей интуиции, следуете своему сердцу и живете в соответствии с тем, что, как вы знаете, предназначено вам, путь выстраивается, и возможности, которые вам предназначены, открываются сами собой.

Стрелец

Таро-гороскоп на среду для Стрельца: Суд

Вы готовы к переменам, Стрелец, и карта Таро "Суд" напоминает вам, что изменение подхода начинается с размышления. Как только вы поймете, почему приняли те или иные решения, вы сможете начать их менять по мере того, как у вас возникнет желание действовать определенным образом.

23 марта замедлите темп и действуйте размеренно. Подумайте о том, как работает ваш разум и какие чувства он у вас вызывает, когда вы осознаете, что делаете. Помните, что трансформация происходит со временем. Вам не нужно становиться другим человеком за одну ночь, но вы можете работать над этим каждый день.

Козерог

Гороскоп Таро на среду для Козерога: Императрица

Просите о том, чего хотите, Козерог, потому что 23 марта вы это получите. Ваша ежедневная карта Таро, Императрица, символизирует изобилие во всех его формах.

Ваша энергия плодородна, и вы готовы расширить свою жизнь так, как вы только осмеливались мечтать. Потенциал для созидания перед вами, и вы находитесь в сильной позиции, чтобы сочетать действия с намерениями и наблюдать, как созидание разворачивается через ваше воображение.

Водолей

Гороскоп Таро на среду для Водолея: Туз Кубков

Пришло время снова влюбиться, Водолей. Туз Кубков — это романтическая карта Таро, символизирующая зарождающееся начало новых отношений. Вы можете быть в партнерстве сейчас и снова влюбиться.

Или, 23 марта, наконец-то встретьте свою вторую половинку, которая хочет быть с вами и только с вами. Представьте, какими могли бы быть ваши идеальные отношения, и позвольте себе осмелиться мечтать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

