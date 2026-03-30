Гороскоп Таро на завтра 31 марта: Тельцам - снять защиту, Раку - новые чувства

Алена Кюпели
30 марта 2026, 11:57
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 31 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на вторник для Овна: Тройка Мечей, перевернутая

Тройка Мечей в перевернутом положении символизирует предательство, часто начинающееся с чьей-то нечестности. 31 марта откроется правда, которая причинит вам боль, но также поможет освободиться.

Вы встречаете разочарование с достоинством и, несмотря на испытываемую скорбь, двигаетесь вперед. Вы не притворяетесь, что ваши чувства не были задеты; вы проявляете храбрость и мужество перед лицом невзгод.

Телец

Таро-гороскоп на вторник для Тельца: Солнце

Сегодняшняя карта Таро для вашего знака, Тельца, — Солнце. 31 марта в воздухе витает чувство тепла и сочувствия, которое позволяет вам проявить свои лучшие черты характера.

Сегодня вы больше доверяете себе и чувствуете себя комфортно, снимая свою защиту. Вы максимально используете свое время и испытываете счастье независимо от того, что принесет день.

Близнецы

Таро-гороскоп на вторник для Близнецов: Девятка Жезлов, перевернутая

31 марта перевернутая Девятка Жезлов означает чувство истощения. Обратите внимание на свои ощущения перед тем, как что-то сделать с другом, и на уровень энергии после этого.

Истощение означает, что у вас есть проблема, которую нужно решить, но если вы полны сил, вы там, где должны быть. Позвольте себе ослабить бдительность в подходящих обстоятельствах.

Сегодняшний день напоминает вам, что также полезно возвести защитные стены, чтобы оградить себя от комментариев или поведения, которые для вас неприемлемы.

Рак

Таро-гороскоп на вторник для Рака: Шестерка Мечей

Шестерка Мечей — это карта Таро, означающая переход. 31 марта вы переживаете несколько важных перемен. Сейчас вам предстоит решить множество вопросов в вашей жизни, и по мере продвижения будут возникать новые чувства. Это период исцеления для вас.

Вы позволяете себе отпустить прошлое, чтобы создать новое будущее. То, что можно исправить, не обязательно делать заново; вместо этого вы принимаете тот факт, что некоторые главы вашей жизни не нужно переписывать, чтобы обрести завершенность или счастье.

Лев

Таро-гороскоп на вторник для Льва: Тройка Пентаклей

Ваш гороскоп на 31 марта — Тройка Пентаклей, которая символизирует командную работу.

Сегодня вы и кто-то, кто вам дорог, работаете вместе. Вы строите планы на это лето.

Вместо того чтобы конкурировать, Лев, вы поощряете сотрудничество. Вы хотите делать все, что вам нравится, но вы также хотите, чтобы все остальные были счастливы. К счастью, ваши идеи совпадают, и ваши увлечения совпадают.

Дева

Таро-гороскоп на вторник для Девы: Дьявол, перевернутый

Перевернутая карта Таро "Дьявол" символизирует отпускание искушений, которые, кажется, мешают вам оставаться на здоровом жизненном пути. Вы обращаете внимание на свои мысли и на мелкие привычки, которые могут сбить вас с пути.

Сегодня вы испытываете глубокое чувство личной свободы и самоконтроля, которого у вас раньше не было. Вы осознаёте ситуацию и, осознавая модели поведения, которые вредят вашему будущему, преодолеваете их.

Весы

Таро-гороскоп на вторник для Весов: Десятка Мечей, перевёрнутая

Весы, с перевёрнутой Десяткой Мечей в качестве вашей ежедневной карты Таро на 31 марта, сигнализируют о долгожданном завершении. Сегодня худшее позади. Хотя вы всё ещё учитесь на своих недавних переживаниях, вы постепенно возвращаетесь к состоянию, которое больше не связано с тем, что произошло.

Весы, вам не нужно помнить каждую деталь. Ваша личность не связана с вашей болью. Вместо этого вы обретаете жизнь после потери и чувствуете надежду.

Скорпион

Таро-гороскоп на вторник для Скорпиона: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков символизирует эмоции, которые мотивируют и побуждают вас к переменам. 31 марта вы сосредоточитесь на смысле жизни и работе, которая приносит вам радость. Вы выбираете жить искренне и вдумчиво выражать свои идеи другим.

Ваша смелость мягкая и основательная, что позволяет вам принимать приглашения к приключениям с большей открытостью и любопытством.

Стрелец

Таро-гороскоп на вторник для Стрельца: Перевернутая Шестерка Кубков

31 марта перевернутая Шестерка Кубков символизирует движение вперед, оставляя прошлое позади.

Вы больше не думаете о том, как все было в детстве. Вместо этого, взрослый человек становится для вас реальностью, чего не было уже довольно давно. Вы полностью присутствуете в настоящем, и в результате ваше мышление становится более здоровым.

Козерог

Таро-гороскоп на вторник для Козерога: Семерка Мечей, перевернутая

Сегодняшний гороскоп на Таро — перевернутая Семерка Мечей, которая указывает на то, что скрытые истины выходят на свет. 31 марта — момент осознания. Вы полны решимости честно рассказать обо всем, как бы трудно и болезненно это ни было.

Вы замечаете различные модели поведения, которые вы практиковали в отношениях, и понимаете, что они не подходят вам. Вы берете на себя ответственность и решаете не участвовать в них.

Водолей

Таро-гороскоп на вторник для Водолея: Суд

Карта "Суд" в Таро говорит о самопознании. 31 марта вас призывают принять важное решение, основанное на новой информации. Деталь или озарение меняет ход вашей жизни, и это то направление, в котором вам суждено было двигаться.

Внимательно прислушайтесь к тому, что пытается сказать вам ваш внутренний голос. Вы вот-вот увидите что-то по-новому, и это поможет вам вывести свою жизнь на новый уровень.

Рыбы

Таро-гороскоп на вторник для Рыб: Императрица, перевернутая

Ваш ежедневный гороскоп на Таро — Императрица, перевернутая, что символизирует заботу о себе и самосовершенствование. 31 марта вам напоминают о необходимости заботиться о своем теле и разуме. Вы должны убедиться, что ваша собственная чаша любви полна, прежде чем вы сможете отдавать свое время и энергию. Если вы чувствуете усталость, это сигнал к отдыху.

Вашему телу нужно восстановиться. Ничего страшного, если вы скажете, что вам нужен перерыв. Не стоит откладывать заботу о самом важном ресурсе, которым вы обладаете: о себе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

