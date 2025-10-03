Укр
Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Алена Кюпели
3 октября 2025, 13:49
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 октября
Гороскоп Таро на 4 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшний гороскоп Таро для Овна: Четверка Пентаклей

Овен, какова ваша мотивация в ваших поступках? Вами могут двигать самые разные мотивы, когда вы добиваетесь своих целей на сегодня. Надеетесь ли вы прославиться?

Ваша главная цель — слава? Согласно Четверке Пентаклей, необходимо понять, что побуждает вас стремиться к результату. Знание своего главного "зачем" поможет вам расставить приоритеты и понять, на что тратить время (или нет). Главная цель сегодняшнего дня — понять, как ваши решения соотносятся с вашим жизненным предназначением, и оставаться верным ему.

Телец

Сегодняшний гороскоп Таро для Тельца: Девятка Пентаклей

Сегодня вы нацелены на победу. Сегодня вам предстоит столкнуться с колоссальным испытанием, и хорошая новость в том, что вы заложили основу для осуществления мечты.

Девятка Пентаклей — очень оптимистичная карта Таро, указывающая на успешные результаты. У вас могут быть моменты, когда вы не уверены, что ситуация будет в вашу пользу, но, несмотря на вашу неуверенность, карты говорят "да". Расслабьтесь.

Близнецы

Гороскоп Таро на сегодня для Близнецов: Иерофант

Близнецы, вы способны меняться, что позволяет вам вписаться практически в любую ситуацию. Однако сейчас вы, возможно, ищете определённую группу друзей, разделяющих ваше увлечение.

Ваша карта Таро на сегодня, Иерофант, приглашает вас исследовать уже сложившиеся группы. Ищите лидеров с надёжным руководством и богатой историей успеха. Хотя может показаться разумнее создать свою собственную группу, совет на сегодня — следовать устоявшимся традициям успеха.

Рак

Гороскоп Таро на сегодня для Рака: Туз Жезлов

Рак, вы открыты и открыты, и благодаря своей чувствительности к окружающей энергии вам легко воспринимать то, что происходит в мире. Вы можете даже позволить социальным проблемам влиять на ваши решения, но лучше быть достаточно уверенным в себе, чтобы не позволить им влиять на вас.

Поэтому прислушайтесь к своей карте Таро на сегодня. Туз Жезлов говорит, что новое начало уже не за горами. Вы можете беспокоиться, что сейчас неподходящее время. Но если дверь открывается, верьте, что Вселенная знает о вашем будущем больше, чем вы сейчас.

Лев

Гороскоп Таро на сегодня для Льва: Восьмёрка Пентаклей

Лев, не сдавайтесь. Вы — королевский знак зодиака, поэтому в этой жизни для вас есть только одно место — на вершине. Вы рождены для удивительных приключений, полных друзей и воспоминаний.

Конечно, вам придётся упорно трудиться; ничто не даётся вам легко. Карта Таро Восьмёрка Пентаклей призывает вас посвятить себя своим навыкам и ремеслу. Будьте усердны каждый день и стремитесь приобретать новые навыки для постоянного совершенствования. В конце концов, вы превратитесь из ученика в лидера!

Дева

Гороскоп Таро на сегодня для Девы: Повешенный

Дева, вами управляет Меркурий, самая быстрая планета в астрологии, и это часто указывает на ваше желание зацикливаться на чём-то и делать всё, что нужно в жизни. Вы умеете быть терпеливым и не против подождать, пока другие люди сами поймут, чего они хотят.

Карта Таро на сегодня, Повешенный, предупреждает вас, что слишком долгое ожидание может привести к самоуспокоению. Поначалу вы можете сопротивляться ощущению тупика, но позже потеряете мотивацию продолжать попытки. Один из способов избежать этого — установить временные рамки ожидания, а затем, если потребуется, действовать самостоятельно.

Весы

Гороскоп Таро на сегодня для Весов: Король Пентаклей

Весы, насколько вы амбициозны? Вас часто ассоциируют с отношениями, балансом, законом и действиями во имя любви или красоты. Тем не менее, есть в вас смелая часть, готовая бороться за то, что любите. Если то, что вы любите, — это мечта, вы будете защищать её всем сердцем.

Король Пентаклей символизирует лидерство, процветание и твёрдое положение благодаря вашей надёжности, которая привела вас к успеху.

Цель и совет на сегодня — сохранять решимость. Как только вы решитесь делать то, чего хотите, вы станете силой, с которой придётся считаться.

Скорпион

Гороскоп Таро на сегодня для Скорпиона: Королева Пентаклей

Скорпион, вы от природы заботливый человек, и самые близкие вам люди видят, как тепло вы относитесь к своим отношениям. Один из способов, которым вы любите заботиться о других, — это финансовая поддержка, и это значение вашей карты Таро на сегодня.

Королева Пентаклей может символизировать вас и ваше стремление заботиться о других, не давая никому остаться в беде. Сегодня самое время проявить щедрость и проявить более щедрую сторону своей натуры.

Стрелец

Гороскоп Таро на сегодня для Стрельца: Пятёрка Жезлов

Стрелец, вы энергичная личность, известная тем, что привносите энергию воина в любое дело, которым занимаетесь.

Пятёрка Жезлов указывает на борьбу, и там, где другие её избегают, вы сразу же ринетесь в бой, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Возможно, вы не любите соревноваться, но вам нравится видеть, насколько вы сильны в различных ситуациях. Сегодня у вас есть шанс проявить себя как целеустремлённая личность.

Козерог

Гороскоп Таро на сегодня для Козерога: Паж Жезлов, перевёрнутый

Козерог, вы очень уверенный в себе знак зодиака, и вы редко чувствуете неуверенность в своих силах. Иногда вам приходится признать, что вам нужно учиться, и это может быть трудно, учитывая, что вы всегда были лидером.

Перевёрнутый Паж Жезлов указывает на возможную задержку, предлагая вам сделать шаг назад и остановиться. Оцените свои действия. Посмотрите, как ваши действия согласуются между собой, и где, по вашему мнению, вам не хватает знаний, начните с этого.

Водолей

Гороскоп Таро на сегодня для Водолея: Справедливость (перевёрнутая)

Водолей, вы остро чувствуете, что нужно делать, чтобы все люди чувствовали себя справедливо. Вы заботитесь о аутсайдерах общества. Вы не хотите, чтобы кто-то грустил или чувствовал себя обделённым.

Сегодняшняя карта Таро, Справедливость (перевёрнутая), — знак дисбаланса и ощущения несправедливости. Вы можете помочь, открыв правду или показав другую сторону истории. Ваш голос услышан, и это может помочь тем, кто не может говорить за себя.

Рыбы

Гороскоп Таро на сегодня для Рыб: Верховная Жрица

Рыбы, вы от природы интуитивный человек. Возможно, вам не хочется делиться этим с другими из страха или желания не привлекать к себе внимания.

Верховная Жрица может быть вами и символизировать то, кем вы являетесь, когда находитесь в своей стихии — мудрым и в гармонии с законами вселенной. Но сегодня что-то может удерживать вас от того, чтобы открыть себя миру.

Однако пришло время рассказать о том, как вы понимаете духовные чудеса и чему научились из своего жизненного опыта.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

