Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 8 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Пятерка Жезлов

Иногда в общении с друзьями в вас просыпается дух соперничества. 8 октября постарайтесь не оттолкнуть людей своим стремлением победить. Будьте внимательнее к тем, кто пытается не отставать от вас. Лучше всего соревноваться с самим собой.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Императрица

Ваша карта на 8 октября - Императрица. Этот день идеально подходит для того, чтобы устроить домашний ужин или пригласить друга куда-нибудь и оплатить счет.

Вы будете звонить и писать сообщения родным и близким, показывая тем самым, насколько важны для вас эти отношения.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Восьмерка Мечей (перевернутая)

Нет ничего плохого в том, чтобы не соответствовать чьим-то ожиданиям. Кому-то может не понравиться, что вы изменились, но 8 октября вы готовы принять себя настоящим.

Если вам скажут, что вы изменились и стали другим человеком, вы не воспримете это как оскорбление. Напротив, вы сочтете это комплиментом.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Рыцарь Кубков

Вы всегда чувствуете, когда кто-то искренне о вас заботится. 8 октября вы будете обращать больше внимания на поступки людей, а не на их слова. Интуиция подскажет, кто хочет дружить с вами по-настоящему, а кто пытается сблизиться ради собственной выгоды.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Шестерка Пентаклей

Лев, вы не из тех, кто ведет счет взаимным услугам. И все же 8 октября вы уделите особое внимание тому, как строятся настоящие отношения. Они должны быть гармоничными, но если друг постоянно занимает оборонительную позицию или пытается самоутвердиться за ваш счет, стоит задуматься о причинах такого поведения.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Отшельник

Вы посвятили немало времени и энергии другим людям. 8 октября - подходящий день для того, чтобы побыть наедине с собой. Это идеальное время для ведения дневника и прогулок. Позвольте себе погрузиться в собственные мысли и восстановить связь со своим высшим "Я".

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Туз Жезлов

Никогда не знаешь, что может произойти, когда выходишь из дома. Вы настолько дружелюбный человек, что неудивительно: каждый, кто с вами знакомится, хочет подружиться.

На горизонте могут появиться новые отношения. Случайная встреча 8 октября поможет вам найти человека, с которым у вас найдутся общие интересы.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Королева Мечей

Время от времени необходимо заново обозначать границы. Иногда дружба может начать казаться слишком навязчивой или удушающей.

8 октября стоит дать понять окружающим, когда вам требуется личное пространство. Кто-то может требовать от вас больше внимания, чем вы готовы уделить.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Десятка Кубков

Если вы испытываете благодарность к кому-то из своего окружения, стоит сказать об этом прямо. Не скупитесь на комплименты и добрые слова. 8 октября проявите себя: если уж быть прямолинейным и смелым, то пусть это выражается в доброте.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Четверка Кубков

Самый необычный человек может стать лучшим другом, в котором вы даже не подозревали нужды. 8 октября кто-то поможет вам взглянуть на мир по-новому. Благодаря уникальности этого человека вы увидите то, что раньше упускали из виду.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Башня (перевернутая)

Не обязательно вступать в спор, чтобы осознать: ваши отношения висят на волоске. 8 октября вы можете почувствовать напряжение при обсуждении определенных тем. Будьте деликатны, затрагивая вопросы политики или религии, и помните: некоторые ситуации требуют особого, осторожного подхода.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Паж Пентаклей

Людям требуется время, чтобы раскрыть свою истинную сущность. 8 октября вы решите проверить дружбу на прочность. Возможно, вы захотите убедиться в надежности или честности человека; так или иначе, у вас есть веская причина узнать о его характере как можно скорее. Вы можете не захотеть тратить время, пока не будете уверены, хотите ли видеть этого человека в своем ближнем кругу.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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