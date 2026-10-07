Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

Алена Кюпели
7 октября 2026, 14:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 января
Гороскоп Таро на 8 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Пятерка Жезлов

Иногда в общении с друзьями в вас просыпается дух соперничества. 8 октября постарайтесь не оттолкнуть людей своим стремлением победить. Будьте внимательнее к тем, кто пытается не отставать от вас. Лучше всего соревноваться с самим собой.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Императрица

Ваша карта на 8 октября - Императрица. Этот день идеально подходит для того, чтобы устроить домашний ужин или пригласить друга куда-нибудь и оплатить счет.

Вы будете звонить и писать сообщения родным и близким, показывая тем самым, насколько важны для вас эти отношения.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Восьмерка Мечей (перевернутая)

Нет ничего плохого в том, чтобы не соответствовать чьим-то ожиданиям. Кому-то может не понравиться, что вы изменились, но 8 октября вы готовы принять себя настоящим.

Если вам скажут, что вы изменились и стали другим человеком, вы не воспримете это как оскорбление. Напротив, вы сочтете это комплиментом.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Рыцарь Кубков

Вы всегда чувствуете, когда кто-то искренне о вас заботится. 8 октября вы будете обращать больше внимания на поступки людей, а не на их слова. Интуиция подскажет, кто хочет дружить с вами по-настоящему, а кто пытается сблизиться ради собственной выгоды.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Шестерка Пентаклей

Лев, вы не из тех, кто ведет счет взаимным услугам. И все же 8 октября вы уделите особое внимание тому, как строятся настоящие отношения. Они должны быть гармоничными, но если друг постоянно занимает оборонительную позицию или пытается самоутвердиться за ваш счет, стоит задуматься о причинах такого поведения.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Отшельник

Вы посвятили немало времени и энергии другим людям. 8 октября - подходящий день для того, чтобы побыть наедине с собой. Это идеальное время для ведения дневника и прогулок. Позвольте себе погрузиться в собственные мысли и восстановить связь со своим высшим "Я".

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Туз Жезлов

Никогда не знаешь, что может произойти, когда выходишь из дома. Вы настолько дружелюбный человек, что неудивительно: каждый, кто с вами знакомится, хочет подружиться.

На горизонте могут появиться новые отношения. Случайная встреча 8 октября поможет вам найти человека, с которым у вас найдутся общие интересы.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Королева Мечей

Время от времени необходимо заново обозначать границы. Иногда дружба может начать казаться слишком навязчивой или удушающей.

8 октября стоит дать понять окружающим, когда вам требуется личное пространство. Кто-то может требовать от вас больше внимания, чем вы готовы уделить.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Десятка Кубков

Если вы испытываете благодарность к кому-то из своего окружения, стоит сказать об этом прямо. Не скупитесь на комплименты и добрые слова. 8 октября проявите себя: если уж быть прямолинейным и смелым, то пусть это выражается в доброте.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Четверка Кубков

Самый необычный человек может стать лучшим другом, в котором вы даже не подозревали нужды. 8 октября кто-то поможет вам взглянуть на мир по-новому. Благодаря уникальности этого человека вы увидите то, что раньше упускали из виду.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Башня (перевернутая)

Не обязательно вступать в спор, чтобы осознать: ваши отношения висят на волоске. 8 октября вы можете почувствовать напряжение при обсуждении определенных тем. Будьте деликатны, затрагивая вопросы политики или религии, и помните: некоторые ситуации требуют особого, осторожного подхода.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Паж Пентаклей

Людям требуется время, чтобы раскрыть свою истинную сущность. 8 октября вы решите проверить дружбу на прочность. Возможно, вы захотите убедиться в надежности или честности человека; так или иначе, у вас есть веская причина узнать о его характере как можно скорее. Вы можете не захотеть тратить время, пока не будете уверены, хотите ли видеть этого человека в своем ближнем кругу.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возросло

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возросло

15:03Аналитика
РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:23Украина
РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Последние новости

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

14:07

Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

Реклама
14:05

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

13:36

Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

13:24

"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

13:23

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:16

Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

13:13

Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябреВидео

12:33

В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

12:33

Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

12:32

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:29

Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

12:23

Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

Реклама
12:02

Владимир Литвин — харьковский предприниматель в сфере искусственного интеллекта, инвестор и меценат досье

11:49

РФ уничтожила центр спасения птиц под Киевом: погибли пернатые и котФото

11:47

Вмятина исчезнет без следа: как восстановить кузов авто без покраскиВидео

11:47

Варить не нужно: как приготовить вкусную гречку, советы от повара

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

11:31

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины: война не закончится в 2026 году

11:29

Деревья могут не пережить зиму: какую ошибку нельзя допускать осеньюВидео

11:11

Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования

11:06

Кровавый "подарок" Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цельФото

10:44

"С глубокой скорбью": умер известный украинский писатель

10:39

"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

10:34

Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

10:33

Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

10:22

РФ создает иллюзию наступления на Харьков: военный назвал истинную цель врага

10:00

Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

09:48

"Евровидение-2027": Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

09:36

Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябреВидео

09:34

РФ била "Цирконами", "Калибрами" и баллистикой: сколько целей сбили силы ПВОФото

09:29

Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

08:56

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о "победе" России

Реклама
08:53

Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут

08:48

"Сутулая собака": на улицах Москвы сняли замшелую Повалий

08:39

РФ ударила по многоэтажке в Прилуках, под завалами ищут людей: что известноФото

08:22

Магнитная буря G2 охватит Землю: когда начнется почти 6-балльный шторм

08:18

РФ использует ИИ для ударов по Украине: что известно о новой тактике

08:10

Армия РФ ударила ракетами Кременчугу: повреждены многоэтажки и предприятиеФото

07:22

РФ била баллистикой по Киеву: двое погибших и поврежденные складыФото

06:50

РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг

06:12

Гороскоп на завтра, 8 октября: Тельцам — поддержка, Девам — срыв планов

05:55

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять