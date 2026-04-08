Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на четверг для Овна: Император

Овен, карта Таро "Император" символизирует вашу власть и мужскую энергию, проявляющуюся в авторитете, структуре и действиях.

9 апреля вы готовы взять на себя лидерство. Вы знаете, что ваше предназначение — быть тем, за кем люди следуют, но иногда вы предпочитаете оставаться в тени.

Сейчас вы готовы выйти на более заметную позицию. Сегодня идеально подходит для того, чтобы попробовать что-то новое и понять, что вам больше подходит. Вы будете больше внимания уделять своим чувствам, чем попыткам угодить окружающим.

Телец

Таро-гороскоп на четверг для Тельца: Суд

9 апреля карта Таро "Суд" указывает на необходимость самооценки. Телец, пора посмотреть в зеркало и оценить, нравится ли вам то, что вы в себе видите. В вашей повседневной жизни может быть много хороших достижений, в том, как вы относитесь к другим и как держитесь, когда никто не видит.

Однако сейчас не менее важно показать себя на более публичной сцене. Вы учитесь адаптироваться, находясь в гуще событий. Вместо того чтобы избегать внимания публики, вы используете возможность блистать.

Близнецы

Таро-гороскоп на четверг для Близнецов: Двойка Жезлов

Вы — человек идей, Близнецы, но именно 9 апреля вы перейдете от слов к делу. Карта Таро "Двойка Жезлов" — символ, ориентированный на действие.

Это означает, что вы работаете над успехом и воплощаете свои мечты в жизнь, сопротивляясь искушению довольствоваться "достаточно хорошим". Особенно если вы жили в страхе перед переменами. Вы готовы отойти от "а что если" и приблизиться к уверенности.

Рак

Таро-гороскоп на четверг для Рака: Девятка Пентаклей

Рак, вы не так уж и нуждаетесь в чужом внимании, как можете внушать окружающим. 9 апреля вы покажете, как много можете сделать самостоятельно. Девятка Пентаклей символизирует изобилие и дары, которые приходят от жизни в достатке.

Ваше мышление меняется в том, как вы говорите о себе и своих обстоятельствах, переходя от мышления, ориентированного на недостаток, к мышлению, ориентированному на исполнение желаний. Вы перестаёте нуждаться в чужих указаниях и становитесь гуру в кругу друзей, делясь проницательными историями и полезными ответами.

Лев

Таро-гороскоп на четверг для Льва: Шестерка Пентаклей

Если вас считали не очень щедрым человеком, 9 апреля вы начнете работать над изменением этой репутации. Шестерка Пентаклей говорит о щедрости и готовности делиться. Вы перестанете беспокоиться о том, что вам не хватит на себя, если вы будете отдавать другим.

Вместо этого вы будете воспринимать жизнь как цикл. Вы дадите Вселенной сигнал о том, что вы тот человек, который делится тем, что получает. Теперь окружающие видят в вас щедрого дарителя.

Дева

Таро-гороскоп на четверг для Девы: Семерка Мечей

Вы можете быть милой, Дева, но вы знаете, что это не значит, что вы наивны. 9 апреля Семерка Мечей указывает на то, что вас могут принять за дурака незнакомцы, которые не знают, насколько вы проницательны.

Вы чувствуете это в других и прислушиваетесь к своей интуиции, когда что-то не так. Вместо того чтобы пренебрегать своей интуицией, вы доверяете ей и избегаете проблем еще до их возникновения.

Весы

Гороскоп Таро на четверг для Весов: Шестерка Кубков

Вам, Весам, которые являются олицетворением карты Таро "Шестерка Кубков", нравится вспоминать самые теплые детские воспоминания. 9 апреля позвольте себе насладиться красотой размышлений и поразмышлять о том, как прекрасна была ваша жизнь на земле до настоящего момента.

Вы учитесь возвращать моменты невинности, проявляя игривость. Ваша открытость дает вам возможность глубоко прочувствовать свои эмоции и возродить чувство удивления и надежды, помогая вам преодолеть печаль недавних разочарований.

Скорпион

Гороскоп Таро на четверг для Скорпиона: Рыцари Кубков, перевернутые

Сегодня открывается дверь к смирению, которая дает вам возможность жить, не поддаваясь влиянию негатива другого человека. Скорпион, Рыцари Кубков, перевернутые, говорят о переменчивости настроения у вас или у другого человека. 9 апреля помните, что только от вас зависит, каким будет ваш день.

Ваша реакция на окружающий мир или людей поддается контролю, и, несмотря на ваше сильное желание контролировать ситуацию, это не всегда возможно. Единственное, что вы действительно можете контролировать, — это себя.

Стрелец

Таро-гороскоп на четверг для Стрельца: Десятка Мечей

Когда вы достигаете определенной точки, может казаться, что выхода нет. Однако 9 апреля Десятка Мечей учит вас, что дно — это только начало. Оно может стать самым прочным фундаментом для улучшения вашей жизни.

Вместо того чтобы верить, что вы застряли или что вы не можете продолжать в определенных отношениях, вы обнаруживаете свою стойкость. Вы находите открытую дверь к переменам, которая побуждает вас оставаться оптимистом и верить в надежду.

Козерог

Таро-гороскоп на четверг для Козерога: Дьявол

Карта Таро "Дьявол" для Козерога говорит о самоограничениях или искушении сделать что-то, чего делать не следует. 9 апреля вы можете использовать эту энергию себе на пользу. Когда вы хотите изменить какую-либо область своей жизни, позвольте себе ограничить себя в участии в каком-либо деле.

Когда вы достигнете своей цели и почувствуете удовлетворение от достигнутого прогресса, вознаградите себя тем, чего вы хотели бы больше поощрять в своей жизни.

Водолей

Таро-гороскоп на четверг для Водолея: Тройка Пентаклей, перевернутая

Иногда вы производите впечатление человека, который предпочитает работать в одиночку, но теперь вы понимаете, как приятно работать в команде, и 9 апреля вы решаете поощрять больше командной работы в своей личной жизни. Тройка Пентаклей, перевернутая, приглашает вас исследовать, как улучшить сотрудничество с другими при выполнении проектов или просто при проведении времени вместе.

Водолеи, сегодня вы блестяще проверяете то, что работает, позволяя людям обмениваться идеями и разделять бремя различных задач, что делает день очень продуктивным.

Рыбы

Таро-гороскоп на четверг для Рыб: Шестерка Мечей, перевернутая

Вы пережили самый сложный период года, Рыбы, и 9 апреля вы готовы принять новое будущее. Шестерка Мечей, перевернутая, говорит о завершении и обретении его в вашей жизни через разрыв с тем, что когда-то имело для вас значение, но больше не является для вас таким особенным.

Вы открываете для себя новые впечатления и создаете новые воспоминания, которые заменяют старые. Чистый лист — идеальное лекарство от прошлой печали, помогающее вам с оптимизмом смотреть в будущее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

