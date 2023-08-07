УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

Елизавета Бельмас
7 августа 2023, 18:30 обновлено 7 августа, 18:50
246
Главред расскажет, кто из представителей зодиакального круга особенно притягивает к себе деньги и никогда не будет бедным.
Какие знаки зодиака притягивают деньги
Какие знаки зодиака притягивают деньги / коллаж: Главред, фото: pexels

Астрологи продолжают исследовать особенности всех знаков зодиака и рассказали, кто из всех представителей зодиакального круга особенно притягивает к себе средства.

А если вы хотите узнать, какие вещи в доме лучше не хранить, чтобы не портить атмосферу - читайте наш материал: Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь.

Редакция Spiritualify опубликовала информацию о том, какие три представителя зодиакального круга находятся в центре внимания фортуны и благополучия.

видео дня

Какие знаки зодиака самые богатые - постоянное развитие

Тот, кто родился под знаком девы - всегда критичен и движим необходимость улучшить все, что они считают недостатком. именно рост и личностное развитие в конечном итоге всегда способствует успеху и достижению новых финансовых высот.

Какие знаки зодиака притягивают деньги - интуиция приводит к добру

Скорпион - очень интуитивный знак, который всегда слушает свое сердце и мозг. Он следует инстинкту, а по этому - всегда принимает правильные и успешные решения. Этому знаку суждено быть богатым и сосредоточенным на развитии.

Какой самый богатый знак зодиака - естественный успех

Тот, кто рожден под знаком Козерога - одарен естественной способностью к успеху. Эти люди принимают важные решения и всегда гордятся ими после. Точное продумывание пути к цели и ее достижение всегда приводит к богатству.

Не так давно мы писали о том, кто из всех представителей зодиакального круга может сильно удивить окружающих своей креативностью, потому что обладает сильным правым полушарием.

Также мы писали о том, что в доме есть особое место для того, чтобы притягивать в жизнь деньги и где лучше всего хранить свои накопления.

Также вам может быть интересно:

знаки зодиака
Реклама

Главное за день

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

18:50 Синоптик
Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

18:00 Украина
"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:43

Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

19:12

Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?мнение

19:06

Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

18:50

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

18:30

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

Реклама
17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

Реклама
15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

14:57

"Меня уже тошнит от этого": Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

14:49

Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

14:29

Как сохранить чеснок на зиму: удобный и беспроигрышный способ с морозилкой

14:07

Как в ближайшие месяцы будут расти цены: прогноз Минэкономики

13:59

Только обладатели идеального зрения, могут найти скрытое число 523 за 18 секунд

13:19

Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

13:14

Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхакВидео

13:13

Чего не должно быть в доме по фен-шуй: список предметов, которые ухудшают жизнь

12:59

"Летят быстро, обнаружить трудно": в ВСУ предупредили о типе ракет, которые сложно сбивать

12:57

"Никаких проблем нет для россиян в этом": в ВСУ пояснили как ракета врагов летела из Беларуси

12:44

Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

12:28

Филипп Киркоров нашел себе нового юного фаворита - СМИ

12:25

"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

Реклама
12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

11:48

Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

11:45

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:32

Гороскоп на завтра 8 августа 2023: кого ожидает сумасшедшая любовь

11:27

Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосыВидео

11:21

Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

11:19

Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять