Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

Даяна Швец
2 октября 2025, 14:43
198
Каждый знак имеет конкретный, самый удачный день в октябре, когда необходимо действовать максимально смело и решительно.
гороскоп, осень
Кому повезет в октябре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Октябрь готовит много удачных моментов, которые стоит всем использовать
  • Астрологи назвали, какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

Октябрь 2025 года обещает немало благоприятных событий для всех представителей зодиакального круга. Астрологи определили конкретные даты, когда стоит действовать смело: планировать важные встречи, принимать решения и начинать новые дела, пишет Главред со ссылкой на Your Tango.

Овен - среда, 1 октября

Этот день откроет перед вами новые пути развития. У вас появится возможность рассмотреть несколько вариантов будущего и выбрать тот, который больше всего соответствует вашим стремлениям.

видео дня

Сконцентрируйтесь на давних мечтах, ведь сейчас самое время предоставить им шанс осуществиться.

Телец - вторник, 14 октября

Это период внутренних изменений и профессионального подъема. Доверьтесь происходящим процессам, ведь впереди вас ждет обновление.

Опыт последних месяцев станет прочной основой для новых достижений.

Близнецы - четверг, 2 октября

Ощущение застоя исчезнет, уступив место ясности и уверенности. В этот день вы сможете лучше понять собственные стремления.

Не обманывайте себя, честность с собой станет ключом к успеху. Наступает момент начать новую страницу в жизни.

Рак - понедельник, 6 октября

Вы получите заслуженное вознаграждение за труд, вложенный еще с 2023 года. Это итог одного этапа и старт нового.

Не бойтесь действовать решительно, ведь инициатива поможет укрепить ваш статус. Самое время громко заявить о своих достижениях.

Лев - понедельник, 6 октября

Для вас этот день станет временем исцеления через откровенные разговоры и честность с самим собой. Если вы мечтаете о собственном пространстве, стоит начать его создавать.

Заложенные сейчас основы принесут стабильность и комфорт в будущем.

Дева - четверг, 2 октября

Октябрь станет месяцем самозаботы и восстановления ваших границ. Вы научитесь вовремя говорить "нет" и не жертвовать собственным благополучием ради других.

Ваше здоровье и внутренний ресурс должны стать главным приоритетом. Успех придет тогда, когда вы будете в гармонии с собой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы - понедельник, 13 октября

Очень благоприятный день для старта новых проектов, знакомств и самовыражения. Вы больше не боитесь быть собой, и эта искренность будет притягивать к вам нужных людей и возможности.

Воспользуйтесь этим потоком энергии, чтобы сделать свою жизнь ярче и лучше.

Скорпион - среда, 22 октября

Наступает время оставить прошлое позади и открыть двери новым возможностям. Вы сможете по-новому расставить приоритеты и начать новую жизненную главу.

Этот день идеально подходит для того, чтобы загадать желание и сразу перейти к активным действиям.

Стрелец - понедельник, 6 октября

День полон радости, любви и творческого подъема. Вы сможете глубже оценить значение близких людей или дел, которые приносят удовольствие.

Не гонитесь за чем-то новым и научитесь ценить то, что уже имеете. Спокойствие и благодарность откроют путь к еще большему счастью.

Козерог - понедельник, 13 октября

Этот день обещает профессиональный взлет: повышение, премии или новые возможности в работе. Ваши усилия начинают давать результаты.

Вы заслуживаете признания и финансовой стабильности, и космос подтверждает это. Главное - не сомневаться в собственной ценности.

Водолей - среда, 22 октября

Вас ждут перемены, возможно, новое направление или увлекательный проект. Вы всегда цените свободу, но теперь важно принять трансформации, потому что именно они принесут развитие.

Не бойтесь шагать в непривычном направлении. Это шанс подняться на новый уровень профессионального роста.

Рыбы - среда, 22 октября

Для вас начинается новый этап: от путешествий и обучения до шансов получить работу мечты. Сезон Скорпиона открывает перед вами много перспектив.

Прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь смелых шагов. Мир готов предложить вам новые возможности, стоит лишь сделать первое движение навстречу.

К слову, также астрологи назвали 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал и удивят всех осенью.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп астрологи астрология астрологический прогноз гороскоп на октябрь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

17:04Украина
Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными

Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными

15:52Украина
"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Последние новости

17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

16:44

Почему в СССР давали рыбий жир, а потом его резко запретили - объяснение удивитВидео

16:44

Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:32

Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоровВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
15:52

Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленнымиФотоВидео

15:50

Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

15:44

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Реклама
15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

14:24

"Получила такой статус": известная украинская рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

13:40

Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

13:39

Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармыВидео

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успехВидео

Реклама
13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

12:56

Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

12:42

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

12:33

Порошенко продавал металлолом в Приднестровье, финансировал российскую армию и обогащался во время войны – военный

12:25

Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

12:13

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогодеФото

12:05

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариантВидео

11:51

Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

Реклама
09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

09:18

"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 октября (обновляется)

09:02

Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

08:54

"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, деталиФото

08:53

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять