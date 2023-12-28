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Катастрофы, травмы, шквал эмоций: названы благоприятные и неблагоприятные даты января 2024

Анна Ярославская
28 декабря 2023, 05:12
Пока Меркурий будет ретроградным, нельзя делать никакие важные покупки, посоветовал астролог Влад Росс.
Астролог, астрология, Влад Росс
Влад Росс назвал благоприятные и неблагоприятные числа января-2024 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2024 года и назвал самые благоприятные и неблагоприятные числа первого месяца нового года.

По словам специалиста, до 2 января, пока Меркурий будет ретроградным, нельзя делать никакие важные покупки.

"Дальше он (Меркурий, - ред.) будет стационарным, потому до 11 января лучше ничего не покупать тоже. Как раз закончится и жёсткий квадрат Меркурия к Нептуну, планете обманов.

С 12-го числа и до конца месяца покупки совершать можно", - сказал Росс в интервью Главреду.

Самые неблагоприятные числа января для важных приобретений: 1-3, 9-11. Росс предупреждает: купленное в эти дни быстро разрушится и долго не прослужит.

Самые травмоопасные даты: 1-3, 17-23, 20-21 (самый критический момент), 26-28 января.

"В эти дни лучше никуда не ездить, также будут падать самолёты. В январе мы узнаем о катастрофе в Российской Федерации, где начнут падать самолёты – не по одному, а сразу по два", - сказал он.

С 1 по 7 января возможны негативные встречи, поскольку Сатурн будет в квадрате к Венере. Это касается и деловых, и партнёрских, и новых сексуальных встреч.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на январь 2024 года:

"19-22 января будет бурный сексуально-эмоциональный период, когда всё будет кипеть, а эмоции будут зашкаливать", - добавил астролог.

Первая половина января будет неблагоприятной в плане изучения языков, сдачи экзаменов, проведения собеседований и интервью. Все это можно делать 15-31 января, когда будет больше удачи.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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