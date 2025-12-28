Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Элина Чигис
28 декабря 2025, 14:35
716
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 29 декабря.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кого из знаков ждут конфликты

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Уязвленное чувство собственного достоинства в семье можно исправить, если люди готовы уважать друг друга. Лучший способ решить любую проблему — продолжать общаться. Побалуйте себя вкусной едой. Это может означать посещение ресторана или приготовление нового блюда дома.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Этот день — лучшее время, чтобы понять, как улучшить ситуацию. В такое мощное время, сосредоточение на духовных аспектах может означать молитву, медитацию или визуализацию позитивных событий. Поток энергии силен. Некоторые вещи могут закончиться до того, как начнется новый образ жизни.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

В воздухе витает любовь. Для тех, кто наслаждается долговременными отношениями, день может стать временем солнечного взаимного признания и наслаждения. Это идеальное время для романтического ужина. Первые свидания могут пройти на удивление хорошо, особенно если вы пригласите свою вторую половинку на вечеринку с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Возможно, вам кажется, что у вас нет всего необходимого, но это не так. Ваша природная доброта к окружающим помогает им чувствовать себя комфортно и способствует вашей благополучию дома и на работе. Проведите собственное исследование, чтобы быть хорошо информированным в любой интересующей вас области. Чем больше вы знаете, тем лучше решения будете принимать.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Постарайтесь довести начатое до конца. Некоторые могут испытывать нетерпение из-за сроков и рутины. Если вас будут принуждать к большей ответственности, вы можете отреагировать гневом. Лучше всего искать юмор в любой стрессовой ситуации. Спокойное время, проведенное дома с семьей, приносит наибольшее удовлетворение.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Могут появиться необычные возможности. Важно принимать новые впечатления с открытым умом. Существует опасность, что в своем стремлении двигаться в другом направлении вы можете отказаться от хорошего плана. Мудрость подсказывает, что нужно учитывать и развивать уже имеющиеся достижения.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Не позволяйте недоразумению испортить вам утро. Вы можете быть очень упрямы и склонны к самозащите. Вы от природы нежны, но нелегко влюбляетесь. Даже самое сильное влечение будет тщательно обдумано. Если вы избегали обязательств или сложных эмоциональных ситуаций, возможно, пришло время пересмотреть свои взгляды.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Обратитесь к тому, что питает вашу душу. Вас что-то не устраивает на работе? Удачный день для поиска лучшей работы. Личные знакомства открывают лучшие возможности. Если вы состоите в счастливых отношениях, запланируйте что-нибудь особенное со своей второй половинкой.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Разговоры между друзьями могут поставить вас в затруднительное положение. Избегайте принятия чьей-либо стороны в конфликте. Не распространяйте сплетни и слухи. Сексуальная энергия высока, но может быть подавлена. Весьма вероятно, что вы измените свои планы. Ситуации, которые кажутся неизбежными, примут неожиданные новые обороты.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Стресс всегда является проблемой. Сегодняшний урок — научиться жить счастливой жизнью, не позволяя призракам страха и беспокойства преследовать вас каждый день. Постарайтесь оставить свои проблемы за дверью спальни. Хороший ночной сон значительно улучшит ваше самочувствие.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Для вас счастливый день. Хотя есть поводы для беспокойства, вы можете решить быть счастливыми. Улыбайтесь, даже когда вам этого не хочется. Это действительно улучшит ваше настроение. Не стоит воспринимать сплетни и слухи из вторых рук всерьез. Отдохните дома этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

События, как правило, будут складываться в пользу аутсайдера. Вы можете оказаться победителем в сложных или труднодостижимых делах. Если вы сдержанны и серьезны в работе, окружающие будут видеть в вас стабильного и ответственного человека. Это очень благоприятный день для волонтерской деятельности.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

16:25Украина
Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:52Война
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

15:25

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

15:12

Почему 29 декабря нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

Реклама
14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

Реклама
12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

Реклама
02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять