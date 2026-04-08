Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Кристина Трохимчук
8 апреля 2026, 12:18
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 9 апреля.
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Ваша природная склонность к сотрудничеству и гостеприимству сыграет вам на пользу как никогда. Вы сможете стать опорой для тех, кто охвачен тревогой или неуверенностью. Помогите им взглянуть на ситуацию более реалистично и предложите конкретное общее дело. Вечер может стать идеальным моментом для свидания.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Быкам представится шанс сделать ревизию своих привычек. Часто корень стресса кроется в банальной перегрузке делами. Постарайтесь максимально упростить свою рутину и выберите информационную тишину без гаджетов. Это лучший способ вернуть гармонию и увидеть красоту в простых вещах.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы почувствуете невероятный прилив творческой и страстной энергии. Это идеальный момент, чтобы запланировать романтическое приключение или любое захватывающее событие. Будьте готовы к спонтанным поездкам и смело следуйте за своими мечтами, но следите за временем — есть шанс запланировать больше, чем возможно успеть.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Самое время начать подготовку к праздникам — придумайте что-то особенное, что создаст уют. Будьте осторожны с бюджетом и постарайтесь уложиться в рамки. В отношениях будет царить атмосфера непринужденности. Вы и ваши близкие сможете с легкостью посмеяться над собой, не принимая мелкие недоразумения близко к сердцу.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Ваши стремления к достижению целей будут сильны как никогда. Уверенно продвигайте свои идеи и стройте реалистичные планы. Не забывайте о гармонии рабочей и приватной сфер жизни. Внесите правки в свой график, чтобы оставить вечер для отдыха с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Любовь буквально витает в воздухе, делая этот день идеальным для укрепления ваших связей — как дружеских, так и романтических. Не бойтесь проявлять инициативу и говорить о своих чувствах. Смена обстановки — лучший способ освежить чувства, пробудить приятную ностальгию или сблизиться с нужным человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Сильные эмоции омрачают даже самую простую ситуацию. Под влиянием внешних факторов вы почувствуете себя более уязвимыми, чем обычно — это может помешать сосредоточиться на делах. Если чувствуете, что силы на исходе, обратитесь к проверенному кругу друзей. Поделитесь переживаниями, и вы увидите, как станет легче.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Не спешите с выводами, если поведение близкого человека показалось вам противоречивым. Сохраняйте внутреннее спокойствие и подавайте пример доброты. Не позволяйте обиде диктовать вам условия. В работе и проектах будьте предельно внимательны и не упускайте из виду важные детали.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

События могут дать вам яркие интуитивные подсказки о том, как разворачивается подковерная игра. У вас появится шанс делом доказать свою отзывчивость и оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Направьте свой энтузиазм в полезное русло и уделите время близким. Небольшое путешествие или встреча с друзьями подарят массу ярких впечатлений.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Если к вам обратятся за советом, постарайтесь максимально вникнуть в ситуацию и взвесить каждое слово перед ответом. Вашему мнению искренне доверяют. Доверяйте своей интуиции, но будьте внимательны к возможным недопониманиям. На фоне стресса могут возникнуть конфликты, способные исказить факты.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Тщательно спланируйте свои дела. Ставьте в приоритет собственные стремления: ваше искреннее желание помочь каждому может обернуться против вас. Существует риск давать обещания, требующие больше ресурсов и времени, чем у вас есть в распоряжении.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Наступил идеальный момент, чтобы совместить дисциплину с вашей уникальностью. Твердо стойте на своем и не бойтесь защищать свои убеждения. Будьте готовы преодолеть ограничения прошлого и жить для себя. Не отказывайтесь от любви и действуйте, руководствуясь надеждой и состраданием.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:07Экономика
12:41Мир
12:40Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять