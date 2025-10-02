Укр
Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

Даяна Швец
2 октября 2025, 16:44
Некоторые числа несут энергию богатства и материальных достижений, считают нумерологи.
Кто обречен на финансовый успех / Коллаж: Главред

Специалисты по нумерологии убеждены: цифры имеют гораздо большее влияние на жизнь человека, чем кажется. Они отражают характер, подсказывают возможные профессиональные пути и даже могут указать направление к успеху и благосостоянию. Как сообщает The Daily Jagran, даты рождения скрывают подсказки относительно того, кто имеет больше шансов на материальное процветание, пишет Главред.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа

Люди, появившиеся на свет в эти дни, связаны с энергией независимости, творчества и лидерских качеств. Они отличаются решительностью, амбициями и способностью к предпринимательству. Именно эти черты помогают им прокладывать путь к финансовому благополучию.

Рожденные 9, 18 или 27 числа

Для таких людей характерны духовность, доброжелательность и желание делать мир лучше. Они излучают энергию сострадания и искренности, а это часто отражается и в их финансовом положении.

"Их доброжелательность и желание помогать другим могут принести процветание в виде денег", - говорится в материале.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Представители этих дат обычно имеют сильную энергетику, связанную с авторитетом, стабильностью и материальными достижениями. Они мыслят стратегически и легко находят решения для финансовых задач.

"Их прагматизм и сильное чувство цели могут помочь им достичь значительного финансового успеха", - пишут авторы.

Рожденные 11 и 22 числа

Эти числа считаются особенными. Они символизируют масштабность видения, развитую интуицию и способность материализовать идеи. Такие люди часто обладают исключительными талантами, которые помогают достигать значительных результатов.

"Люди, рожденные в эти дни, часто имеют чрезвычайные способности и могут достичь финансового успеха", - отмечается в материале.

Также нумерологи назвали ТОП-3 даты рождения, наделяющие людей магнетизмом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

