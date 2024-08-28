Кто станет счастливчиком сентября 2024: астролог назвал 4 знака зодиака

Больше всего в первый месяц осени повезет Овнам, Ракам, Скорпионам и Козерогам.

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Влад Росс сказал, кому больше всего повезет в сентябре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2024 и назвал четыре знака зодиака, которым повезет больше всего в первый месяц осени.

Как рассказал Росс в интервью Главреду, Овнов ждет романтическое знакомство, но не стоит возлагать на него слишком большие надежды. Для Рака сентябрь 2024 станет прорывным месяцем. Скорпионы могут смело прощаться с тем, что не приносит никакой радости. Козерогам нужно внимательнее относиться к своему здоровью и прислушаться к советам любимого человека.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Овен

Успех обязательно придёт в сентябре 2024 года к тем Овнам, которые преодолевают собственные слабости и страхи. В сентябре представителям знака станет проще разрушить старую неправильную модель поведения и создать новую. Хорошие привычки, заложенные в этом месяце, сократят путь Овна к желанным вершинам. В целом, сентябрь будет удачным для Овна периодом.

Благоприятные дни сентября-2024 для Овна: 11, 16, 21, 25, 29.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Овна: 4, 8, 13, 23.

Карьера. Овну придётся очень много работать в сентябре. Месяц стоит начать с составления чёткого плана, и тогда можно будет преуспеть. Срывов договоренностей и конфликтов с партнёрами в сентябре у Овна не предвидится. Работа будет протекать в спокойном ритме, что будет способствовать отличным результатам.

Деньги. Материальное положение Овна в сентябре может улучшиться благодаря новому партнёру, поскольку Венера, планета счастья и любви, будет в доме делового партнёрства и отношений.

Личная жизнь. В сентябре звёзды обещают Овну тёплые отношения со второй половинкой. Партнёр Овна станет больше интересоваться его мыслями, переживаниями, задавать вопросы о работе или хобби.

"У Овнов, отношения которых давным-давно себя исчерпали, звёзды могут помочь разорвать ставшую невыносимой связь, причём наиболее безболезненно для обоих. Первая декада сентября подойдёт для официальных разводов", - сказал Росс.

Конец сентября обещает Овну романтические знакомства, которые будут довольно стремительно развиваться. Скорее всего, новая связь будет держаться на физическом влечении, потому вряд ли у этих отношений будет будущее.

Здоровье. В первой половине сентября Овен будет чувствовать себя прекрасно. Вероятность заболеть будет близка к нулю, поскольку защитные силы организма возрастут. Однако в середине сентября о себе может напомнить хронический недуг. Сдача анализов и проведение диагностики с использованием новых технологий наиболее уместны в период до 16-17 сентября, до затмения.

В конце месяца Овну следует свести нагрузки к минимуму. Нужно поберечь здоровье, и тогда не вылезут какие-либо сердечные заболевания, связанные с давлением.

Гороскоп на сентябре 2024 - Рак

В сентябре 2024 года у Рака будет много общения, даже с теми, с кем раньше он обменивался лишь приветственными фразами. Окружающие станут больше и чаще интересоваться жизнью и мнением Рака. Нужно дозировать информацию о себе и не давать поводов для сплетен, а также учиться совмещать приятное с полезным. Сентябрь будет сильным и прорывным месяцем, со знаком "плюс".

Благоприятные дни сентября-2024 для Рака: 1, 5, 18, 23, 27.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Рака: 3, 7, 21, 29.

Карьера. В работе и карьере Рака в сентябре всё будет бурлить, как бурный поток. Появится много сил и энергии с 4 сентября. Рак будет много общаться, переписываться, созваниваться, также возможны деловые поездки. В сентябре благоприятно будет организовать новый бизнес-проект. Раку станет доступна скрытая ранее информация, что будет преимуществом перед коллегами и партнёрами – воспользоваться этим нужно будет грамотно.

Конец месяца принесёт окончание какого-то дела или процесса. Судебное разбирательство решится в пользу Рака.

Деньги. В сентябре Рак может надеяться на стабилизацию финансовой ситуации и её улучшение. Можно смело продвигать свои идеи. Есть шанс найти невероятно высокооплачиваемую работу, получить прибыль, рассчитаться с долгами.

Личная жизнь. В первой половине сентября Рак целиком и полностью погрузится в дела дома, займётся решением бытовых проблем, ремонтом, перестановкой. Также можно начать подыскивать новое жилье. Благоприятен переезд на новое место жительства и эмиграция. Семейным Ракам вторая половина месяца подарит полную гармонию во взаимоотношениях с детьми. Новые отношения вряд ли зародятся у Рака в начале сентября.

Здоровье. Запас жизненных сил Рака в начале сентября будет невысок. Стоит отложить тренировки и уменьшить физические нагрузки. В конце месяца станут уязвимы почки. Следует отказаться от спиртных и газированных напитков, а также не переохлаждаться, поскольку есть риск подцепить ОРВИ, грипп, простуду.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на сентябре 2024 - Скорпион

Скорпиону в сентябре-2024 предстоит пожинать плоды посеянного в предыдущие месяцы. Сентябрь будет прекрасным периодом для Скорпиона. Радуясь первым победам, представители знака должны продолжать прокладывать путь к заветным вершинам. Расположение звёзд указывает на вероятность смены жилья, переезда в другой город или страну. Это событие ознаменует начало более счастливого этапа в жизни. Можно смело расставаться с тем, что не приносит никакой радости.

Благоприятные дни сентября-2024 для Скорпиона: 15, 22, 24.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Скорпиона: 1, 9, 13.

Карьера. В первой половине сентября Скорпиону предстоит теснее общаться с людьми, занимающими более высокое служебное положение. Возможно, это даже будет личное общение, что рискует спровоцировать распространение сплетен среди коллег. Но Скорпион всё сможет преодолеть.

Во второй половине месяца перед Скорпионом откроются интересные перспективы карьерного роста. Но нужно постараться не форсировать события, не подчёркивать свои достоинства, указывая на недостатки других.

Деньги. В финансовой сфере Скорпиону в сентябре критически важно играть по правилам: любые противозаконные действия могут привести к печальным последствиям. Состоятельные Скорпионы могут получить замечательные новые финансовые возможности. Предпринимателям-Скорпионам сентябрь может принести финансовый успех благодаря новым планам и проектам.

Личная жизнь. Чтобы произвести хорошее впечатление на того человека, с которым Скорпион познакомится в первой половине сентября, нужно блеснуть эрудицией, продемонстрировать широкий кругозор, а провести вечер лучше не в ресторане или клубе, а на концерте классической музыки или театре.

Во второй половине сентября начнётся период, когда главной станет романтика. Влюблённым Скорпионам стоит использовать этот момент, чтобы углубить отношения с избранником, внести свежие нотки. Свободных Скорпионов во второй половине месяца ждёт курортный роман, который может перерасти в сильное сексуальное чувство, особенно 23-30 сентября.

Здоровье. В первой половине сентября у Скорпиона не предвидится серьёзных проблем со здоровьем. Однако ближе к середине сентября стоит быть осторожнее: отказаться от алкоголя, ограничить употребление тяжёлой жирной пищи, мяса, чтобы не допустить проблем с печенью. Во второй половине месяца Скорпион почувствует прилив энергии. Это время благоприятно для занятий спортом, танцами.

Смотрите видео - Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака:

Гороскоп на сентябре 2024 - Козерог

В сентябре 2024 года кипучая деятельность Козерога вызовет немало сплетен и интриг, но он не станет замечать таких пустяков. Сентябрь будет очень удачным месяцем для представителей этого знака зодиака. После того, как Козерог отделит недоброжелателей от союзников, стоит начать действовать в компании, причём не так важно – работает ли Козерог над новым проектом или просто собрался по магазинам. Сентябрь будет насыщенным: горячие новости, полезная информация, приятные встречи, знакомства. Если Козерог планировал провести переговоры, отправиться в поездку и начать получать дополнительное образование, в сентябре самое время всё это сделать.

Действуя по принципу "человек – сам кузнец своего счастья", Козерог добьётся фееричных результатов – и личных, и служебных.

Благоприятные дни сентября-2024 для Козерога: 5, 8, 11, 12, 17, 22, 26.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Козерога: 1, 3, 9, 13, 15, 23, 30.

Карьера. В начале осени приоритетными для Козерога станут вопросы карьеры. Начальство потребует максимума активности, но с работоспособностью Козерога это не будет проблемой. Следует быть внимательнее, поскольку деловые партнёры могут подвести.

Деньги. Кошелёк Козерога в сентябре будет весить так же, сколько бы он ни тратил. В этом месяце приобрести удастся больше, чем потратить. Финансовые дела будут складываться очень удачно. Однако стоит вовремя погашать кредиты и возвращать долги: чем больше долгов вернёт Козерог, тем больше денег у него будет в дальнейшем.

Личная жизнь. Козерогу в сентябре нужно прислушаться к советам любимого человека: они не только окажутся дельными, но и позволят сохранить гармоничные отношения. В конце сентября все семейные и бытовые вопросы у Козерога решатся со знаком "плюс".

Здоровье. Козерог в сентябре будет полон сил, но, если он решит укрепить организм, это не будет лишним. От новых и неиспробованных биодобавок лучше пока отказаться. Лечебные программы для печени и косметические процедуры для кожи будут весьма эффективны. Прекрасное время для занятий фитнесом, оздоровительных и косметологических программ. Благоприятно посещение бассейна. Питаться следует регулярно и рационально, мелкими порциями. Хорошее время, чтобы посетить гастроэнтеролога.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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