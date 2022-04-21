Линия жизни переписана: знавшие дату рождения Путина уже мертвы – астролог

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин с большой долей вероятности изменил дату своего рождения, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

Она пояснила, что ложность в составлении гороскопа для кремлевского диктатора состоит в том, что точная дата и время его рождения неизвестны.

По состоянию на сегодняшний день, в живых уже нет всех, кто знал настоящую дату рождения кремлевского карлика - начиная от родителей и заканчивая одноклассниками, однокурсниками и сослуживцами по КГБ.

Вместе с тем астролог уверена в том, что кровавый тиран изменил линию жизни. Ведь не может просто так ничем не выделяющийся офицер советских спецслужб стать президентом России и удержаться на посту в течение 20 лет.

Вместе с тем эксперт также не исключила того, что причиной того, чтобы переписать гороскоп может быть то, что это позволяет скрыть истинные данные, которые могут использовать в своих целях все - от соперников, до врагов. Настоящий, правдивый гороскоп может указывать на слабые места человека, которые можно будет использовать против него - этого и боятся сильные мира сего.

Кроме того, переписав гороскоп, можно изменить линию жизни человека. В результате этот человек может получить все - деньги, славу, успех у противоположного пола, долгую жизнь, безграничную власть и стремление к мировому господству, даже путем массовых убийств.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением на линии Харьков – Гуляйполе, по которой идут города Чугуев, Барвенково, Блюзнюки и Лозовая.