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Лукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине

13 апреля 2022, 04:01

Лукашенко очень боится за свою жизнь, и он неоднократно прокручивал в голове, как его могут ликвидировать рашисты.

Путин, Лукашенко
/ Reuters

Со стороны Александра Лукашенко будет наблюдаться предательство в отношении главы Кремля, заявила украинский таролог Елена Бюн.

В ее прогнозе, составленном с помощью карт, отмечается, что где-то глубоко в своих мыслях Лукашенко не хочет идти на поводу у "бункерного".

"Скажу больше — он думает о стабилизации ситуации, а не о ее ухудшении путем ввода войск в Украину. И боится попасть в унизительную ситуацию в своей стране, понимая, чем ему грозит такой шаг. Ему уже за то, что рашисты стреляют со стороны Беларуси и перемещают там свою технику, придется отвечать перед народом", - пояснила она.

Однако она уверена в том, что сказать категорическое "нет" Лукашенко Путину не может.

"Он всем нутром чувствует то, как опасен руководитель Кремля. И сказать ему нет — это быть убитым… А глава Беларуси очень боится за свою жизнь, и он неоднократно прокручивал в голове, как его могут ликвидировать… Карты мне показывают, что на этой встрече путин будет настойчиво навязывать свою позицию. Президент Беларуси на той встрече согласится с главой Кремля, но потом его обманет.

На мой взгляд, Лукашенко просто уедет из страны со своим сыном Николаем. Может, еще кого-нибудь возьмет, потому что мне выпала "семейная карта". Лукашенко далеко уйдет от своих проблем. Но это произойдет не так быстро, как мы думаем, перед этим придется набраться терпения и решить некоторые вопросы. Но точно скажу, что в другой стране для Лукашенко уже почти все подготовили и именно там он давно мечтает жить до конца своих дней", - добавила Бюн.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением на линии Харьков – Гуляйполе, по которой идут города Чугуев, Барвенково, Блюзнюки и Лозовая.

viber
Александр Лукашенко Владимир Путин
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