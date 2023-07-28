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Любовный гороскоп на август: Овну – недопонимания, Ракам – отдых вместе

Елизавета Бельмас
28 июля 2023, 17:36 обновлено 28 июля, 17:48
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Астрологи составили любовный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет напряжение, а кого недопонимания.
Любовный гороскоп на август
Любовный гороскоп на август / коллаж: Главред, фото: pexels

Первый месяц лета будет разным для каждого человека. Астрологи подготовили любовный гороскоп на месяц, в котором каждый знак зодиака может узнать, что его ждет в личной жизни.

Любовный гороскоп на месяц – Овен

Овны будут переполнены эмоциями, и это может вызвать некоторые трения между партнерами. Займите себя умственным занятием — может быть, новым хобби или, может быть, каким-нибудь видом спорта. После 15 августа ваше эмоциональное состояние, скорее всего, улучшится.

Любовный гороскоп на месяц – Телец

У уроженцев Тельца может быть подавлено либидо, и их сексуальные удовольствия могут быть поставлены под угрозу. Партнеры могут чувствовать себя заброшенными. Совет — проводите время с друзьями. Вы отлично проведете время с друзьями.

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Любовный гороскоп на месяц – Близнецы

Близнецы настроены на укрепление своих уз любви и товарищества со своими партнерами. Все предыдущие недоразумения будут устранены. Используйте кнопку удаления, чтобы стереть все неприятности прошлого и работать над счастливым настоящим и будущим.

Любовный гороскоп на месяц – Рак

Ракам нужно добавить остроты в свою личную жизнь. Измените свой распорядок и делайте интересные вещи вместе. Приятный отдых вдвоем — хорошая идея, чтобы сломать повседневную монотонность. Старайтесь не принимать ничего как должное.

Любовный гороскоп на месяц – Лев

У уроженцев солнечного знака Льва будет отличный месяц с точки зрения отношений. Ваш партнер будет очень любящим и готовым к сотрудничеству, и ваши связи с вашим партнером будут укрепляться. Вы будете наслаждаться хорошим общением и близостью со своими товарищами. Это хорошее время, чтобы начать планировать семью.

Любовный гороскоп на месяц – Дева

Уроженцы солнечного знака Девы в этом месяце увидят взлеты и падения в своих отношениях. Старайтесь быть максимально коммуникабельными. Рекомендуется создать некоторую дистанцию ​​​​с вашим партнером и отдохнуть друг от друга. После 15 августа ситуация, вероятно, улучшится.

Любовный гороскоп на месяц – Весы

У представителей этого солнечного знака могут быть некоторые разногласия со своими партнерами. Баланс в отношениях — это ключ, поэтому не позволяйте эго испортить отношения между вами. Стремитесь к миру и гармонии.

Любовный гороскоп на месяц – Скорпион

У уроженцев солнечного знака Скорпиона будут острые отношения со своими партнерами. Вы можете быть циничным и обиженным на своего партнера. Вам нужно работать над собой. Постарайтесь расслабиться и понять точку зрения вашего партнера.

Любовный гороскоп на месяц – Стрелец

Месяц август начнется с раздора с вашим партнером, но с течением месяца воцарится гармония. Это хорошее время, чтобы начать планировать семью и решать проблемы вместе.

Любовный гороскоп на месяц – Козерог

Уроженцы солнечного знака Козерога будут беспокойны, так как понимание с партнером будет уменьшаться. Ситуация может немного улучшиться после середины месяца, но этот месяц не обещает перемирия между парами. Терпение и настойчивость - единственный путь.

Любовный гороскоп на месяц – Водолей

Людям этого солнечного знака придется мириться с угрюмым, жалующимся и неподдерживающим партнером. Лучший способ — дать пространство и держаться подальше от ненужных аргументов.

Любовный гороскоп на месяц - Рыбы

Первая половина месяца будет тяжелой для представителей Рыб , так как их партнеры будут неразумными и придирчивыми. Вам необходимо решить определенные вопросы. Ситуация улучшится к середине месяца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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