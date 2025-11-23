Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

Сергей Кущ
23 ноября 2025, 12:41
170
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 24 по 30 ноября всем знакам зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю - Овен

Первая половина этой недели пройдет без острых ощущений, но после ее середины вы можете ожидать страсти и волнений, которые также озарят ваше супружеское счастье. Одиноким людям на этой неделе придется проявить выдержку и терпеливо ждать, когда же случится любовь.

Планетарные аспекты будут прекрасными во второй половине недели, и это будет способствовать семейному счастью и миру. У вас будут очень нежные отношения как со старшими, так и с другими членами семьи.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Это может быть очень запутанная фаза, поэтому не стоит склоняться над человеком до определенного момента. В начале недели в существующих близких отношениях могут возникнуть некие границы или стены.

Наберитесь терпения и плывите по течению, вместо того чтобы излишне форсировать события. Влияние планет будет способствовать поддержанию острого чувства принадлежности в близких отношениях во второй половине этой недели.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

В начале недели планетарное влияние может быть неверно направлено или связано с вашим прошлым. Некоторые вопросы, связанные с прошлым, могут стать причиной ненужных потрясений.

Неспособность сохранять спокойствие или тактичность может стать причиной проблем. Ваша твердая приверженность выбранному курсу в конце концов сработает.

Сложные вопросы начнут решаться с течением недели.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Если вы состоите в серьезных отношениях, то это будет неделя адаптации к некоторым эмоциональным и темпераментным нарушениям в отношениях с партнером. Различия будут легко восприниматься и приниматься в штыки.

Будет разумно провести некоторое время вместе, чтобы исправить ситуацию. Разделение общих интересов поможет омолодить ваши ухаживания или любовные отношения в конце недели.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

В течение этой недели вы можете быть озабочены некоторыми важными вопросами, касающимися ваших любовных отношений. Эта фаза может привести к нарушениям.

Оставайтесь в курсе требований своих возлюбленных. Вам необходимо действовать с холодной головой, особенно если вы состоите в серьезных отношениях.

Ваш партнер может показаться резким и требовательным в отношении потребностей. Будьте тактичны в таких ситуациях.

Любовный гороскоп на неделю - Дева

Это положительно скажется на отношениях и на вашей личной жизни. Благодаря этому вы сможете улучшить свои любовные перспективы.

Проводите качественное время с партнером, так как этот период благоприятен для разрешения разногласий. Вам нужно быть более уравновешенными в отношениях.

Вторая половина этой недели активизирует все ваши социальные контакты, и вы будете мотивированы привнести очарование в ваши отношения. В конце недели вас ожидают прекрасные романтические моменты.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

Эта неделя благоприятна для того, чтобы разобраться в динамике ваших отношений и обрести внутренний покой. Одиночки могут встретить кого-то особенного, что ознаменует начало новой главы в отношениях.

Ясность и понимание помогут заложить прочный фундамент для здоровой связи. Партнеры, преданные друг другу, укрепят свою связь, способствуя более глубокому взаимопониманию.

Ожидайте, что друзья и доброжелатели будут окружать вас, предлагая поддержку и наставления. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы укрепить свои отношения, будь то романтические или платонические.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

На этой неделе у одиноких людей есть все шансы встретить кого-то особенного и завоевать его сердце! Звезды складываются в вашу пользу, что делает это время идеальным для создания романтической связи. Супружеские пары могут рассчитывать на прекрасное время, наполненное радостью, любовью и гармонией.

Ваша семейная жизнь будет спокойной и свободной от любых проблем. На горизонте замаячат новые знакомства, которые принесут в вашу жизнь новые связи и позитивную энергию.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

В начале недели вы можете столкнуться с деликатными вопросами, которые могут повлиять на ваши романтические отношения. Честность сейчас крайне важна; сохранение секретов может создать напряженность.

Доверьтесь своей интуиции и открыто обсудите все ошибки и неудачи, с которыми вы столкнулись. Поделившись своими проблемами, вы снимете стресс и тревогу и сможете почувствовать поддержку со стороны партнера, его заботу и понимание.

Принимайте здравые решения и следуйте зову своего сердца, ведь на горизонте появляются новые возможности. Однако сначала вам необходимо разобраться со своими страхами и неуверенностью.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

Если вы одиноки, то эта неделя принесет широкие возможности для знакомства с новыми романтическими интересами и получения многообещающих предложений. Однако будьте разборчивы, не торопитесь и избегайте эмоциональной импульсивности.

Выбирайте партнера с умом, чтобы заложить прочный фундамент для полноценных отношений. Если вы состоите в серьезных отношениях, эта неделя станет для вас поворотным моментом, позволяющим переоценить и отпустить связи, которым не хватает глубины.

Если в ваших отношениях есть суть и настоящая связь, они будут длиться и укрепляться. Будьте открыты для общения и верьте, что Вселенная направит вас к значимому и прочному партнерству, способствующему любви и росту.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

Эта неделя предоставляет фантастическую возможность оживить вашу любовную жизнь, взяв на себя инициативу, проявив творческий подход и спонтанность. Вырвитесь из зоны комфорта и попробуйте что-то новое, пусть даже незнакомое.

Позвольте свежести этого периода направлять вас и не сдерживайте себя. Ваши смелые усилия будут замечены и принесут положительные, процветающие результаты.

Выравнивание планет благословляет вас гармоничным балансом физической, ментальной и эмоциональной связи. Наслаждайтесь прекрасными моментами с любимым человеком и используйте это волшебное время по максимуму.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Начало недели может привести к излишней эмоциональности, из-за чего ваши чувства легко задеть. Если вы чувствуете себя настороженно, перенаправьте свою энергию на позитивные вещи и сосредоточьтесь на уникальных переживаниях, которые делают ваши отношения особенными.

Пришло время расширить круг общения и завести новые знакомства. Отдайте предпочтение самоанализу и эмоциональному интеллекту, чтобы справляться с трудностями.

Используйте возможности для углубления отношений и создания значимых воспоминаний. Сосредоточьтесь на создании более прочных связей и более насыщенной любовной жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

15:04Война
Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:01Война
Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Последние новости

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

Реклама
13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

Реклама
10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

09:34

Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дроновВидео

09:24

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецам - череда ссор, Львам - неожиданность

08:52

Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября: Льву поможет друг, Козерогам - давление

08:46

WP узнала, что мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk

08:45

Отключение света в Украине — графики на 23 ноября (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Дом в огне, много пострадавших: табуны Шахедов атаковали ДнепрВидео

05:45

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

04:32

Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения

03:30

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

02:30

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

01:30

Как сохранить холодильник во время отключений света: действенные способы

00:46

В недрах Земли нашли невероятное: учёные раскрыли появление гигантские структур

22 ноября, суббота
23:24

Угроза валютного шторма: названы сроки, когда доллар может резко подскочить

22:44

На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны устроили огненную ночьВидео

22:28

"Скоро буду": Пугачева показала, как гуляет в одиночестве

Реклама
22:25

Единицы знают о хитрости с радиатором отопления: экономия ощущается моментально

21:41

Лидеры ЕС отвергли план Трампа и направили США контрпредложение - Der Spiegel

21:29

Ротару вышла на связь и порадовала украинцев

21:22

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

20:18

"Это грабеж, никакого компромисса": раскрыт худший сценарий мирного соглашения

20:00

Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини ОльгиВидео

19:41

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

19:35

Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

19:28

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

19:10

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?мнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять