Любовный гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Скорпиону - ссора, Рыбам - важное решение

Друг Тельца может дать непрошеный совет, который в итоге окажется одновременно и тяжелой пилюлей, но ценной.

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Любовный гороскоп на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с с 26 февраля по 3 марта?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Пессимистичные мысли могут помешать вашей личной жизни. Возможно, вы впадаете в легкое депрессивное состояние, потому что постоянно мечтаете о том, как бы вы хотели, чтобы выглядела ваша жизнь, но постоянно сталкиваетесь с тем, что эти мечты не сбываются. Поскольку фундамент вашей жизни не таков, как вы надеялись, возможно, вам трудно создать прочную основу и в сердечных делах. Не отчаивайтесь! Воспринимайте это как миниатюрную (и временную) "темную ночь души", которая позволит вам прояснить, на что вообще стоит тратить свою энергию. Это касается и ваших романтических отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Друг может дать непрошеный совет, который в итоге окажется одновременно и тяжелой пилюлей, и ценной. Их слова могут подтолкнуть к осознанию того, что вы впали в некую фантазию относительно вашей нынешней ситуации в любовной жизни, независимо от статуса ваших отношений. Возможно, вы предпочитаете закрывать глаза на то, что практически невозможно игнорировать, и поэтому ваш друг говорит об этом. Даже если вы не последуете совету приятеля, у вас будет возможность вспомнить его здравый взгляд на ситуацию. Как минимум, это хорошая пища для размышлений.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Возможно, вы полностью сосредоточены на том, чтобы выпустить свой флаг - особенно когда речь идет о вашей любовной жизни! В это воскресенье Венера в вашем 9-м доме экспансии сделает суровый квадрат к нестабильному Урану, который сейчас находится в вашем скрытом 12-м доме. Возможно, в прошлом вы тратили столько энергии на то, чтобы скрывать свои желания, которые могли бы показаться нетрадиционными или даже странными, но наконец-то вы отказываетесь скрывать то, что вам нужно. Более того, вы готовы шокировать окружающих, если это необходимо, чтобы остаться верными себе. Что самое приятное, вы даже можете получить от этого удовольствие.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе вы можете почувствовать себя очень уязвимым - возможно, даже потрясенным до глубины души, - когда кто-то из друзей предаст ваше доверие. Возможно, они поделились личной информацией с теми, кому вы не доверяете, или сделали пост в социальных сетях, который заставил вас почувствовать себя оскорбленным. Это может быть очень неприятно, если вы обращались к этому человеку за советом о своей личной жизни, полагая, что у вас есть безопасное место, где можно выговориться или получить понимание. Печально, но возможно, что этот человек больше заинтересован в шокирующих сплетнях за ваш счет, чем в том, чтобы помочь вам разобраться с проблемами в личной жизни. Будьте осторожны с теми, кому доверяете.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

После сказочного периода необычайно сладкой и сексуальной любви эта неделя может показаться вам немного нервной. Вы можете ожидать от партнера так много, что сами себя разочаровываете. Кроме того, у вас могло сформироваться нереалистичное ожидание, что ваш партнер всегда и во всем будет соответствовать вашей щедрости, и вы будете в равной степени отдавать и брать друг у друга. Это не так. Это неделя, когда один из вас может отдавать гораздо больше, а другой - гораздо меньше. Если вы одиноки, вам следует избегать любых новых отношений, которые могут угрожать вашей репутации - как бы захватывающе это ни звучало.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Эта неделя может превратиться для вас в неделю "сделай это или сломай это" в сердечных делах. В среду Меркурий и Солнце совершат абразивное соединение с Сатурном в вашем секторе партнерства. Скорее всего, вам и вашей нынешней половинке предстоит исключительно серьезный разговор об устойчивости ваших отношений - по крайней мере, их нынешней траектории. Для успеха этих отношений необходим более прочный фундамент, но хорошая новость заключается в том, что вы оба, возможно, уже вложились в ремонт. Одиноки? Остерегайтесь слишком негативных мыслей о перспективах ваших отношений. Сетования на то, что вы никогда не найдете того единственного, не помогут построить прочную связь.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В конце недели возможен неожиданный поворот в вашей любовной жизни. Венера в вашем романтическом секторе в это воскресенье сделает напряженный квадрат к неустойчивому Урану в вашем 8-м доме интимных отношений. Это может символизировать практически все - от возможности устроить с кем-то свидание на одну ночь до того, что партнер попросит вас поэкспериментировать или рассмотреть возможность открытых отношений. Еще одна возможность - резкий разворот в финансовой сфере из-за вашего любовника или динамики отношений. Знаете ли вы, куда уходят ваши общие деньги? Убедитесь в этом. В любом случае, пристегнитесь. Эта неделя может оказаться неспокойной.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Романтика может стать разрушительной силой в вашей семейной жизни, из-за чего вы можете почувствовать себя посередине между партнером и родственниками. Если ваш приятель настаивает на обострении текущей семейной ссоры, постарайтесь объяснить ему, как он рискует усугубить ситуацию, если будет настаивать на своей правоте, даже не пытаясь понять другого человека. Возможно, в итоге вы поссоритесь из-за совместного проживания, поскольку ваши привычки могут показаться чрезмерно раздражающими. Кроме того, у вас может возникнуть "отвращение" к свиданию уже через несколько минут после знакомства. Одиноки? Сейчас не та неделя, чтобы позволить родственнику назначить вам свидание с незнакомцем.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе вы можете в любой момент передумать. Если есть кто-то, в кого вы были влюблены, то вполне возможно, что его поведение оставит у вас неприятный привкус во рту - и вы можете задаться вопросом, что вы вообще в нем видели! Какими бы ни были подробности, вы можете внезапно осознать, что вы совершенно несовместимы. Не теряйте времени, прежде чем двигаться дальше. Если вы все еще счастливы в паре, ваш возлюбленный может ошеломить вас радикальными переменами в привычном укладе жизни. Возможно, это полностью оттолкнет вас или заставит полюбить его еще сильнее - середины практически нет.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Вы можете потерять интерес к кому-то, если вам начинает казаться, что вы должны прилагать все усилия, чтобы заслужить его любовь, внимание и привязанность. Хуже всего в этой ситуации может быть то, что вы действительно отдавали все свои силы и были полностью очарованы этим человеком, а потом поняли, что вас не любят и не принимают таким, какой вы есть. Независимо от конкретики, вы можете чувствовать себя разочарованным и готовым двигаться дальше. Если вы совсем одиноки, то на этой неделе вы можете испытывать значительное отвращение к свиданиям. Вы не в настроении проводить "генеральную репетицию", чтобы зажечь роман.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В любовном плане у вас все в порядке, независимо от статуса ваших отношений! Венера и Марс все еще находятся в вашем знаке, что повышает вашу способность привлекать необычайное внимание со стороны возлюбленного или любовного интереса. Проблема в том, что из-за квадратуры Венеры с Ураном в воскресенье вы можете почувствовать себя более подавленным ситуацией, чем обычно. Вполне нормально, что вам нужно дополнительное пространство. В частности, если ваш возлюбленный заставляет вас чувствовать себя задушенным или проглоченным целиком в отношениях, вам нужно высказаться. Если вы одиноки, возможно, вы предпочтете заниматься собой и игнорировать любое внимание к себе на этой неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вы можете быть не столь идеалистичны, как обычно, во всем - в том числе и в любви. В конце концов, вам даже может показаться, что над вами нависла темная туча, отбрасывающая мрачную тень на вашу нынешнюю романтическую ситуацию. Солнце и Меркурий будут находиться в вашем знаке, а в среду оба сделают точное соединение с суровым Сатурном. Положительным моментом является то, что это соединение даст вам невероятно зрелый и реалистичный взгляд на вещи, который поможет вам принять важные решения, касающиеся вашей личной жизни. Тем не менее, вам может не понравиться, что придется "держать все в реальности" в таком жестком виде. Здесь будет мало места для фантазий и романтического очарования.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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