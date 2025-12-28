Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

Сергей Кущ
28 декабря 2025, 12:49
44
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 29 декабря по 4 января всем знакам зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю - Овен

Неделя может начаться с позитивной ноты, но с течением времени вы можете столкнуться с некоторым дефицитом общения в отношениях. Не поддавайтесь влиянию запутанных ситуаций.

Вместо этого проведите прямой и здоровый разговор с партнером, чтобы прояснить некоторые вопросы. Избегайте резких слов и постарайтесь дать партнеру немного пространства.

Сейчас самое время для взвешенного подхода к отношениям. Небольшой спор может привести вас к стрессу, но постепенно планетарная поддержка рассеет все сомнения, а выходные принесут освежающие романтические переживания.

Любовный гороскоп на неделю - Телец

Это благоприятное время для приобретения новых друзей, и вы можете даже надеяться на новую любовь, поскольку она определенно не за горами. Однако не делайте поспешных шагов.

Первым вашим шагом должна стать дружба - не делайте поспешных выводов и не торопитесь брать на себя обязательства. Во второй половине этой недели вы можете почувствовать внезапный порыв страсти.

Ваши эмоции будут обострены, а страсть - высока, и это может сильно повлиять на вашу любовную жизнь. Вам следует действовать терпеливо, так как поспешное решение может привести к проблемам в долгосрочной перспективе.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

На этой неделе ваша любовная жизнь, скорее всего, будет весьма освежающей и плодотворной. Обращайтесь за советом и поддерживайте хорошие отношения с друзьями, любимыми и доброжелателями.

Постепенно, по мере развития недели, вы будете испытывать позитив, что позволит вам почувствовать уверенность в своих силах и справиться с некоторыми сложными ситуациями в личной жизни. Период, приходящийся на середину недели, может оказаться гораздо более удачным для вашей личной жизни.

Высоки шансы на исполнение всех ваших желаний и стремлений. Последняя часть недели может стать для вас важным этапом, так как планеты потребуют от вас правильно расставить приоритеты.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

На этой неделе вы прекрасно проведете время. Вы будете в ударе.

Каждое общение с любимыми людьми принесет новые освежающие возможности. Вы будете чувствовать себя кокетливо и готовы приступить к новому романтическому опыту.

Веселитесь, но будьте осторожны с теми, кому доверяете, поскольку период, приходящийся на середину недели, будет несколько сложным. Наслаждайтесь новыми социальными сценами, но не доверяйте слишком поспешно и держите все свои возможности открытыми.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

На этой неделе вы можете насладиться прекрасными моментами в общении с любимым человеком, но середина недели будет несколько сложной и очень чувствительной. Ваше беспокойное поведение может нарушить социальное равновесие в этот период, поэтому вам следует избегать ненужных дискуссий с любимыми, чтобы сохранить гармонию.

Влияние планет постепенно приведет к гармонии, и в конце недели у вас будет несколько захватывающих моментов, которые вы сможете провести со своей второй половинкой и друзьями.

Любовный гороскоп на неделю - Дева

Неделя подходит для любовных отношений. Если вы ждете от своего избранника ответного жеста, то можете получить его на этой неделе.

На самом деле, любовные и романтические флюиды будут сильнее, а значит, вы должны продолжать прилагать усилия, чтобы произвести впечатление на кого-то особенного. Тем не менее, не стоит слишком усердно следить за человеком.

Если вы хотите перевести свои отношения на новый уровень, звезды будут благосклонны к вам, так как вторая половина недели может принести несколько освежающих моментов. Вам будет полезно разобраться в уравнениях ваших отношений и постепенно укрепить взаимопонимание.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

На этой неделе вам предстоит пережить несколько волнующих моментов в кругу друзей и приятелей. На этой неделе возможны случайные знакомства.

Время благоприятно, если вы ищете несерьезных отношений. Вы можете наслаждаться романтическими моментами со своей второй половинкой и в полной мере получать удовольствия.

Возможно, вы проникнетесь симпатией к определенному человеку, но такие события лучше держать в секрете. В то время как новые отношения будут завязываться, некоторые старые могут начать сходить на нет или потерять свою значимость.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Начало недели, скорее всего, принесет с собой некоторые проблемы, которые возникнут в ваших отношениях. Но с течением недели ситуация будет только улучшаться.

Притяжение со временем будет постепенно усиливаться. Вы должны быть терпеливы к своему возлюбленному.

Дайте своему партнеру достаточно времени и пространства. Нетерпение лишь породит сомнения и не прояснит ситуацию.

Однако в конце недели вы получите достаточную планетарную поддержку, и вас ждут захватывающие романтические встречи с вашей второй половинкой.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

Первая половина этой недели может оказаться несколько сложной. В это время важно тщательно следить за своими отношениями.

Особенно если вы давно встречаетесь и собираетесь пожениться, это нужно будет тщательно контролировать. Хотя вторая половина года будет гораздо лучше.

Во второй половине недели вам откроются новые возможности для улучшения интимных отношений. Период до конца недели будет замечательным.

Вы можете получить помощь в создании новых отношений, если в настоящее время вы не вовлечены в какие-либо отношения. Таким образом, неделя может завершиться на романтической ноте.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

На этой неделе ваши поиски любви будут в самом разгаре, если вы не состоите в серьезных отношениях. Кроме того, вы можете встретить кого-то особенного или завязать отношения с тем, кем вы восхищаетесь.

Однако в новых отношениях лучше не спешить и не торопиться. Не форсируйте близость на начальных этапах новых отношений.

Также будьте осторожны, вступая в любовные отношения с кем-то, кого вы не очень хорошо знаете. На этом этапе будет высок уровень влечения к человеку, которого вы знаете с прошлого.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

В начале месяца ваша любовная жизнь будет средней, а энтузиазм - низким. Положительное влияние планет проявится в вашей любовной деятельности после середины этой недели, и наступит полный поток романтики и страсти.

Если вы состоите в серьезных отношениях, то до середины недели вы будете вести себя сдержанно, а после этого появится больше энергии и тепла. В конце недели вы будете наслаждаться своей личной жизнью, когда она будет в полном разгаре.

Если вы не состоите в отношениях, то в конце недели можете рассчитывать на встречу со своей старой половинкой во время светских тусовок.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

На этой неделе ваша активность в социальной сфере возрастет. Вы можете встретиться со старыми друзьями.

Вы можете получить хорошие новости, связанные с семьей. На этой неделе вы сможете привлекать людей благодаря своему обаянию и позитивной энергии.

Так что, возможно, вам удастся вступить в любовные отношения. Однако вы будете разборчивы.

Однако вы будете эмоционально уязвимы, поэтому будьте осторожны. Во второй половине года ваши отношения могут измениться, особенно если вы не связаны обязательствами.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:52Война
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

Реклама
13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Реклама
10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

Реклама
22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять