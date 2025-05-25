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Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

Мария Тупик
25 мая 2025, 18:03
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Кому повезет в Новолуние 27 апреля и гороскоп для каждого знака зодиака составила астролог.
Новолуние 27 апреля - гороскоп для каждого знака зодиака
Новолуние 27 апреля - гороскоп для каждого знака зодиака / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

27 мая в 6:01 по киевскому времени произойдет Новолуние. Это время для новых начинаний и реализации себя.

Астролог Анжелика Витренко эксклюзивно для читателей Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 27 апреля и рассказала, что ждет каждого.

Гороскоп на 27 апреля - что ждет в Новолуние

  • Овен: фокус на обучении, коротких поездках. Отличное время для начала курсов или обучения с аудиторией.
  • Телец: тема денег выходит на первый план. Возможности дополнительного дохода, продажи, переговоры. Начните работать над самоценностью.
  • Близнецы: новолуние в вашем знаке - перезагрузка личности. Работайте над образом, здоровьем и проявлением в социум.
  • Рак: интуиция усиливается. Время уединения, завершения старого. Хорошо сейчас медитировать, отдыхать, ехать в отпуск, делать внутренние чистки.
  • Лев: фокус на сообществе, друзьях, мечтах. Прислушайтесь к новым идеям. Может прийти вдохновение, планы на будущее.
  • Дева: новолуние в доме карьеры - новые цели, признание, шаги вверх. Время подходит для смены профессии, создания имиджа эксперта, общения с начальством.
  • Весы: время расширения горизонтов - учёба, путешествия. Полезно ставить цели на дальние перспективы, подавать документы за границу.
  • Скорпион: финансовые и психологические трансформации. Возможность получить помощь, разобраться в долгах, исцелиться через работу с подсознанием.

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  • Стрелец: тема партнерства. Время обновления в отношениях. Возможно появится понимание, как действовать в тандеме.
  • Козерог: новое в сфере работы, здоровья, рутины. Хорошо для запуска новых привычек, планирования режима, работы с телом.
  • Водолей: фокус на творчестве, детях, любви. Время вдохновения, радости, начала проекта, который принесёт удовольствие.
  • Рыбы: новолуние может дать понимание, куда двигаться в вопросах жилья, отношений, финансах и внутренней устойчивости.

Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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