Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

27 мая в 6:01 по киевскому времени произойдет Новолуние. Это время для новых начинаний и реализации себя.
Астролог Анжелика Витренко эксклюзивно для читателей Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 27 апреля и рассказала, что ждет каждого.
Гороскоп на 27 апреля - что ждет в Новолуние
- Овен: фокус на обучении, коротких поездках. Отличное время для начала курсов или обучения с аудиторией.
- Телец: тема денег выходит на первый план. Возможности дополнительного дохода, продажи, переговоры. Начните работать над самоценностью.
- Близнецы: новолуние в вашем знаке - перезагрузка личности. Работайте над образом, здоровьем и проявлением в социум.
- Рак: интуиция усиливается. Время уединения, завершения старого. Хорошо сейчас медитировать, отдыхать, ехать в отпуск, делать внутренние чистки.
- Лев: фокус на сообществе, друзьях, мечтах. Прислушайтесь к новым идеям. Может прийти вдохновение, планы на будущее.
- Дева: новолуние в доме карьеры - новые цели, признание, шаги вверх. Время подходит для смены профессии, создания имиджа эксперта, общения с начальством.
- Весы: время расширения горизонтов - учёба, путешествия. Полезно ставить цели на дальние перспективы, подавать документы за границу.
- Скорпион: финансовые и психологические трансформации. Возможность получить помощь, разобраться в долгах, исцелиться через работу с подсознанием.
- Стрелец: тема партнерства. Время обновления в отношениях. Возможно появится понимание, как действовать в тандеме.
- Козерог: новое в сфере работы, здоровья, рутины. Хорошо для запуска новых привычек, планирования режима, работы с телом.
- Водолей: фокус на творчестве, детях, любви. Время вдохновения, радости, начала проекта, который принесёт удовольствие.
- Рыбы: новолуние может дать понимание, куда двигаться в вопросах жилья, отношений, финансах и внутренней устойчивости.
Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
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