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Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

Влад Росс

Астролог

28 августа 2021, 11:20

У Овна в сентябре будет всего пять дней, когда дела будут идти более-менее удачно.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что Овна в сентябре 2021 ждет неблагоприятный период
Астролог Влад Росс составил детальный гороскоп для Овна на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com

Овен станет одним из лузеров сентября 2021 года. Все в этом месяце будет даваться ему непросто.

Сентябрь для Овна станет временем возрождения на всех уровнях, потому благоприятно будет заняться пранаямой, массажами и поднятием энергии Кундалини. Иными словами, представителей знака ждет продвижение как в физическом, так и в эмоциональном плане, а также прогресс в личностном росте.

Правда, Овен не сразу осознает это, а потому некоторое время будет противиться начавшимся переменам. Однако новые веяния найдут себе лазейку именно там, где контроль Овна над своей жизнью, делами и контактами окажется не таким тотальным.

Астрологическая рекомендация на этот период заключается в том, что следует сконцентрироваться на главном и привести в порядок свои мысли и чувства. Тем более, что обстановка в сентябре всячески будет способствовать этому.

В начале осени Овен может начать реализовывать несколько деловых проектов и выполнить программу мероприятий по обустройству дома.

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С семейными отношениями ситуация будет складываться аналогично: у Овна началась полоса понимания на личностном уровне. Потому представители этого знака Зодиака могут объясниться с родными и любимыми людьми по важным вопросам и встретить при этом полное взаимопонимание.

Деловая активность станет преобладать в потоке планетарных влияний. В результате Овен в течение сентября сможет начать сразу несколько долгосрочных проектов. Правда, это потребует серьезного напряжения, сил и включения всех своих запасов и внутренних резервов.

По временной локализации наиболее удачно дела будут идти в начале второй половины месяца, то есть 15-20 сентября.

При этом следует помнить, что проявятся и противодействующие факторы, которые будут выражаться в тормозящих моментах в карьерном росте, мешать получению очередного звания или более высокого квалификационного разряда.

Компенсировать негатив Овну поможет лишь тщательный анализ дел. Особое внимание следует уделить тем из них, которые кажутся непогрешимыми и состоявшимися.

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Материальная сторона жизни доставит Овну некоторое беспокойство. Во всем, что касается движения финансовых потоков, вероятны затруднения. В этом плане сентябрь точно покажется Овну сложным месяцем. Не в последнюю очередь это будет связано с тем, что Овен будет склонен больше тратить, нежели копить деньги и привлекать инвестиции.

Однако не следует искусственным образом стараться изменить протекающие процессы, поскольку такой подход может привести к прямо противоположному эффекту. Потому Овну следует быть осторожным, дабы не вложиться в какую-то аферу, иначе он рискует обанкротиться.

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