Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

В июле в 1 лунный день можно фантазировать, поделилась Юлия Погорельченко / flickr.com/gem_images

Новолуние в июле 2021 года (1 лунный день) наступит в субботу, 10 числа, рано утром по киевскому времени и будет в знаке Зодиака Рак.

Луна "помолодеет" в 4:18. Наступит идеальное время для мечтаний, медитации визуализации и составления планов на месяц, рассказала астролог Юлия Погорельченко Главреду.

По ее словам, в день новолуния стоит забраться в укромное место и пофантазировать.

Астролог Влад Росс говорил, что новолуние наступит в 4:17. Эксперт отмечал, что время новолуния будет самым благоприятным для людей, которые занимаются творчество, особенно для барабанщиков.

Влад Росс добавил, что с 10 июля можно начать заниматься бодибилдингом или взяться за наращивание мышечной массы.

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Погорельченко предупредила, что в 1 лунный день может не быть желания что-то делать, эмоции могут зашкаливать. Эксперт отметила, что в этот период становятся более активными недоброжелатели и сплетники.

Собеседница подчеркнула, что самыми чувствительными в новолуние становятся дети и женщины.

Эксперт посоветовала накануне новолуния избавиться от всего лишнего, в частности, от ненужных мыслей и людей.

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