Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

Новая фаза Луны наступит на следующей недели. Астрологи дали советы на 1 лунный день.
Новолуние в июле 2021 года (1 лунный день) наступит в субботу, 10 числа, рано утром по киевскому времени и будет в знаке Зодиака Рак.
Луна "помолодеет" в 4:18. Наступит идеальное время для мечтаний, медитации визуализации и составления планов на месяц, рассказала астролог Юлия Погорельченко Главреду.
По ее словам, в день новолуния стоит забраться в укромное место и пофантазировать.
Астролог Влад Росс говорил, что новолуние наступит в 4:17. Эксперт отмечал, что время новолуния будет самым благоприятным для людей, которые занимаются творчество, особенно для барабанщиков.
Влад Росс добавил, что с 10 июля можно начать заниматься бодибилдингом или взяться за наращивание мышечной массы.
Погорельченко предупредила, что в 1 лунный день может не быть желания что-то делать, эмоции могут зашкаливать. Эксперт отметила, что в этот период становятся более активными недоброжелатели и сплетники.
Собеседница подчеркнула, что самыми чувствительными в новолуние становятся дети и женщины.
Эксперт посоветовала накануне новолуния избавиться от всего лишнего, в частности, от ненужных мыслей и людей.
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Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia.
В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.