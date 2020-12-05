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Сколько в Украине продлится локдаун и когда коронавирус отступит: прогноз астролога

5 декабря 2020, 05:46

Влад Росс сказал, когда коронавирус оставит украинцев в покое, и количество заболевших начнет снижаться.

коронавирус
Астролог заверил, что Украине не избежать тотального локдауна, и назвал даты его действия / Reuters

В декабре пандемия Covid-19 достигнет своего пика в Украине. И наибольшее количество жизней коронавирус унесет именно за последний месяц 2020 года.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, прогнозы относительно дальнейшей эпидемической ситуации в нашей стране неутешительные, а потому тотального локдауна нам не избежать.

Не в последнюю очередь на стремительный рост количества заболевших коронавирусом влияет безалаберное отношение украинцев к данной проблеме и пренебрежительное отношение к масочному режиму, отметил Росс.

Читайте также"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19"У нас все вроде бы ходят в масках, вот только носят их где угодно, только не на носу и рту. Маску можно и на лоб надеть, но какой в этом смысл? В связи с этим для нашего народа, как для белорусов и россиян, необходимы жесткие ограничения – локдауны. Беда вот только в том, что в Украине локдаун некому оплачивать... Однако, когда Меркурий войдет в дом больницы, в Украине тотальный карантин будет введен. Речь идет о периоде после 20 декабря. Это – необходимый шаг", – заявил Влад Росс.

По прогнозу астролога, локдаун в Украине будет объявлен на все новогодние праздники, вплоть до Старого нового года.

"Это будет оптимальный вариант, который поможет нам выйти на плато по заболеваемости. По моим прогнозам, Украина достигнет плато в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад. В любом случае, самый большой прирост новых случаев был в ноябре и еще продолжится в декабре. Такая "яма", как в эти месяцы, уже не повторится никогда", – отметил Росс.

Кроме того, астролог обнадежил прогнозом: в апреле в Украине установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация. Более того, он не исключает, что в апреле-мае уже можно будет начать ослаблять масочный режим.

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