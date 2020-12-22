Обвал гривны и третья волна коронавируса: астролог рассказал, что в 2021 году ждет Украину

Астролог составил прогноз на 2021 для Украины / УНИАН

Для Украины 2021 год обещает быть не из легких, и это проявится в обострении ситуации на Донбассе и обрушении гривны.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, такой неутешительный прогноз для нашей страны, прежде всего, связан с тем, что Сатурн будет проходить по зодиакальному знаку Водолея, из-за чего будут меняться правила и законы, а привычный уклад жизни будет претерпевать серьезные изменения.

"Когда в прошлый раз Сатурн проходил по Водолею, а было это 30 лет назад – с февраля 1991 года и по май 1993 года, произошли глобальные перемены. Все жители бывшего Советского Союза, в том числе и украинцы, хорошо помнят, какой кризис был в те годы. Вот и 2021-ый обещает быть непростым для всех стран СНГ, в том числе и для Украины", – отметил Влад Росс.

Особенно сложным для Украины, по мнению астролога, будет начало года, когда Уран будет проходить по знаку Тельца (этот знак эгрегориально связан с нашей страной), поскольку он будет в жестком квадрате к Сатурну и Юпитеру в Водолее.

"Перемены в нашей стране неизбежны, но все они будут сталкиваться с большими препятствиями. Такая напряженная ситуация будет сохраняться в январе-мае. В это время, особенно в апреле-мае, у нас произойдет большой энергетический взрыв – недовольство народа. Потому что в гороскопе Украины в это время будет проецироваться взрывоопасный Марс", – рассказал Росс.

В том числе существует большая угроза возобновления ожесточенных боевых действий на Донбассе в конце января и в первой половине февраля – на этот период придется пик сложностей, уточнил астролог.

Впрочем, из-за того, что в 2021 году все планеты, кроме Марса, отметятся ретроградным движением, есть надежда на то, что в дальнейшем ситуация на востоке Украины будет оставаться более-менее спокойной, заверил Росс.

"Марс "радовал" нас своим попятным движением в 2020 году, и из-за этого, например, возобновилась война на Кавказе. К счастью, в 2021 году старые конфликты не будут переходить в горячую фазу: не вспыхнет Приднестровье, также должно быть спокойно на Донбассе, кроме сложных ситуаций, возможных в январе-феврале", – считает астролог.

Кроме того, Влад Росс убежден, что на фоне протестов весной 2021 в Украине может смениться правительство, в том числе будет назначен новый премьер-министр вместо Дениса Шмыгаля. Плюс – президенту Владимиру Зеленскому придется распустить Верховную Раду.

"Луна, символа изменений, находится в 9-м секторе в годовом соляре Украины, который связан с законодательством. Это говорит о том, что, скорее всего, с вероятностью 70-80%, осенью нас ждут досрочные парламентские выборы – президент распустит Раду. Впрочем, и самого Зеленского ждет архисложный период, особенно в первом полугодии", – отметил Росс.

Непростым 2021 год, по мнению астролога, будет и в финансовом плане: в мире разразится кризис.

"Финансовые проблемы и кризис произойдут в конце года. Это будет касаться не только Украины, а затронет весь мир. Это произойдет при ретроградной Венере в декабре, а также при затмении 19 ноября. К тому же, в конце октября Меркурий перейдет в ретроградное движение, а это указывает на то, что осенью будут обваливаться мировые фондовые рынки. В это время могут обвалиться многие валюты, в том числе и украинская гривна, и казахский тенге, и российский рубль", – считает Влад Росс.

При этом астролог добавил, что весной-летом существенной девальвации гривны ждать не стоит.

"Курс будет 30-35 гривен за доллар, а в худший момент – может быть и 40 гривен за доллар", – уточнил он.

Что касается коронавируса, то, по прогнозу Влада Росса, на плато по заболеваемости Covid-19 Украина выйдет в январе, а в апреле 2021 года эпидемическая ситуация наладится.

"27 апреля Плутон, символ смерти, развернется на небе – после этой даты в Украине и по всему миру количество смертей из-за коронавируса стремительно начнет сокращаться. Конец апреля-мая станет переломным моментом. Однако осенью в Украине будет третья волна. Правда, небольшая, мягкая и спокойная", – уверен астролог.

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