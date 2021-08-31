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Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021

Влад Росс

Астролог

31 августа 2021, 07:00

Действия Близнецов в сентябре определят на долгие годы погоду в доме и семье представителей знака.

Астролог рассказал, что ждет Близнецов в сентябре 2021 года
Астролог Влад Росс составил гороскоп для Близнецов на сентябрь 2021 / ukrgate.com

Сентябрь 2021 года обещает быть ошеломляюще успешным для Близнецов. Этот месяц наконец успокоит расшалившихся в конце лета Близнецов. От отдыха и праздничной суеты тоже ведь можно устать, и представители этого знака как раз получат возможность провести некоторое время в умиротворении, спокойном течении мыслей и событий, что поможет им сконцентрироваться и вновь обрести утраченное ощущение гармонии. Впрочем, гармония – далеко не самое характерное состояние для Близнецов, вечно находящихся в поиске новой информации и более острых переживаний. Тем не менее, начало осени для Близнецов станет временем обретения стройности и порядка в окружающем мире.

Начало осени станет началом нового этапа в жизни Близнецов. В первую очередь речь идет о сфере личных взаимоотношений.

Несмотря на то, что каждая семья, имеющая в своем составе хотя бы одного Близнеца, отличается исключительной нестабильностью, для большинства семей это утверждение о новом этапе – справедливо. В сентябре многие из Близнецов сумеют создать иллюзию стабильности в своей семье, и влияние планет будет им способствовать в этом деле. Близнецы смогут уладить любой, даже застарелый, внутрисемейный конфликт, причем самым выгодным для себя образом.

Близнецам следует иметь в виду, что карт-бланш, предоставленный звездами, будет для них судьбоносным: те настройки и действия, которые Близнецы смогут осуществить в своей семье, определят погоду в доме на очень долгий срок, возможно, на годы вперед. Потому упускать столь благостный период в сентябре Близнецам просто противопоказано.

В сфере деловых интересов Близнецы могут ожидать потока благ из вселенского рога изобилия. Они в полной мере прочувствуют это чудо – изобилие.

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Суета начнется с первых чисел месяца и будет продолжаться две недели. Близнецы смогут заключить новые контракты, получить заманчивые предложения о сотрудничестве или удачно сменить работу. Все это положительно скажется и на росте доходов, и на профессиональном усовершенствовании.

Близнецам важно проявить разборчивость и не хвататься за все сразу – есть смысл подождать чего-то более весомого и выгодного. Поток предложений будет хоть и обильным, но непродолжительным – до 20-х чисел сентября, то есть до момента, пока Меркурий, управляющий Близнецами, станет ретроградным.

Уже в середине месяца Близнецы могут оказаться только с тем, что успели подгрести под себя. Так что в первой половине месяца Близнецам нужно ковать железо, пока горячо.

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Что касается материальных доходов, в сентябре возможны благоприятные тенденции. В голову представителей этого знака Зодиака наверняка придут идеи, сулящие немалый доход. Правда, ради инвестиционного обеспечения придется хорошо потрудиться.

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