Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

Астрологи назвали точное время полнолуния по Киеву и указали на ряд особенностей дня.
Полнолуние в июле 2021 года произойдет рано утром в субботу, 24 числа, в знаке Зодиака Водолей. Луна округлится в 5:37 по Киеву. Символом полнолуния будет человек с компасом.
Самой благоприятной новая фаза Луны будет для людей, которые отправятся в путешествие или в поездку, рассказал астролог Влад Росс Главреду.
По прогнозу астролога Юлии Погорельченко, спутник Земли округлится в 05:38. Эксперт отметила, что во время этой фазы Луны на гребне волны окажутся люди творческих профессий.
Эксперт добавила, что в период полнолуния можно активно действовать, делать рывок на пути реализации поставленных задач.
Астролог объяснила, что в это время все живое наполняется энергией, ускоряются обменные процессы, растения лучше растут, у людей становится больше сил.
Собеседница также назвала особенности июльского полнолуния.
Июльское полнолуние 2021 – астролог назвала особенности дня:
- Отличное время для нестандартных решений, внедрения новинок в свою жизнь;
- Можно будет мыслить широко и нестандартно;
- Появятся силы и смелость для реализации новаторских идей;
- Захочется стряхнуть оковы, получить свободу и ощутить широту своих возможностей.
Читайте такжеГороскоп на 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры
Погорельченко также назвала рекомендации, которых стоит придерживаться во время любого полнолуния.
Советы астролога на любое полнолуние:
- Поскольку эмоции будут зашкаливать, необходимо быть терпимыми к близким;
- Стоит тратить энергию на игры;
- Отличное время для прогулок на свежем воздухе;
- Могут срываться планы, возможны кардинальные изменения, поэтому не стоит строить важные планы;
- Лучше не делать плановые операции.
Самым точным считается личный гороскоп. Если хотите получить персональный астропрогноз, закажите его у Юлии Погорельченко, перейдя по ссылке.