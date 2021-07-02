Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

В июльское полнолуние на гребне волны будут люди, чья профессия связана с творчеством, поделилась астролог Юлия Погорельченко / Reuters

Полнолуние в июле 2021 года произойдет рано утром в субботу, 24 числа, в знаке Зодиака Водолей. Луна округлится в 5:37 по Киеву. Символом полнолуния будет человек с компасом.

Самой благоприятной новая фаза Луны будет для людей, которые отправятся в путешествие или в поездку, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По прогнозу астролога Юлии Погорельченко, спутник Земли округлится в 05:38. Эксперт отметила, что во время этой фазы Луны на гребне волны окажутся люди творческих профессий.

Эксперт добавила, что в период полнолуния можно активно действовать, делать рывок на пути реализации поставленных задач.

Астролог объяснила, что в это время все живое наполняется энергией, ускоряются обменные процессы, растения лучше растут, у людей становится больше сил.

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Собеседница также назвала особенности июльского полнолуния.

Июльское полнолуние 2021 – астролог назвала особенности дня:

Отличное время для нестандартных решений, внедрения новинок в свою жизнь;

Можно будет мыслить широко и нестандартно;

Появятся силы и смелость для реализации новаторских идей;

Захочется стряхнуть оковы, получить свободу и ощутить широту своих возможностей.

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Погорельченко также назвала рекомендации, которых стоит придерживаться во время любого полнолуния.

Советы астролога на любое полнолуние:

Поскольку эмоции будут зашкаливать, необходимо быть терпимыми к близким;

Стоит тратить энергию на игры;

Отличное время для прогулок на свежем воздухе;

Могут срываться планы, возможны кардинальные изменения, поэтому не стоит строить важные планы;

Лучше не делать плановые операции.

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