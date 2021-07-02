УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

2 июля 2021, 22:40

Астрологи назвали точное время полнолуния по Киеву и указали на ряд особенностей дня.

Во время июльского полнолуния на гребне волны будут люди, чья профессия связана с творчеством, поделилась астролог
В июльское полнолуние на гребне волны будут люди, чья профессия связана с творчеством, поделилась астролог Юлия Погорельченко / Reuters

Полнолуние в июле 2021 года произойдет рано утром в субботу, 24 числа, в знаке Зодиака Водолей. Луна округлится в 5:37 по Киеву. Символом полнолуния будет человек с компасом.

Самой благоприятной новая фаза Луны будет для людей, которые отправятся в путешествие или в поездку, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По прогнозу астролога Юлии Погорельченко, спутник Земли округлится в 05:38. Эксперт отметила, что во время этой фазы Луны на гребне волны окажутся люди творческих профессий.

Эксперт добавила, что в период полнолуния можно активно действовать, делать рывок на пути реализации поставленных задач.

Астролог объяснила, что в это время все живое наполняется энергией, ускоряются обменные процессы, растения лучше растут, у людей становится больше сил.

Реклама

Собеседница также назвала особенности июльского полнолуния.

Июльское полнолуние 2021 – астролог назвала особенности дня:

  • Отличное время для нестандартных решений, внедрения новинок в свою жизнь;
  • Можно будет мыслить широко и нестандартно;
  • Появятся силы и смелость для реализации новаторских идей;
  • Захочется стряхнуть оковы, получить свободу и ощутить широту своих возможностей.

Читайте такжеГороскоп на 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры

Погорельченко также назвала рекомендации, которых стоит придерживаться во время любого полнолуния.

Советы астролога на любое полнолуние:

  • Поскольку эмоции будут зашкаливать, необходимо быть терпимыми к близким;
  • Стоит тратить энергию на игры;
  • Отличное время для прогулок на свежем воздухе;
  • Могут срываться планы, возможны кардинальные изменения, поэтому не стоит строить важные планы;
  • Лучше не делать плановые операции.

Самым точным считается личный гороскоп. Если хотите получить персональный астропрогноз, закажите его у Юлии Погорельченко, перейдя по ссылке.

Влад Росс Юлия Погорельченко полнолуние 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцыНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерчНа Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Эксперимент украинского народа с президентом ЗеленскимЭксперимент украинского народа с президентом Зеленским Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у васНазваны 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас

Последние новости

22:40

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны

22:35

Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

22:28

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:06

Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды Видео

21:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

Реклама
21:25

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

21:25

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

19:45

Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020 Видео

19:34

Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

19:12

Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

19:00

Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда Видео

18:53

Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов Видео

Реклама
18:38

Беларусь полностью закрывает границу с Украиной Видео

18:35

Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта Видео

18:31

Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

18:15

В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

17:54

В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить Видео

17:32

Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения Видео

17:29

Ретроавтомобили испытали Дорогу Единства М-30, восстановленную в ходе "Большой стройки"

17:27

Вакцины Pfizer і AstraZeneca защищают от штамма Дельта, но не так эффективно - МОЗ Видео

17:11

"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

17:09

Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала" Фото Видео

17:02

Верховный суд вынес решение о приговоре Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе Видео

16:37

ЕС создал план сотрудничества с "Восточным партнерством": страны могут получить 2,3 млрд евро

16:34

На Украину налетит ураган и опасная погода на выходных Видео

16:21

"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром Видео

16:09

Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским Видео

16:08

Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за парковку тысячу долларов Видео

16:07

"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020 Видео

16:03

Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

16:01

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт Видео

15:21

Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля Видео

Реклама
15:20

Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

15:11

Рада поддержала законопроекты, которые очистят строительный рынок от коррупции - нардеп Шуляк

15:10

"Испугалась осуждения": беременная киевлянка убила мать и закопала во дворе Видео

14:49

"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагического ДТП, в котором погиб 11-летний водитель Видео

14:46

Введение профилей потребления электроэнергии снизит уровень небалансов - эксперт

14:44

Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов Видео

14:34

Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского Видео

14:32

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

14:29

Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей Видео

13:58

Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять