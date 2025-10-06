Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

Полнолуние в октябре наступит 7 октября в 06:48 по киевскому времени.

Уже 7 октября 2025 года произойдет Полнолуние в знаке Овна. Также над Украиной взойдет первое Суперлуние года. Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние в октябре.

По словам астролога, некоторые знаки зодиака смогут изменить свою судьбу и получить большой куш.

Гороскоп на 7 октября 2025 года на Полнолуние

Овен: вас ожидает кульминация личных решений. Главное - не сжечь мосты из-за эмоций.

Телец: время освобождения от старых страхов и внутренних ограничений. Сны могут быть пророческими.

Близнецы: могут завершиться старые отношения или, наоборот, зародиться новое сотрудничество для дальнейшего успеха.

Рак: вас ждет пик энергии в сфере карьеры и статуса.

Лев: ожидается энергия свободы, новые путешествия и интересные обучения для вашего будущего финансового положения.

Дева: тема доверия, интимности и совместных финансов выйдет на первый план.

Весы: может проявиться тема с вашими союзниками. Также могут произойти неожиданные события с кем пути разойдутся.

Скорпион: важно следить за здоровьем, сохранить режим сна и работы.

Стрелец: время слушать сердце, выражать себя и радоваться жизни.

Козерог: дом, семья, корни. Важно найти внутреннюю опору, тогда вас ждет большая прибыль.

Водолей: время контрактов и общения. Избегайте конфликтов, чтобы получить прибыль.

Рыбы: может произойти определенная финансовая ситуация или появиться новое осознание собственной ценности.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

