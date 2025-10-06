Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

Уже 7 октября 2025 года произойдет Полнолуние в знаке Овна. Также над Украиной взойдет первое Суперлуние года. Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние в октябре.
По словам астролога, некоторые знаки зодиака смогут изменить свою судьбу и получить большой куш.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Гороскоп на 7 октября 2025 года на Полнолуние
Овен: вас ожидает кульминация личных решений. Главное - не сжечь мосты из-за эмоций.
Телец: время освобождения от старых страхов и внутренних ограничений. Сны могут быть пророческими.
Близнецы: могут завершиться старые отношения или, наоборот, зародиться новое сотрудничество для дальнейшего успеха.
Рак: вас ждет пик энергии в сфере карьеры и статуса.
Лев: ожидается энергия свободы, новые путешествия и интересные обучения для вашего будущего финансового положения.
Дева: тема доверия, интимности и совместных финансов выйдет на первый план.
Весы: может проявиться тема с вашими союзниками. Также могут произойти неожиданные события с кем пути разойдутся.
Скорпион: важно следить за здоровьем, сохранить режим сна и работы.
Стрелец: время слушать сердце, выражать себя и радоваться жизни.
Козерог: дом, семья, корни. Важно найти внутреннюю опору, тогда вас ждет большая прибыль.
Водолей: время контрактов и общения. Избегайте конфликтов, чтобы получить прибыль.
Рыбы: может произойти определенная финансовая ситуация или появиться новое осознание собственной ценности.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
