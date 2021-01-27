Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса

Перед полнолунием и после него будет очень высокий риск заразиться коронавирусом, сообщил астролог / УНИАН

Уже на носу фаза Луны, которую связывают с опасностями и разными угрозами, поэтому так часто спрашивают – когда полнолуние в январе 2021 года?

В январе Луна округлится в четверг, 28 числа, в 21:16 по Киеву, сказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что из-за полнолуния период с 27 по 29 января ожидается самым критическим для здоровья, будет очень высокий риск подхватить коронавирус COVID-19.

"…В это время будет наибольшее количество вызовов скорой помощи", – добавил эксперт.

Росс посоветовал вблизи полнолуния отказаться от празднеств.

Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду ключевые угрозы 28 января и посоветовала в этот день направлять переизбыток сил на физическую активность.

Полнолуние в январе 2021 года – чего опасаться:

Возможны нервные ситуации;

Могут сорваться планы;

Если в партнерских отношения что-то давно накапливалось, возможен "взрыв";

Возможны конфликты и разрывы;

Из-за сильной эмоциональности могут произойти измены;

Возможны крупные траты и потеря источника дохода;

Может повыситься гордыня;

Возможен излишний оптимизм.