УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса

27 января 2021, 09:07

В январское полнолуние 2021 будет критический день для здоровья, предупредил Влад Росс.

Перед полнолунием и после него будет очень высокий риск заразиться COVID-19, предупредил астролог – Полнолуние январь 2021 Украина
Перед полнолунием и после него будет очень высокий риск заразиться коронавирусом, сообщил астролог / УНИАН

Уже на носу фаза Луны, которую связывают с опасностями и разными угрозами, поэтому так часто спрашивают – когда полнолуние в январе 2021 года?

В январе Луна округлится в четверг, 28 числа, в 21:16 по Киеву, сказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что из-за полнолуния период с 27 по 29 января ожидается самым критическим для здоровья, будет очень высокий риск подхватить коронавирус COVID-19.

"…В это время будет наибольшее количество вызовов скорой помощи", – добавил эксперт.

Росс посоветовал вблизи полнолуния отказаться от празднеств.

Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду ключевые угрозы 28 января и посоветовала в этот день направлять переизбыток сил на физическую активность.

Полнолуние в январе 2021 года – чего опасаться:

  • Возможны нервные ситуации;
  • Могут сорваться планы;
  • Если в партнерских отношения что-то давно накапливалось, возможен "взрыв";
  • Возможны конфликты и разрывы;
  • Из-за сильной эмоциональности могут произойти измены;
  • Возможны крупные траты и потеря источника дохода;
  • Может повыситься гордыня;
  • Возможен излишний оптимизм.

Полнолуние

Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.

В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Влад Росс Юлия Погорельченко
Сейчас вы просматриваете новость «Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делатьГороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движениеГороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Гороскоп на 23 января для всех: "языковая атака", творческий триумф и сильная защитаГороскоп на 23 января для всех: "языковая атака", творческий триумф и сильная защита Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышениеГороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Гороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорченияГороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорчения
Следующий материал

Последние новости

10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима
09:53
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
Реклама
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
Реклама
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:47
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
Реклама
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять