Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса

В январское полнолуние 2021 будет критический день для здоровья, предупредил Влад Росс.
Уже на носу фаза Луны, которую связывают с опасностями и разными угрозами, поэтому так часто спрашивают – когда полнолуние в январе 2021 года?
В январе Луна округлится в четверг, 28 числа, в 21:16 по Киеву, сказал астролог Влад Росс Главреду.
Эксперт предупредил, что из-за полнолуния период с 27 по 29 января ожидается самым критическим для здоровья, будет очень высокий риск подхватить коронавирус COVID-19.
"…В это время будет наибольшее количество вызовов скорой помощи", – добавил эксперт.
Росс посоветовал вблизи полнолуния отказаться от празднеств.
Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду ключевые угрозы 28 января и посоветовала в этот день направлять переизбыток сил на физическую активность.
Полнолуние в январе 2021 года – чего опасаться:
- Возможны нервные ситуации;
- Могут сорваться планы;
- Если в партнерских отношения что-то давно накапливалось, возможен "взрыв";
- Возможны конфликты и разрывы;
- Из-за сильной эмоциональности могут произойти измены;
- Возможны крупные траты и потеря источника дохода;
- Может повыситься гордыня;
- Возможен излишний оптимизм.
Полнолуние
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.