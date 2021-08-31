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Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021

Влад Росс

Астролог

31 августа 2021, 11:20

Скорпион в сентябре будет решать свои многочисленные проблемы через друзей и знакомых.

Астролог составил гороскоп для Скорпиона на сентябрь-2021
Гороскоп на сентябрь-2021 обещает Скорпиону весьма непростой период / Анастасия Олейникова для Главреда

Скорпиона ждет крайне неблагоприятный период в сентябре-2021. Первый месяц осени продолжит сложную тенденцию предыдущего периода, убедив Скорпиона в том, что перемены, грезившиеся ему все лето, действительно начались.

В жизни представителей этого знака стартует новый этап, но пока никакие четкие перспективы не прослеживаются, а, следовательно, повлиять на развитие собственной судьбы Скорпион пока не сможет. Все это приведет Скорпиона в уныние, тем более, перемены будут происходить в сентябре очень медленно.

В конце концов, представители этого знака Зодиака утешатся тем, что движение все-таки началось, и под его монотонный ход они займутся теми делами, которые не получилось доделать летом из-за треволнений по поводу надвигающихся событий. Все это будет иметь отношение к легким летним заботам и отношениям, приятным мечтам и молитвам о неземных дарах, а также к волшебным встречам.

Впрочем, часть мечтаний, имеющих отношение к социальным контактам, реализуются у Скорпиона уже в сентябре. Встречи со старыми друзьями и новые знакомства доставят удовольствие представителям знака. Эти встречи будут не только приятными, но и полезными – в конечном итоге, они повлияют на профессиональный рост Скорпиона весьма положительно.

Удивляться тут нечему – натура Скорпиона такова, что любое личное общение он рассматривает как потенциально выгодное занятие для своей карьеры и улучшения материального благосостояния.

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Кроме того, удовольствие от общения заключается для Скорпиона в том, чтобы незаметно для окружающих заставить их говорить и действовать так, как хочется Скорпиону. Ведь Скорпион – истинный манипулятор по своей сути.

В сентябре у Скорпиона предвидится довольно много приятного времяпрепровождения с друзьями. И именно через друзей, хороших знакомых, внутренний клан Скорпион будет решать свои многочисленные проблемы.

В плане романтики и любви сентябрь для Скорпиона станет месяцем находок. К примеру, дни вблизи полнолуния, которое намечается на 21 сентября, ознаменуются некой встречей, которая заставит сердце представителей знака биться чаще. В итоге месяц превратится в увлекательный сексуальный роман, где главная роль будет у Скорпиона, при этом постоянно будут меняться второстепенные персонажи. Это будет роман, наполненный безрассудными поступками и глубокими переживаниями.

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Впрочем, вероятны и другие сюжетные линии, где будут фигурировать ревность и преследование, измена и расплата. Все это будет сопровождаться выбросом адреналина и неподдельными страданиями. Избежать неприятностей можно будет, если исключить измены. Хотя Венера в Скорпионе будет очень способствовать изменам во второй половине месяца.

Если же избежать измены не получится, то нужно чистосердечно сознаться, покаяться в своих грехах жене (или мужу) и попросить прощения у любимого человека. А то, что добиться прощения получится, Скорпион знает, ведь его чаще, чем другие знаки, уличают в изменах. Без измен Скорпион жить не может.

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