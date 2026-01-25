После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

Уходит напряжение, появляется уверенность, а жизнь постепенно начинает выстраиваться так, как давно

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

После напряжённого начала года астрологическая энергия приносит долгожданное облегчение. Уже после 25 января для трёх знаков зодиака наступает период ясности, уверенности и ощутимых результатов. Всё, во что они вкладывались последние месяцы, наконец начинает работать на них.

Телец

Для Тельцов этот период становится моментом подтверждения правильного выбора. То, чему вы посвятили себя ранее — даже когда интерес угас, — начинает приносить реальную отдачу. Уже с конца января приходит главное чувство: безопасность.

Сомнения исчезают, потому что появляются факты. Усилия имели значение, и вы это видите. Уходит постоянное ожидание проблем, приходит спокойствие и облегчение. Телец может наконец позволить себе выдохнуть и признать: всё было не зря. Впереди — заметное улучшение качества жизни.

Дева

Девы получают награду за настойчивость и терпение. Вы были близки к тому, чтобы отказаться от задуманного, но продолжили — и именно это стало решающим. После 25 января вы увидите конкретные результаты своей работы.

Меняется не только внешняя ситуация, но и внутреннее отношение к труду. Исчезает ощущение бесконечного "исправления ошибок", вместо него появляется чувство участия в живом, развивающемся процессе. Это придаёт уверенности и открывает новые перспективы. Жизнь становится легче и продуктивнее.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Для Водолеев этот период связан с восстановлением самоуважения. Прошлые решения, которые требовали смелости и стойкости, наконец оправдывают себя. После 25 января вы понимаете: вы были правы, отстаивая свои границы и не поддаваясь давлению.

Происходит важный внутренний сдвиг — растёт доверие к себе и своему выбору. Вы больше не сомневаетесь в собственных правилах и готовы требовать то, что вам по праву принадлежит. Именно это решение становится отправной точкой для позитивных перемен.

