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Расцветут после 30: два знака зодиака, чей звездный час наступает в зрелом возрасте

Анна Ярославская
24 июня 2026, 03:29
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Тридцатилетие давно перестало быть возрастом, которого стоит бояться. Наоборот, многие именно в это время начинают чувствовать себя увереннее и счастливее.
гороскоп
Какие знаки зодиака приходят к успеху после 30 лет? / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака выходят на пик успеха после 30 лет
  • Почему Водолеи и Козероги раскрываются в зрелом возрасте
  • Как Весы становятся любимцами окружающих еще в школе

У каждого свой звездный час. Кто-то собирает становится душой компании ещё в школе, а кто-то приходит к успеху, уверенности и внутренней гармонии лишь спустя годы. Астрологи считают, что знак зодиака может многое рассказать о том, когда именно человек достигает пика своего успеха.

Издание PureWow назвало два знака, которые особенно ярко раскрываются после тридцати, и один, для кого школьные годы были настоящим триумфом.

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Кто достиг успеха к 30 годам

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эксцентричный Водолей в школьные годы, возможно, и не входил в компанию "самых крутых", зато после тридцати его предприимчивость и нестандартное мышление начинают работать на полную мощность. Когда-то окружающие могли шутить над его необычным стилем одежды, но в зрелом возрасте именно Водолей становится главным модником офиса.

Представители этого знака зодиака знают десятки способов носить водолазку и умеют элегантно сочетать Crocs с повседневным гардеробом. Любой Водолей безупречно выглядит в модных "маминых" и "папиных" джинсах. Всё то, что в школьные годы заставляло сверстников удивлённо поднимать брови, в тридцать превращается в его главное очарование и делает его невероятно притягательным человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Амбициозный Козерог ещё в школьные годы жил по расписанию, забитому до отказа всевозможными кружками, секциями и внеклассными занятиями. Скорее всего, он был капитаном волейбольной команды, председателем редакции школьного альманаха и одновременно боролся за звание лучшего выпускника. Неудивительно, что на личную жизнь времени почти не оставалось.

Однако к тридцати годам Козероги находят долгожданный баланс между работой и отдыхом и начинают по-настоящему наслаждаться жизнью.

Во взрослом возрасте Козероги по-прежнему остаются неисправимыми трудоголиками и нередко занимают руководящие должности, но теперь они умеют ценить и удовольствия. Роскошные путешествия, расслабляющие спа-дни, изысканные радости жизни — всё это становится заслуженной наградой за труд. Когда Козероги не ведут свои команды к новым профессиональным достижениям, они с удовольствием пожинают плоды собственных усилий.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Знак, который был звездой в школьные годы

Весы (23 сентября — 21 октября)

Если чей-то школьный период и достоин легенд, то это Весы. Возможно, их оценки не всегда были блестящими, зато обаяния им было не занимать. Эти прирождённые дипломаты дружили и с участниками дебатного клуба, и со звёздами баскетбольной команды, и со всеми компаниями между ними.

Благодаря умению находить общий язык с каждым именно Весам доверяли вести ежегодный конкурс правописания, объявлять школьные праздники и играть главные роли в постановках. Ну и, разумеется, корона королевы выпускного бала тоже, скорее всего, доставалась им.

"Во взрослую жизнь Весы перенесли свою открытость и общительность, но, в отличие от большинства из нас, почти не столкнулись с теми неловкими и мучительно стыдными моментами, которые обычно ассоциируются со школьными годами", - констатируют астрологи.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

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О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

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