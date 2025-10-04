Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025

Октябрь будет очень хорошим месяцем в финансовой сфере. Анжела Перл раскрыла детали.

Гороскоп на октябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Даты самых опасных дней месяца

Когда Рыбам ждать прибыли

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Рыб. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Рыб ждет шикарный месяц. Всё, что вы хотите сделать, всё, что планируете — делайте именно в октябре, потому что ноябрь будет тяжёлым. В последний месяц осени Меркурий будет ретроградным. Кроме того, будет ещё несколько не самых приятных аспектов, пишет Главред.

Перл советует не планировать ничего серьёзного на ноябрь. Все важные дела лучше успеть сделать в октябре: операции, уколы красоты, подписание документов, сделки, покупки, продажи, переговоры, инвестиции.

5 и 20 октября лучше обозначить в календаре как дни отдыха или тишины. В это время активна Чёрная Луна — это не планета, а энергетическая точка на небе, которая делает нас чрезмерно эмоциональными и провоцирует конфликты.

У Рыб Чёрная Луна и Марс находятся в девятом доме гороскопа, который отвечает за заграницу, путешествия, обучение, суды, экзамены. Так что на 5 и 20 октября лучше ничего важного не планировать.

В эти дни нужно "прокачать" в себе умение не реагировать. Что бы ни случилось — вдохните глубоко, скажите себе: "Это не моя реакция, это Чёрная Луна. Я не поддамся. Я подумаю и решу завтра".

7 октября — полнолуние в секторе денег. Финансовая тема в октябре у Рыб отличная: ожидается прибыль, решение денежных вопросов, новости по работе, может быть выгодная продажа или покупка.

Возможно, вы почувствуете прилив сил, займётесь здоровьем, поменяете питание или привычки. Иногда даже такая мелочь, как фильтр для воды, может изменить энергетику дома.

7 октября Рыбы будут заниматься вопросами поездок, виз, билетов, бронирования отелей, переписками с иностранцами, обучением и юридическими документами. Возможно, будете что-то оформлять, заверять, подписывать или переводить.

14 октября Венера входит в сектор денег и близости. До 7 ноября у вас финансово плодородный период: могут прийти чужие деньги — по страховке, алиментам, грантам, от клиентов, партнёра или государства.

Также это дом любви и интимной близости — Венера принесёт гармонию и тёплые чувства.

В этот же день Плутон, планета трансформации, разворачивается вперёд в доме интуиции, самопознания и мистики. Это глубинные процессы. Вас может тянуть в места силы, появится интерес к духовным практикам, прошлым жизням, медитациям, ретритам.

Плутон поможет вам открыть внутреннюю силу — понять, в чём ваша мощь. Сны могут стать пророческими, а ангел-хранитель будет особенно активным.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние 21 октября принесет новые деньги, новые финансовые возможности, контракты, работу, инвестиции, кредит, партнёрство или совместный бизнес. Даже зачатие ребёнка может произойти в это время.

Лучшие дни для начинаний — с 22 по 31 октября. Всё, что начнёте в этот период, будет удачным.

23 октября Нептун - главная планета Рыб - возвращается в ваш знак до 27 января. Он зовёт вас к искренности, интуиции и связи с душой. В то же время Сатурн поможет воплотить её в реальность. У вас есть три месяца, чтобы понять, чего вы хотите и составить план. А уже с конца января Нептун и Сатурн перейдут в сектор финансов, чтобы монетизировать ваши идеи.

В последнюю неделю октября Рыб точно ждут улучшения в финансовой ситуации.

С 24 октября Солнце переходит в девятый дом и освещает всё, что связано с документами, обучением, путешествиями и расширением горизонтов. Вас ждёт успех, популярность, новые знакомства, возможно, даже выход на международный уровень.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

